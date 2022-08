Reglas de lectura del Zóhar 

Durante la lectura:

El Zóhar es como una puerta a la verdadera realidad, que ahora está oculta para nuestros sentidos. Pero para lograr usar eficazmente la fuerza de revelación que se encuentra en su interior, debemos relacionarnos de forma correcta al estar dándole lectura.

Regla No.1: No busquen comprensión mental

El Libro del Zóhar no es un estudio intelectual, no se requiere ningún conocimiento previo. Busquemos un cambio interno y entrenarnos para descubrir y sentir la realidad espiritual

Regla No. 2: Interpreten correctamente las palabras

El Libro del Zóhar contiene muchos términos y descripciones que no hablan de este mundo, sino únicamente sobre lo que ocurre en nuestro interior. Vean el texto como un puente que conduce hacia nuestros deseos y atributos más profundos.

Regla No. 3: Busquen la Luz

A diferencia de nuestro mundo, en el mundo espiritual sólo opera la intención de amar y dar. Se nos ha dado un medio especial y su función en unir los mundos opuestos. Debemos desear que la fuerza que está en Él, obre sobre nosotros, durante la lectura.

Regla No. 4: Todo depende del deseo

Todo el sistema requerido para el avance ya fue preparado de antemano para nosotros. Lo único que debemos dar de nuestra parte, es nuestro deseo de crecer.

Regla No. 5: La unión es la llave

El Libro del Zóhar fue escrito por un grupo de diez cabalistas, los cuales constituyeron un “Kli” (vasija) completa, un deseo unificado para revelar la Fuerza Superior de la realidad-El Creador. El Zóhar nació desde el amor, por eso su reaparición en nuestros tiempos, solo será posible a través del amor.

Continúa texto Zohar

Son castigados por los pecados de sus padres, porque padres e hijos de Neshamot (plural de Neshama) de las personas son un ejemplo de AVI y ZON de Atzilut, Y como Katnut y Gadlut de ZON provienen de AVI, cuando Ima se disminuye en MI y hace bajar las letras ELEH a ZON, estos ZON están en Katnut, y todos sus Mojin son solamente las letras ELEH de Ima, que se visten en ellos y ellos no tienen Mojin propios. Durante el Gadlut,Ima hace volver sus letras ELEH hasta ella y les imparte Mojin de Gadlut y entonces ZON tienen Mojin propios.

Así es con los padres y los hijos de las Neshamot (almas). Antes de los trece años, los hijos no tienen autoridad propia. Se considera que no han probado el sabor del pecado porque todos sus fallas son atribuidas a los padres, igual que ZON de Katnut. Si las Klipot se aferran a ellos, en ese momento, se aferran solamente a las letras ELEH que están vestidas en ellos y que entonces son todos sus Mojin. Estas letras ELEH son de hecho de AVI, por lo que es AVI que sufre del aferramiento de las Klipot y no así ZON.

Por esta razón, si las Klipot se aferran también a los Mojin de los hijos en las Neshamot y les dan muerte, es la falta de los padres y no de los hijos, pues los hijos aún no tienen autoridad propia. Pero cuando los Mojin de Gadlut llegan a los hijos a la edad de trece años, entonces AVI se deshace de ellos ya que entonces los hijos adquieren Mojin propios, como ZON, cuyos Mojin de Gadlut son considerados en ellos como sus propios Mojin. Entonces, si las Klipot se aferran a ellos, AVI ya no sufre más.

La Klipa ronda y deambula por el mundo. Se acerca a las puertas del Jardín del Edén de la tierra y observa a los querubines, los guardas de las puertas del Jardín del Edén, y se sienta allí junto a la espada flamígera, ya que ella surge del lado de lo flamígero. Por esta razón, la Klipa llega a las puertas del Jardín del Edén y se sienta junto a la espada flamígera que gira, porque su poder se extiende de la espada flamígera. Es debido a esto que se sienta allí para recibir fuerza.

101) Cuando la espada flamígera gira hacia Din, la Klipa huye y ronda por el mundo, y encuentra infantes que ameritan castigo. Se llama “La espada ardiente que gira”, porque gira de Rajamim a Din y de Din a Rajamin. Ella se ríe de ellos y los asesina y lo hace en el momento de la luna menguante y que disminuye su luz, como está escrito, “luminarias”, sin una Vav, que se escribe como “maldición”.

Cuando nació Caín, la Klipa no podía aferrarse a él. Más bien, después ella se acercó a él y se unió a él, y dio a luz espíritus de él, y espíritus voladores. Comentario: Cuando nació Caín, el mal no era aparente en él para nada, ya que Eva dijo acerca de él, “He adquirido un varón, con el favor del Señor”. Es por esta razón que la Klipa no podía aferrarse a él. Pero ya que la impureza de la serpiente estaba ya en Eva, por el pecado del árbol del conocimiento, esa impureza de la serpiente ya estaba mezclada en Caín también, hasta que él se levantó en contra de Abel, su hermano y lo mató. Y desde entonces fue expulsado de la faz del mundo para errar por la tierra y entonces la Klipa se aferró a él.

102) Adam HaRishon estuvo usando espíritus femeninos durante 130 años hasta la llegada de Naama. Debido a su belleza, los hijos de los dioses, Aza y Azael, fornicaron con ella y ella parió nuevas Klipot adicionales. Los malos espíritus y demonios salen de ella hacia el mundo y rondan y deambulan por la noche, recorriendo el mundo, sonriendo a los hombres y haciendo que viertan su simiente en vano. Y cuando encuentran a los hombres durmiendo solos en la casa, se quedan con ellos, los aferran, se apegan a ellos, reciben sus deseos y paren de ellos.

Explicación: Antes de la llegada de Naama, había solamente dos Klipot. La primera era de la primera LiLit, creada por la ocultación de la primera luz. Se considera que ella es, solamente aguas inferiores, y opuesta a Maljut. Se estima que ella es de este mundo, ya que este mundo es considerado Maljut. La segunda es la Klipa que emergió y fue creada cuando las tres letras Hei-Yod-Mem cayeron a las aguas inferiores, convirtiéndose así en Yod-Mem-Hei, y ella se aferró a estas aguas superiores, Yod-Mem-Hei. Cuando los Mojin de Gadlut surgieron en ZON, ella se apartó de las aguas superiores y descendió a este mundo a las aguas inferiores, como la primera Lilit. A través del pecado de Adam HaRishon, ella se aferró a las aguas superiores una vez más. Se deduce que esta segunda Klipa tiene un aferramiento en las aguas inferiores, desde del tiempo en que cayó a este mundo, así como también en las aguas superiores, debido a pecado de Adam HaRishon.

Continuamos mañana….

