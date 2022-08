Reglas de lectura del Zóhar 

Durante la lectura:

El Zóhar es como una puerta a la verdadera realidad, que ahora está oculta para nuestros sentidos. Pero para lograr usar eficazmente la fuerza de revelación que se encuentra en su interior, debemos relacionarnos de forma correcta al estar dándole lectura.

Regla No.1: No busquen comprensión mental

El Libro del Zóhar no es un estudio intelectual, no se requiere ningún conocimiento previo. Busquemos un cambio interno y entrenarnos para descubrir y sentir la realidad espiritual

Regla No. 2: Interpreten correctamente las palabras

El Libro del Zóhar contiene muchos términos y descripciones que no hablan de este mundo, sino únicamente sobre lo que ocurre en nuestro interior. Vean el texto como un puente que conduce hacia nuestros deseos y atributos más profundos.

Regla No. 3: Busquen la Luz

A diferencia de nuestro mundo, en el mundo espiritual sólo opera la intención de amar y dar. Se nos ha dado un medio especial y su función en unir los mundos opuestos. Debemos desear que la fuerza que está en Él, obre sobre nosotros, durante la lectura.

Regla No. 4: Todo depende del deseo

Todo el sistema requerido para el avance ya fue preparado de antemano para nosotros. Lo único que debemos dar de nuestra parte, es nuestro deseo de crecer.

Regla No. 5: La unión es la llave

El Libro del Zóhar fue escrito por un grupo de diez cabalistas, los cuales constituyeron un “Kli” (vasija) completa, un deseo unificado para revelar la Fuerza Superior de la realidad-El Creador. El Zóhar nació desde el amor, por eso su reaparición en nuestros tiempos, solo será posible a través del amor.

Continúa texto Zohar

Deben saber que todos los Mojin de iluminación de Jojma de los Partzufim de Atzilut dependen de los Se’arot Dikna, pues cuando estos caen en el Guf de AA, son solamente VAK sin un Rosh en todos los Partzufim de Atzilut. En ese momento de Gadlut, AA hace descender a Maljut desde sus Se’arot Rosh de regreso a su lugar en el Sium de Se’arot Dikna y entonces los Se’arot Dikna regresan a Rosh de AA en el mismo grado con Se’arot Rosh y son establecidos allí en la derecha y en la izquierda. El Sium de Se’arot Rosh es discernido en el rizo del lado derecho de AA y es el Matzpatz derecho. El Sium de Se’arot Dikna es discernido como el rizo del lado izquierdo de AA y es Matzpatz izquierdo.

A través del ascenso de Se’arot Dikna, aparecen los Mojin de VAK – es decir, la iluminación de Jojma sin Jassadim – en todos los Partzufim de Atzilut, que aún no son Mojin de Midat ha Rajamim, ya que Jojma no ilumina sin la vestimenta de Jassadim. Es debido a esto que son llamados Matzpatz, Matzpatz, que son el reemplazo del nombre HaVaYaH en la combinación Alef-Tav Bet-Shin, aludiendo a que los Mojin están decreciendo, como el número Tav-Shin-Resish-Kof (in Guematria: 400-300-200-100). Pero el número Alef-Bet (en Guematria 1-2) que es directo, se eleva.

Después, a través del nuevo MAN, las luces de Jassadim son extendidas y los dos nombres Matzpatz se vuelven los dos nombres HaVaYaH que son Rajamim, siendo los dos nombres HaVaYaH que preceden las trece cualidades de Rajamim en la Torá. En ese momento los Mojin de Gadlut son otorgados a todos los Partzufim de Atzilut desde Se’arot Dikna de AA en las trece cualidades de Rajamim, que incluyen todos los Mojin de Gadlut aplicados en los 6,000 años hasta el final de la corrección.

Las dos grandes luminarias

113) La luna no estaba sosegada junto al sol pues ella se avergonzaba de sí misma. La luna le dijo al sol, ¿Cómo te alimentas? ¿Cómo es que te pones al mediodía? Esto es, ¿cómo una vela pequeña puede alumbrar al mediodía? ¿Por qué he de ser como un velo sobre los rebaños de tus amigos? ¿Cómo debo estar con vergüenza? Entonces ella se disminuyó para ser la cabeza de los inferiores, como está escrito, “Ve, sigue las huellas del rebaño, y lleva a pacer a tus cabritas junto a la tienda de los pastores”. El Creador le dijo, “Ve a disminuirte”.

