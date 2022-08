Reglas de lectura del Zóhar 

Durante la lectura:

El Zóhar es como una puerta a la verdadera realidad, que ahora está oculta para nuestros sentidos. Pero para lograr usar eficazmente la fuerza de revelación que se encuentra en su interior, debemos relacionarnos de forma correcta al estar dándole lectura.

Regla No.1: No busquen comprensión mental

El Libro del Zóhar no es un estudio intelectual, no se requiere ningún conocimiento previo. Busquemos un cambio interno y entrenarnos para descubrir y sentir la realidad espiritual

Regla No. 2: Interpreten correctamente las palabras

El Libro del Zóhar contiene muchos términos y descripciones que no hablan de este mundo, sino únicamente sobre lo que ocurre en nuestro interior. Vean el texto como un puente que conduce hacia nuestros deseos y atributos más profundos.

Regla No. 3: Busquen la Luz

A diferencia de nuestro mundo, en el mundo espiritual sólo opera la intención de amar y dar. Se nos ha dado un medio especial y su función en unir los mundos opuestos. Debemos desear que la fuerza que está en Él, obre sobre nosotros, durante la lectura.

Regla No. 4: Todo depende del deseo

Todo el sistema requerido para el avance ya fue preparado de antemano para nosotros. Lo único que debemos dar de nuestra parte, es nuestro deseo de crecer.

Regla No. 5: La unión es la llave

El Libro del Zóhar fue escrito por un grupo de diez cabalistas, los cuales constituyeron un “Kli” (vasija) completa, un deseo unificado para revelar la Fuerza Superior de la realidad-El Creador. El Zóhar nació desde el amor, por eso su reaparición en nuestros tiempos, solo será posible a través del amor.

Continúa texto Zohar

Las dos grandes luminarias

111) “E hizo Dios las dos grandes luminarias”. “Hizo” quiere decir Gadlut y la corrección de todo como corresponde. Explicó antes que “Que haya”, indica Katnut porque la modalidad del futuro indica preparación y calificación, pues Katnut es la preparación del Gadlut. E, “Y así fue”, o “hizo”, alude al final de la acción y al Gadlut. De igual forma, aquí explica que el versículo, “Que haya luminarias “, indica la disminución y surgimiento de las Klipot, y la palabra “hizo”, indica acabado y corrección del Gadlut.

El versículo, “Las dos (grandes) luminarias” indica que inicialmente, las dos luminarias, ZA y su Nukva, se encontraban en una conexión, en el mismo nivel, y no necesitaban una de la otra. Este es el significado del nombre completo HaVaYaH, Elokim, como uno. Ya pesar de que no está revelado sino oculto, porque los nombres HaVaYaH aluden a ZA y su Nukva en nivel igual PBP (cara a cara) en Mojin de Gadlut, aquí el texto habla del momento en que ZA y Nukva se hallan en el mismo nivel en Ajoraim. Esto es, tienen Mojin de Jojma pero no iluminan a la Nukva debido a la ausencia de vestidura de Jassadim.

Por lo tanto, por una parte, HaVaYaH Elokim son considerados un nombre completo, ya que están en Mojin de Jojma, pues toda la perfección es de la luz de Jojma. Pero, por otra parte son considerados como que están en ocultación de Mojin porque Jojma no puede iluminar sin vestidura de Jassadim. Las dos luminarias de ZON están en el nombre completo HaVaYaH Elokim. Pero el nombre Elokim no ilumina con revelación, sino solamente en ocultación, ya que Jojma no ilumina con el nombre Elokim, a la Nukva, por carencia de vestimenta de Jassadim.

112) Está escrito, “las grandes”, ya que ZON creció allí al mismo nivel, para que el nombre que lo une todo – Matzpatz, Matzpatz – sea invocado por ellos. Esto es, que recibirán de estos nombres Matzpatz en que ZA recibirá desde Matzpatz de la derecha, y Nukva de Matzpatz de la izquierda y entonces son llamadas “las dos grandes luminarias”.

El nombre HaVaYaH, reemplaza el alfabeto Alef-Tav Bet-Shin Gimel-Reish Hei-Tzadi Vav-Peh Zayin-Ayin Het-Samech Tet-Nun Yod-Mem Chaf-Lamed es Matzpatz. Esto es así porque el reemplazo de la Yod es Mem, Hei por Tzadi, Vav por Pe, la última Hei es reemplazada por Tzadi, por lo tanto es Matzpatz. Se considera que están en dos rizos laterales – derecho e izquierdo – de Rosh AA, ya que las trece cualidades de Rajamim en la Torá que son “Clemente y compasivo es el Señor”, etc. son discernidas a través de las trece correcciones de Se’arot Dikna de AA. Antes de las trece cualidades de Rajamim, los dos nombres HaVaHaH, HaVaYaH están escritos en la Tora y reemplazados con Alef-Tav Bet-Shin es Matzpatz,Matzpatz. Él dice que son nombres supremos, que preceden las trece cualidades de Rajamim, como los cabellos de los dos rizos laterales que son superiores a los cabellos de las trece correcciones de Dikna.

Los nombres Matzpatz son considerados grandes porque crecieron y se elevaron, pues son superiores y provienen del superior, ya que la palabra “grandes” significa que Él ahora los ha hecho grandes, mientras que previamente eran pequeños. La raíz de Gadlut es de los dos nombres, Matzpatz, Se’arot Dikna, que fueron separados y salieron de los Se’arot (cabello) del Rosh debido a Maljut de las diez Sefirot de Se’arot, que subieron al lugar de Bina de diez Sefirot de Se’arot. Por esta razón, Bina y TM de Se’arot salieron al Guf de AA, considerado Katnut de las diez Sefirot de Se’arot,

Entonces, durante el Gadlut, cuando AA hizo descender a Maljut desde Bina de Se’arot de vuelta a su lugar en el Sium (final), los Se’arot Dikna volvieron a ascender al Rosh y fueron establecidos en Matzpatz, Matzpatz. A través de esto se considera que ahora crecieron debido a su retorno a Rosh AA, y es debido a esto que estos nombres se llaman “grandes”, ya que ahora crecieron mientras que antes eran pequeños.

Se les llama “grandes”, porque crecieron y ascendieron. Anteriormente, cuando los Se’arot Dikna estaban en el Guf, eran pequeños, pues incluso los Se’arot que quedaban en Rosh AA tenían dos luces Ruaj-Nefesh en Kelim KJ en ellos. Pero ahora que los Se’arot Dikna ascendieron y se unieron con los Se’arot Rosh, adquirieron un grado completo de diez Sefirot KJB TM y ambos se volvieron grandes. Por lo tanto, los nombres Matzpatz indican que son pequeños pero crecieron y ascendieron a Rosh AA porque son superiores, y provienen del superior.

Continuamos mañana en el Dictamen Impreso y Digital

