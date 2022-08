Reglas de lectura del Zóhar 

Durante la lectura:

El Zóhar es como una puerta a la verdadera realidad, que ahora está oculta para nuestros sentidos. Pero para lograr usar eficazmente la fuerza de revelación que se encuentra en su interior, debemos relacionarnos de forma correcta al estar dándole lectura.

Regla No.1: No busquen comprensión mental

El Libro del Zóhar no es un estudio intelectual, no se requiere ningún conocimiento previo. Busquemos un cambio interno y entrenarnos para descubrir y sentir la realidad espiritual

Regla No. 2: Interpreten correctamente las palabras

El Libro del Zóhar contiene muchos términos y descripciones que no hablan de este mundo, sino únicamente sobre lo que ocurre en nuestro interior. Vean el texto como un puente que conduce hacia nuestros deseos y atributos más profundos.

Regla No. 3: Busquen la Luz

A diferencia de nuestro mundo, en el mundo espiritual sólo opera la intención de amar y dar. Se nos ha dado un medio especial y su función en unir los mundos opuestos. Debemos desear que la fuerza que está en Él, obre sobre nosotros, durante la lectura.

Regla No. 4: Todo depende del deseo

Todo el sistema requerido para el avance ya fue preparado de antemano para nosotros. Lo único que debemos dar de nuestra parte, es nuestro deseo de crecer.

Regla No. 5: La unión es la llave

El Libro del Zóhar fue escrito por un grupo de diez cabalistas, los cuales constituyeron un “Kli” (vasija) completa, un deseo unificado para revelar la Fuerza Superior de la realidad-El Creador. El Zóhar nació desde el amor, por eso su reaparición en nuestros tiempos, solo será posible a través del amor.

Continúa texto Zohar

Por esta razón los Se’arot Dikna podían ascender y conectarse a los Se’arot Rosh porque de hecho son del superior, de Rosh de AA, pero anteriormente habían sido disminuidos debido al ascenso de Maljut al lugar de Bina, por lo que salieron del Rosh. Por esta razón, es posible que ahora, luego del retorno de Maljut a su lugar, ellos pueden elevarse una vez más a su grado anterior, en el que habían estado.

Son para el provecho del mundo, porque el mundo existe en ellos, ya que el ascenso de Se’arot Dikna al Rosh de AA es para el provecho de ZON, que se llama “mundo”, pues a través del ascenso de Se’arot Dikna, los mundos, que son ZON existen. De no ser por esa corrección de descenso y ascenso que se hace a través del ascenso de Maljut al lugar de Bina, ZON no sería apto para la recepción de los Mojin, lo cual es toda su existencia

Y al igual que los dos nombres Matzpatz, también estaban las dos luminarias en el versículo, que son ZON. Ambas, como una sola, ascienden a un Gadlut cuando ZA hace volver su Bina y TM que habían caído en el lugar de la Nukva y las eleva hasta su grado, convirtiéndose en grandes con diez Sefirot completas. Entonces la Nukva, que vestía a Bina y TM de ZA caídas, asciende con ellas al grado de ZA también. Entonces reciben del Matzpatz, Matzpatz – ZA recibe del Matzpatz de la derecha y se considera Se’arot Rosh y Nukva recibe de Matzpatz de la izquierda y ella es como Se’arot Dikna.

Entonces ZA y Nukva se convierten en un grado, uno es de la derecha y el otro de la izquierda, como se explicó con los dos nombres Matzpatz. Es debido a esto que el texto dice, “E hizo Dios las dos grandes luminarias”, haciéndolas grandes, en el mismo nivel. Pero ese Gadlut es considerado solamente como Mojin de VAK, ya que Jojma está sin la vestimenta de Jassadim. Es debido a esto que se les llama Matzpatz, que está reemplazando a HaVaYaH menguante. Así son todas las 13 cualidades de Rajamim.

Pero después a través del nuevo ascenso del MAN, la vestidura de Jassadim se extendió también y entonces los nombres Matzpatz regresan a los nombres HaVaYaH y de la misma forma todos estos se convierten en Rajamim. En este momento ZON reciben de ellos los Mojin de GAR de PBP, a pesar de que ya no están al mismo nivel, pues ahora Nukva debe recibir de ZA, Sin embargo, ahora ZON son llamados HaVaYaH Elokim, el nombre completo.

Explicación de los Nombres Matzpatz, Matzpatz

Primero, debemos conocer el significado de Partzuf Se’arot de AA. A pesar de que GAR de AB no pueden permanecer en AA y en todos los Partzufim de Atzilut, de todas formas, aún deben surgir en él, al comienzo del Zivug. Es imposible que VAK de AB aparezcan sin GAR de AB apareciendo primero. Sin embargo, de inmediato salen del Partzuf porque no tienen Kelim en los Partzufim de Atzilut en los cuales se pueden vestir. Esto es así porque estos GAR extienden solamente sobre Maljut de Tzimtzum Alef, y esa Maljut no se revela en absoluto debajo de Atik Dechura ( Atik masculino). Y puesto que no hay luz sin un Kli, deben en seguida salir del Partzuf.

Se sabe que la salida ocurre solamente en Or Yashar del nivel, pero en Or Jozer en este, que viste las diez Sefirot de Or Yashar, no puede salir hacia arriba debido al Aviut y el Din que existen en Or Jozer. Por lo tanto, aquí también, solamente Or Yashar del nivel de GAR de AB salieron, pero Or Jozer en este se quedó en Rosh de AA, incluso después de la salida de GAR de AB.

Sin embargo, ya que Or Jozer es completamente oscura porque su Or Yashar salió, se considera como residuo en los Kelim de Rosh de AA, por lo que de inmediato se expulsa fuera del Rosh, dejando un pequeño aferramiento en este, en la piel de la cabeza (Rosh), considerado como Se’arot de Rosh. Esta es la substancia de los Se’arot de AA desde su origen.

Y puesto que los Se’arot se aferraron a la piel de Rosh de AA, en seguida recibieron la corrección de ellos de la división del grado en él, también, y Maljut de Partzuf Se’arot ascendió al lugar de Bina en él, y Bina y TM en él, dejaron Rosh de AA completamente y llegaron a ser discernidas como Guf, porque se expandieron a través del Jaze en el Guf. Se les llama Se’arot Dikna de AA de tal forma que dos Sefirot KJ de Partzuf Se’arot se quedaron en Rosh de AA, y se les llama Se’arot Rosh de AA y las tres Sefirot Bina y TM que salieron del Rosh de AA se volvieron las trece correcciones de Dikna de AA que son las 13 cualidades de Rajamim.

