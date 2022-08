Reglas de lectura del Zóhar 

Durante la lectura:

El Zóhar es como una puerta a la verdadera realidad, que ahora está oculta para nuestros sentidos. Pero para lograr usar eficazmente la fuerza de revelación que se encuentra en su interior, debemos relacionarnos de forma correcta al estar dándole lectura.

Regla No.1: No busquen comprensión mental

El Libro del Zóhar no es un estudio intelectual, no se requiere ningún conocimiento previo. Busquemos un cambio interno y entrenarnos para descubrir y sentir la realidad espiritual

Regla No. 2: Interpreten correctamente las palabras

El Libro del Zóhar contiene muchos términos y descripciones que no hablan de este mundo, sino únicamente sobre lo que ocurre en nuestro interior. Vean el texto como un puente que conduce hacia nuestros deseos y atributos más profundos.

Regla No. 3: Busquen la Luz

A diferencia de nuestro mundo, en el mundo espiritual sólo opera la intención de amar y dar. Se nos ha dado un medio especial y su función en unir los mundos opuestos. Debemos desear que la fuerza que está en Él, obre sobre nosotros, durante la lectura.

Regla No. 4: Todo depende del deseo

Todo el sistema requerido para el avance ya fue preparado de antemano para nosotros. Lo único que debemos dar de nuestra parte, es nuestro deseo de crecer.

Regla No. 5: La unión es la llave

El Libro del Zóhar fue escrito por un grupo de diez cabalistas, los cuales constituyeron un “Kli” (vasija) completa, un deseo unificado para revelar la Fuerza Superior de la realidad-El Creador. El Zóhar nació desde el amor, por eso su reaparición en nuestros tiempos, solo será posible a través del amor.

Continúa texto Zohar

121) Las Bejinot desde el Jaze hacia abajo de Maljut se fundieron a través de una fusión de ese espíritu. Las formas fueron trazadas a partir del rostro del hombre, es decir que los niveles de Rujot (plural de Ruaj) emergieron y nacieron y se vistieron con una vestimenta diferente que no es la vestimenta del hombre. Las imágenes de bestias puras, buy, carnero, cabra, ciervo, gacela, gamo, cabra montés, antílope, búfalo, gamuza. Estas Bejinot estaban destinadas a ser integradas en la vestimenta del rostro del hombre, pero no fueron incluidas en él, sino que se convirtieron en otra vestimenta para Shina.

Explicación: El hombre es llamado “un mundo pequeño” porque todos los detalles del mundo están comprendidos en él. Resulta que la relación de todos los especímenes particulares de una especie en relación al alma del hombre es como la relación de los individuos hacia su conjunto. Las almas de los hombres extienden desde los tres Panim desde el Jaze hacia abajo. Sin embargo, obtuvieron Hitkalelut con el rostro del hombre con esa Nun alargada cuando los tres Panim Shina ascendieron a la Nukva desde el Jaze hacia arriba y fueron integrados al rostro del hombre que está allí.

Sin embargo, incluso antes de que los tres Panim Shina ascendieran para ser integrados en el rostro del hombre desde el Jaze hacia arriba, todavía hicieron surgir descendencia para BYA. Por lo tanto, de las iluminaciones que fueron extendidas del rostro del águila, surgieron todas las aves. Y de las iluminaciones que se extendieron desde el rostro del león, salieron todos los animales. Sin embargo, durante el ascenso de los tres Panim Shina para el Zivug superior, al rostro del hombre, todas las bestias y aves y animales que ya habían emergido de ellas, ascendieron y fueron integradas en el Zivug superior. Todas ellas fueron integradas con el rostro del hombre arriba del Jaze y del conjunto de ellos nació el alma de Adam Harishon.

122) Como se ha explicado acerca del espíritu del hombre de Kedusha y los animales puros, del mismo modo sucede con el otro lado, que no es santo. El espíritu que se expande a través del resto de las naciones idólatras surge del lado que no es santo y no es considerado Adam. Es por esta razón que no se le llama “hombre”, pues el rostro del hombre no está presente en el Jaze hacia debajo de Maljut, desde el cual nacen los espíritus de los hijos de los hombres. En cambio, para el nacimiento del alma sagrada, los tres Panim Shina suben desde el Jaze hacia abajo y se incluyen en el Zivug superior del Jaze hacia arriba, en el rostro del hombre que se encuentra allí.

Sin embargo, después del pecado de Adam HaRishon con el árbol del conocimiento, la impureza de la serpiente fue atraída al mundo y el sistema de Tuma’a, denominado “el hombre malvado” se extendió desde allí. Él no quiere subir al rostro del hombre arriba del Jaze de Maljut porque Bliyaal (malvado) tiene las letras de Bal Yaal (no ascenderá). En cambio, quiere extender el Zivug del Jaze hacia abajo de Maljut. Esta es la impureza de la serpiente. Este es también el pecado de la serpiente primordial, que conectó desde el Jaze hacia abajo de Maljut y separó el rostro del hombre arriba del Jaze. Los espíritus de los idólatras se extienden de este hombre malvado, los espíritus impuros de los hijos de los hombres que se extienden de la impureza de la serpiente.

Ese espíritu es impuro y no se denomina “hombre”, porque extiende de un hombre malvado, que no quiere ascender al rostro del hombre de lo alto y por esta razón no tiene parte en él. Su cuerpo es una vestimenta del espíritu impuro, carne impura. El espíritu es impuro en su interioridad y la carne es su vestimenta. Por esta razón, todo el tiempo que el espíritu more en ese cuerpo, se le llama “impuro”. Si el espíritu sale de esa vestimenta, fuera del cuerpo, el cuerpo ya no se llama “impuro”, y la vestimenta no es considerada impura, ya que lo impuro, el espíritu, ya lo ha abandonado y ha salido de él.

123) Las imágenes fueron trazadas desde las Bejinot inferiores – bestias, animales y aves – que se fundieron por una fusión de este espíritu impuro. Estos son espíritus particulares que se vistieron en otra vestimenta, en imágenes de bestias impuras, como está escrito, “Y esto es para vosotros impuro”, que son el cerdo, las aves y las bestias de Sitra Ajra. El espíritu se llama “impuro”, y el cuerpo es su vestimenta. El cuerpo es denominado, “la carne de cerdo”, porque el cerdo está en su interioridad, que es el espíritu, y la carne es la vestimenta de ese espíritu que se llama “cerdo”.

Como se ha explicado acerca del espíritu del hombre de Kedusha, los elementos de Shina, preceden al todo, que es el espíritu del hombre. Cuando el espíritu del hombre surgió, todos los animales fueron incluidos en él, y fueron entonces diferenciados con sus elementos nuevamente como antes. Y ya que fueron incluidos en el rostro del hombre en el Zivug sagrado, obtuvieron pureza de este, incluso después de ser diferenciados, Estos son los animales puros.