Una esposa se refieren a la luz de Jassadim, que se recibe desde el Pe hacia abajo, carente de la luz del Rosh. Echarse significa VAK de Kelim, carentes de NeHY. El mediodía es una apelación de la luz de Jojma, como la luz del sol al mediodía, que está sobre el Rosh (cabeza) de toda persona y no se produce una sombra. Así es la luz de Jojma, iluminando en todas direcciones y suprimiendo todas las sombras.

En el versículo, “las dos grandes luminarias”, se refiere a que cuando la Nukva estaba con ZA en el mismo nivel, ella estaba en Ajoraim, pues a pesar de que era tan grande como ZA, que tiene luz de Jojma, Jojma no iluminaba en ella debido a la carencia de luz de Jassadim. Por consiguiente, la luna no está apaciguada junto al sol, pues Nukva no puede tolerar este estado. Ella argumentaba que ZA debía atraer para ella la luz de Jassadim, como está escrito, “¿Cómo te alimentas? ¿Cómo es que te pones al mediodía?” Esto significa que cómo ella va a atraer luz de Jassadim – que se denomina alimentarse y ponerse – al mediodía cuando la luz de Jojma ilumina, ya que ella quería Jojma y Jassadim juntas.

Está escrito, “Por qué he de ser como un velo”. Esto es, “¿Cómo debo estar con vergüenza?” Ella sentía vergüenza de estar en ese estado, así es que se disminuyó para ser cabeza de los inferiores. Entonces el Creador le dijo, “Ve y disminúyete”. Ella se disminuyó y salió del mundo de Atzilut, convirtiéndose en Rosh (cabeza) de los mundos inferiores BYA, mientras que su interioridad ascendió para el MAN y para un Ibur renovado con AVI y ella fue construida con una nueva estructura para que fuese apta para la recepción de Mojin de Gadlut de ZA, su esposo. Entonces su petición se completó, por una parte, pues ella obtuvo Jojma y Jassadim juntas, como lo quería, pero, por otra parte, fue disminuida en gran medida pues debido a esta nueva estructura, ella ya no tenía luces propias, sino que debe recibir todo de ZA, su esposo.

114) Y desde entonces, ella no tiene luz propia, fuera de lo que ella recibe del sol. Al principio, ellos estaban adheridos como uno solo en un mismo nivel. Después, ella se disminuyó en todos sus grados, es decir, que perdió todos sus grados y salió al mundo de Atzilut. A pesar de que ella es la cabeza de todos los mundos inferiores, BYA, de todas formas, se considera que ella perdió todos sus grados porque no hay grandeza para la mujer, más que estar unida a su esposo.

Esto es, ya que la Nukva se apartó de ZA, su esposo, y salió del mundo de Atzilut en Beria, significa la pérdida de todos sus grados porque convertirse en la cabeza en el mundo de Beria no tiene importancia para ella, ya que allí está separada de ZA, su esposo, quien está en el mundo de Atzilut.

Está escrito, “La luminaria grande para el dominio del día y la luminaria pequeña para el dominio de la noche”. “La luminaria grande” es ZA, llamado HaVaYaH. “La luminaria pequeña”, es Nukva, que ahora se llama Elokim porque ella se volvió el Sium de todos los grados, la conclusión del pensamiento, la conclusión del mundo de Atzilut, que se llama un “pensamiento”. Esto es, que cuando ZA y su Nukva estaban inicialmente en el mismo nivel, “Las dos grandes luminarias”, ahora, luego de la disminución, ZA se hizo con el nombre HaVaYaH y Nukva fue disminuida y se convirtió en el Sium de Atzilut, denominado “un punto debajo de Yesod de ZA” en el Sium de Atzilut y ahora ella es llamada Elokim, aludiendo al Din.

En el principio, Nukva estaba inscrita en lo alto, en ZA, con las letras del sagrado nombre HaVaYaH, como la cuarta letra del nombre, ya que Nukva era la última Hei de HaVaYaH cuando ella estaba en el mismo grado con ZA. Después ella se disminuyó y fue llamada con el nombre Elokim.

