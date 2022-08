Reglas de lectura del Zóhar 

Durante la lectura:

El Zóhar es como una puerta a la verdadera realidad, que ahora está oculta para nuestros sentidos. Pero para lograr usar eficazmente la fuerza de revelación que se encuentra en su interior, debemos relacionarnos de forma correcta al estar dándole lectura.

Regla No.1: No busquen comprensión mental

El Libro del Zóhar no es un estudio intelectual, no se requiere ningún conocimiento previo. Busquemos un cambio interno y entrenarnos para descubrir y sentir la realidad espiritual

Regla No. 2: Interpreten correctamente las palabras

El Libro del Zóhar contiene muchos términos y descripciones que no hablan de este mundo, sino únicamente sobre lo que ocurre en nuestro interior. Vean el texto como un puente que conduce hacia nuestros deseos y atributos más profundos.

Regla No. 3: Busquen la Luz

A diferencia de nuestro mundo, en el mundo espiritual sólo opera la intención de amar y dar. Se nos ha dado un medio especial y su función en unir los mundos opuestos. Debemos desear que la fuerza que está en Él, obre sobre nosotros, durante la lectura.

Regla No. 4: Todo depende del deseo

Todo el sistema requerido para el avance ya fue preparado de antemano para nosotros. Lo único que debemos dar de nuestra parte, es nuestro deseo de crecer.

Regla No. 5: La unión es la llave

El Libro del Zóhar fue escrito por un grupo de diez cabalistas, los cuales constituyeron un “Kli” (vasija) completa, un deseo unificado para revelar la Fuerza Superior de la realidad-El Creador. El Zóhar nació desde el amor, por eso su reaparición en nuestros tiempos, solo será posible a través del amor.

Continúa texto Zohar

94) El hombre de abajo, en este mundo, posee imagen y forma, y aún así no existe por siempre como los ángeles de lo alto. Esto aparentemente significa que la existencia no depende de una imagen y una forma en lo absoluto. Más bien, la imagen y la forma de los ángeles de lo alto se definen según formas como son, sin ser definidos a través de otro vestido. Es por esto que viven y existen para siempre. La definición del hombre de abajo, en este mundo, sus NRN, están definidas en sus formas a través de un vestido y no de alguna otra manera. Por esta razón existen solamente por un tiempo establecido y determinado.

Los ángeles provienen de un Zivug AVI. Así como AVI reciben sus luces en sus propios Kelim, sin ningún vestido, los ángeles, que extienden de ellos, pueden también recibir sus luces en sus Kelim y no necesitan el apoyo de otra vestidura. Pero las almas de las personas provienen del Zivug ZON de Atzilut, y se sabe que ZON pueden recibir sus luces solamente a través de un vestido, que reciben de NeHY de AVI, pues sus Kelim no son aptos para Or Yashar, sino solamente para Or Jozer.

Todavía con mayor razón las personas que nacen de ellos – estos no son aptos para recibir las luces en sus propios Kelim, sino solamente a través de una vestidura de ZON. Por lo tanto, no existen para siempre porque “No hay un hombre justo sobre la tierra que no sea pecador”. Cuando ellos dañan la vestidura superior y está ya no es apta para su propósito, sus NRN en seguida salen y ellos mueren.

95) Cada noche cuando el hombre duerme, el espíritu del hombre se despoja de su vestidura y asciende para el MAN a ZON. Y ese fuego que devora fuego, Nukva de ZA, consume y quema el espíritu. Entonces los espíritus son revividos como antes y toman forma con sus vestimentas. Es debido a esto que los espíritus no subsisten, como las formas de lo alto, los ángeles de la vegetación, sino más bien se queman y son renovados, como está escrito, “Cada mañana se renuevan; grande es Tu fe”, que está escrito acerca del espíritu de las personas, que se renuevan cada día. Esto es así porque durante el sueño, los espíritus ascienden y se queman y son renovados, porque “grande es Tu fe”, que es grande, vasto, y no es pequeña.

Dos clases de ángeles surgen del Zivug ZON: 1.- ángeles denominados “vegetación”, que extienden de GAR de AB, que emergen por un momento y en seguida se queman en la Nukva, y 2.- ángeles que se llaman “hierba” que extienden de VAK de AB que subsisten.

No existe un Zivug en ZON salvo por el MAN que las personas elevan. Durante el sueño, los justos elevan sus espíritus con MAN para el Zivug ZON, como está escrito, “En tus manos encomiendo mi espíritu: Tú me has redimido, Señor, Dios verdadero”.

En consecuencia, dos clases de espíritus habrían sido extraídos durante estos MAN: 1.- los insostenibles, que en seguida se queman, como los ángeles de la vegetación; 2.- los sostenibles, como los ángeles de las hierbas. Sin embargo, esto no es así porque solamente un espíritu se extendió a ellos, que primero se quema y luego es renovado y sostenido.

Dos clases de Mojin, GAR de AB y VAK de AB son como dos opuestos – no pueden presentarse en el mismo sujeto al mismo tiempo. Por lo tanto, con los ángeles, que están por encima del tiempo, es imposible que vengan a ellos en dos ocasiones, así es que vienen a ellos en dos sujetos, dos clases de ángeles, Pero las personas, para quien existe el tiempo, pueden venir a ellos en un sujeto, pero en dos ocasiones. Primero, cuando reciben de GAR de AB, se queman como los ángeles de la vegetación y la hierba. Posteriormente, cuando reciben de VAK de AB, vuelven atrás a su estado anterior y existen. Esto es, “Cada mañana se renuevan”, pues como primero se queman, son considerados como renovados cada mañana.

Pues “Grande es Tu fe”, y no es pequeña. La Nukva de ZA se llama “fe”. Ya que la Nukva requiere de ser grande desde el inicio para recibir GAR de AB, y no pequeña, pues ella no puede recibir VAK antes de que no reciba GAR, las almas primero deben quemarse cuando los Mojin de GAR de AB iluminan en ella. Con la iluminación de VAK de AB, ellas son renovadas, como está escrito, “Cada mañana se renuevan”, pues “Grande es Tu fe”, ya que la Nukva debe ser grande y no pequeña.

