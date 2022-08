Reglas de lectura del Zóhar 

Durante la lectura:

El Zóhar es como una puerta a la verdadera realidad, que ahora está oculta para nuestros sentidos. Pero para lograr usar eficazmente la fuerza de revelación que se encuentra en su interior, debemos relacionarnos de forma correcta al estar dándole lectura.

Regla No.1: No busquen comprensión mental

El Libro del Zóhar no es un estudio intelectual, no se requiere ningún conocimiento previo. Busquemos un cambio interno y entrenarnos para descubrir y sentir la realidad espiritual

Regla No. 2: Interpreten correctamente las palabras

El Libro del Zóhar contiene muchos términos y descripciones que no hablan de este mundo, sino únicamente sobre lo que ocurre en nuestro interior. Vean el texto como un puente que conduce hacia nuestros deseos y atributos más profundos.

Regla No. 3: Busquen la Luz

A diferencia de nuestro mundo, en el mundo espiritual sólo opera la intención de amar y dar. Se nos ha dado un medio especial y su función en unir los mundos opuestos. Debemos desear que la fuerza que está en Él, obre sobre nosotros, durante la lectura.

Regla No. 4: Todo depende del deseo

Todo el sistema requerido para el avance ya fue preparado de antemano para nosotros. Lo único que debemos dar de nuestra parte, es nuestro deseo de crecer.

Regla No. 5: La unión es la llave

El Libro del Zóhar fue escrito por un grupo de diez cabalistas, los cuales constituyeron un “Kli” (vasija) completa, un deseo unificado para revelar la Fuerza Superior de la realidad-El Creador. El Zóhar nació desde el amor, por eso su reaparición en nuestros tiempos, solo será posible a través del amor.

Continúa texto Zohar

115) Y sin embargo, Nukva ilumina desde todos las direcciones. Ella iluminaba desde lo alto, antes de la disminución, cuando ella era la última letra Hei en la combinación de las letras del nombre sagrado HaVaYaH. Después, cuando ella se disminuyó, los grados se expandieron desde esta dirección y desde aquella dirección. Esto es, ella iluminaba como la última Hei de HaVaYaH, e ilumina ahora como el nombre Elokim. Los grados que se expandieron cuando estaba en lo alto como la última Hei de HaVaYaH se llaman, “El dominio del día”. Los grados que se expandieron ahora que está abajo, el nombre Elokim, son llamados “El dominio de la noche”.

116) Las palabras, “Y las estrellas, alude al resto de las legiones y los campamentos de ángeles que son innumerables. Todos ellos, lo que están numerados y aquellos que no están numerados, penden en ese firmamento del cielo, Yesod de ZA, “el que vive por siempre” como está escrito, “Y Dios los puso en el firmamento de los cielos para alumbrar la tierra”.

117) El reinado de la casa de David fue establecido en el cuarto día, siendo la cuarta pierna y el cuarto fundamento del trono. En ese momento se establecieron las letras, y se asentaron debidamente en sus lugares. NeHYM que se ordenan y ascienden para complementar las diez Sefirot de Maljut en el momento de su Gadlut, son los cuatro animales que transportan el trono, ya que estos complementan las diez Sefirot del trono, Maljut, y la transportan para un Zivug con ZA. Es debido a esto que son llamadas “las cuatro piernas del trono”. Netzaj es el rostro del león, Hod es el rostro del buey, Yesod es el rostro del águila y Maljut es el rostro del hombre. El rostro del hombre está íntegro en Maljut solamente desde el Jaze hacia arriba de Maljut. Pero desde el Jaze hacia abajo de Maljut, no existe el rostro del hombre.

Estas dos Bejinot en Maljut, el reinado de la casa de David, que es el cuarto día, y el reinado de la casa de José, que es el séptimo día, y estas dos Bejinot en Maljut, que son el cuarto de los padres, JaGaT, y el séptimo de los hijos para TNHY, está al final de todas las Sefirot. La casa de David es el cuarto día y la de José es el séptimo. Esto es así porque del Jaze hacia arriba de ella, en donde el rostro del hombre está completo, se considera el reinado de la casa de David y el cuarto día. Desde el Jaze hacia debajo de ella, que está desprovisto del rostro del hombre, se considera como el reinado de la casa de José, el séptimo día.

