Reglas de lectura del Zóhar 

Durante la lectura:

El Zóhar es como una puerta a la verdadera realidad, que ahora está oculta para nuestros sentidos. Pero para lograr usar eficazmente la fuerza de revelación que se encuentra en su interior, debemos relacionarnos de forma correcta al estar dándole lectura.

Regla No.1: No busquen comprensión mental

El Libro del Zóhar no es un estudio intelectual, no se requiere ningún conocimiento previo. Busquemos un cambio interno y entrenarnos para descubrir y sentir la realidad espiritual

Regla No. 2: Interpreten correctamente las palabras

El Libro del Zóhar contiene muchos términos y descripciones que no hablan de este mundo, sino únicamente sobre lo que ocurre en nuestro interior. Vean el texto como un puente que conduce hacia nuestros deseos y atributos más profundos.

Regla No. 3: Busquen la Luz A diferencia de nuestro mundo, en el mundo espiritual sólo opera la intención de amar y dar. Se nos ha dado un medio especial y su función en unir los mundos opuestos. Debemos desear que la fuerza que está en Él, obre sobre nosotros, durante la lectura.

Regla No. 4: Todo depende del deseo

Todo el sistema requerido para el avance ya fue preparado de antemano para nosotros. Lo único que debemos dar de nuestra parte, es nuestro deseo de crecer.

Regla No. 5: La unión es la llave

El Libro del Zóhar fue escrito por un grupo de diez cabalistas, los cuales constituyeron un “Kli” (vasija) completa, un deseo unificado para revelar la Fuerza Superior de la realidad-El Creador. El Zóhar nació desde el amor, por eso su reaparición en nuestros tiempos, solo será posible a través del amor.

Comentarios o preguntas: Bnei Baruch Veracruz al whatsapp https://chat.whatsapp.com/H8Qsxh8sNeZ58plJv4ztQt y para más información la liga de : https//comunidadzohar.com

Continua texto Zohar:

Está escrito, “Dijo Dios, ‘Haya luz’ y hubo luz”. Después cuando los Mojin de Gadlut de YESHSUT iluminaron, él hizo bajar la Yod desde el Avir nuevamente y la combinación de Or (luz) retornó a su lugar como antes, pues una vez que hizo volver a Maljut a su lugar, los tres Kelim Bina y TM retornaron y se reunieron con su grado. Y debido a que ya existen cinco Kelim, las cinco luces NaRaNJaY se visten en ellos de nuevo.

El ingreso de la Yod en la luz es la emanación de AA a YESHSUT, pues cuando él emanó a YESHSUT, elevó a Maljut hasta su Bina, un punto en su palacio y AA se quedó con dos Kelim KJ, en los cuales existen dos luces NR. Entonces, él también emanó a YESHSUT, en la mitad del grado, como él, en dos Kelim KJ, y en dos luces, NR. Se deduce que AA, también, tenía que desparecer y disminuirse con su luz en un Avir cuando emanó a YESHSUT, como la simiente de seda.

Mediante esto, Reshit creó el oculto, que no es conocido en este palacio. Se refiere al versículo, Bereshit Bara Elokim (En el principio creó Dios). A través del principio, él – AA – creo el oculto, el ascenso de la Yod a la luz del palacio, convirtiéndose en Avir escondido, un punto en su palacio. El que está oculto para este palacio es YESHSUT en el momento de Katnut. Y debido a que extiende de AA, por lo tanto, se revela durante el Gadlut, pues entonces la Yod sale del Avir nuevamente y se convierte en luz. Pero si se extendiera desde Atik, siempre permanecería escondido, y la Yod no habría salido de Avir, como se hace con AVI superior que sale de Atik.

El segundo palacio se llama Elokim, para distinguirlo del primer palacio de AA, lo cual es AVI superior, que no es considerado Elokim sino EKYEH. Está escrito, “En el principio creó Dios”. AA que se llama “Reshit”, creó, emanó Katnut y ocultamiento, denominados “resplandor oculto”, lo cual en Gadlut es el nombre Elokim. La palabra “creo” siempre indica una formación de algo escondido.

5) Este palacio está resplandeciente y todas las diez locuciones fueron creadas desde él, con la expansión del punto de ese resplandor oculto. Los Mojin de Gadlut de ZON se llaman “locuciones”. Todos los Mojin de ZON salieron del resplandor oculto de YESHSUT, es decir a través de una expansión y surgimiento del punto desde el Avir escondido, en cuyo momento las letras Or permanecieron.

Si en YESHSUT está escrito “creó”, no es de extrañarse sobre lo que está escrito, “Creó Dios al hombre a imagen Suya”.

Interpretación: El hombre de Atzilut es ZA que surgió con Maljut en dos Partzufim. Se sabe que Maljut estaba restringida para recibir Or Yashar dentro de ella, sino solamente Or Jozer. Así pues, ¿cómo puede ZON recibir Mojin de YESHSUT, que son Or Yashar? Se explica que si en YESHSUT está escrito “creó”, esto es, que Maljut ascendió al lugar de Bina y Bina y TM de YESHSUT descendieron a ZON, no es de extrañar que esté escrito “Y Dios”, Bina, “Creó al hombre”, ZON, “A imagen Suya”, con Mojin de Ima, a pesar de que originalmente no son aptos para recibir Or Yashar. Esto es así porque esas Bina y TM de YESHSUT que descendieron a ZON durante Katnut se convirtieron en uno con ZON, recibiendo los Mojin de Ima en ellos, que es Or Yashar, como Ima (madre) que prestó sus ropas a su hija.

6) El resplandor, AA, es Bereshit, ya que su nombre es el primero de todos. Después de que él interpreta el verso, “En el principio creó Dios”, en general, relacionado con AA, que emanó hacia YESHSUT, que es llamado Elokim (Dios), vuelve para explicar los asuntos en particular. Él dice que la palabra Bereshit es un nombre sagrado y es el nombre de AA, cuyo nombre es el primero de todos, ya que AA – el principio de todo – está discernido en los Mojin del resplandor del firmamento, ya que es el primer Partzuf establecido como un primer punto, la Miftaja.

El nombre sagrado EKYEH está grabado en los lados de AA, que son AVI superior que viste la derecha y la izquierda de AA a través del Jaze. Ellos son el nombre EKYEH y siempre están en Avir puro, ya que la Yod nunca salió de sus Avir, mientras los Mojin del resplandor del firmamento no están en ellos. El nombre Elokim está grabado en la corona, Mojin de GAR, como está escrito, “Salid a contemplar, hijas de Sión, a Salomón el rey con la corona con que le coronó su madre”. YESHSUT, el nombre Elokim, está grabado en AA en la corona, en los Mojin de GAR.

Se relaciona con el esclarecimiento de los nombres EKYEH Asher EKYEH (Yo Seré Quien Seré). El primer EKYEH es AVI superior, grabado e inscrito en los lados de AA, Avir puro y oculto. Elokim está grabado en AA en GAR, en el resplandor del firmamento, YESHUT. Es un palacio oculto y escondido, el principio de la revelación de Bereshit. El nombre Elokim es la palabra Asher (Quien) en EKYEH Asher EKYEH, en una forma en la que el primer EKYEH es AVI superior y Asher es YESHSUT, Elokim, un palacio oculto y escondido en el momento de Katnut, el principio de la revelación de Bereshit. En YESHSUT, el principio de la revelación de los Mojin del resplandor del firmamento es desde AA, quien es Reshit.

Continua mañana…

Síguenos en Twitter @ElDictamen

O si lo prefieres, en Facebook /ElDictamen.

Y también en Instagram: @ElDictamen

Más noticias: AQUÍ