En el cuarto día de la obra de la creación, solamente el reinado de la casa de David fue establecido, dese Jaze hacia arriba de Maljut, en donde existe el rostro del hombre en total perfección. Pero el reinado de José aún no estaba establecido, por lo tanto, el reinado de David es considerado como la cuarta pierna, y el cuarto fundamento del trono, ya que el rostro del hombre es la cuarta pierna del trono, el cual incluye a todos ellos, y sin el cual no hay Zivug de Gadlut en ZON.

Por lo tanto, las letras fueron establecidas, la primera corrección de Maljut en las dos grandes luminarias cuando a ella le dijeron, “Ve a disminuirte”. Después de la disminución, ella recibió de ZA los Mojin de Gadlut, y sus letras volvieron a ser Alef-Bet directas, es decir, que ella recibió directamente los Mojin de HaVaYaH. Todo esto fue establecido solamente para el reinado de la casa de David.

Y sin embargo, antes del sexto día, cuando la imagen del rostro del hombre fue establecida de modo correcto, como corresponde, Maljut no se asentaba en su lugar. Y entonces, en el sexto día, el trono superior y el trono inferior fueron establecidos, todos los mundos se instalaron en sus lugares y todas las letras fueron establecidas en sus ruedas, simplificando el complicado trazo que había en las letras.

Comentario: A pesar de que la perfección está primeramente en el reinado de David, ya que él es completo, en el rostro del hombre, la cuarta pierna, la corrección del cuarto día, de todas formas, aún no es lo suficientemente completo hasta no estar incluido con el reinado de la casa de José, el séptimo día. El reinado de la casa de David es considerado el cuarto en la obra de la creación y José es el séptimo día. Pero cuando el reinado de la casa de David está incluido en José y José le da un placer adicional de la casa del rey, el reinado de la casa de David también es llamado “el séptimo día”.

Esto es así porque la corrección y la perfección de Maljut (el reinado) están principalmente en la perfección de los inferiores en los mundos BYA y los inferiores están enraizados en ella desde el Jaze hacia abajo. Es por esta razón que no pueden recibir del Jaze hacia arriba de Maljut, pues allí no tienen raíz, sino solamente desde el Jaze hacia abajo de Maljut, ya que su raíz está allí. Por este motivo, antes de que el reinado de la casa de David, desde el Jaze hacia arriba, esté incluido en la casa de José, desde el Jaze hacia arriba, ella no puede complementar a los inferiores. Esta inclusión se hace en el sexto día, y entonces el reinado de la casa de David es completado en forma suficiente.

En el sexto día, el reinado de David, desde el Jaze hacia arriba, estaba mezclado con el reinado de José, desde el Jaze hacia abajo. Entonces la imagen del hombre inferior, su NRN de Atzilut emergió desde Maljut apropiadamente. En ese momento, los dos tronos de Maljut fueron establecidos – el trono superior desde su Jaze hacia arriba, y el trono inferior desde su Jaze hacia abajo. Esto es así porque estos fueron incluidos uno en el otro y todos los mundos se asentaron en sus lugares. Los tres mundos inferiores de BYA ascendieron y vistieron los tres Partzufim Atzilut, cuyo lugar verdadero se encuentra allí y todas las letras fueron establecidas con sus encarnaciones y combinaciones con la simplificación del trazo en la complicación de la conexión que había en las letras.

Y todo el tiempo que los Dinim estuvieron conectados y entremezclados en las letras, las letras estaban desordenadas y revertidas y el nombre HaVaYaH iluminaba solamente como Matzpatz. Pero cuando los Dinim fueron suprimidos, las letras fueron establecidas con sus encarnaciones, es decir que las letras del nombre HaVaYaH iluminaron con su orden propio, directo, así como las letras de ella. Se considera así que la complicación en ellas fue eliminada.

