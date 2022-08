Reglas de lectura del Zóhar 

Durante la lectura:

El Zóhar es como una puerta a la verdadera realidad, que ahora está oculta para nuestros sentidos. Pero para lograr usar eficazmente la fuerza de revelación que se encuentra en su interior, debemos relacionarnos de forma correcta al estar dándole lectura.

Regla No.1: No busquen comprensión mental

El Libro del Zóhar no es un estudio intelectual, no se requiere ningún conocimiento previo. Busquemos un cambio interno y entrenarnos para descubrir y sentir la realidad espiritual

Regla No. 2: Interpreten correctamente las palabras

El Libro del Zóhar contiene muchos términos y descripciones que no hablan de este mundo, sino únicamente sobre lo que ocurre en nuestro interior. Vean el texto como un puente que conduce hacia nuestros deseos y atributos más profundos.

Regla No. 3: Busquen la Luz

A diferencia de nuestro mundo, en el mundo espiritual sólo opera la intención de amar y dar. Se nos ha dado un medio especial y su función en unir los mundos opuestos. Debemos desear que la fuerza que está en Él, obre sobre nosotros, durante la lectura.

Regla No. 4: Todo depende del deseo

Todo el sistema requerido para el avance ya fue preparado de antemano para nosotros. Lo único que debemos dar de nuestra parte, es nuestro deseo de crecer.

Regla No. 5: La unión es la llave

El Libro del Zóhar fue escrito por un grupo de diez cabalistas, los cuales constituyeron un “Kli” (vasija) completa, un deseo unificado para revelar la Fuerza Superior de la realidad-El Creador. El Zóhar nació desde el amor, por eso su reaparición en nuestros tiempos, solo será posible a través del amor.

Continúa texto Zohar

90) Cuando el trono, Nukva de ZA, asciende para un Zivug con ZA, está inscrito con las cuatro formas, Shinan. Estos cuatro nombres superiores transportan ese trono para un Zivug con ZA, y estos cuatro animales que se unen con los cuatro nombres, “El Dios grande, poderoso y temible”, son NeHYM de la Nukva que fueron ordenados y ascendieron desde BYA, conectando y complementando diez Sefirot para ella, para que la Nukva sea apta para un Zivug con ZA. Cuando ella carece de las Sefirot NeHYM, no es apta para un Zivug. Es por esto que estos animales, las cuatro Sefirot NeHYM son consideradas que transportan el trono. También se les llama, “una Merkava para Nukva”.

Se dijo que estos cuatro nombres superiores transportan ese trono para un Zivug con ZA. Esto es porque sin ellos, la Nukva, el trono, carecería de sus Sefirot NeHY. Cuando ellos la elevan y se conectan con ella, la transportan para un Zivug, y el trono, la Nukva, está incluida en ellos durante el Zivug. Esto es, ella es complementada a través de estos nombres, ya que estos son NeHYM que complementan sus diez Sefirot hasta que el trono recibe y recoge Nefashot (plural de Nefesh) de placeres deleitables con el Zivug de ZA. Una vez que ella recibe y recoge estos placeres y deleites, desciende plena como un árbol colmado de ramas y frutos en todas sus direcciones.

91) Cuando el trono desciende desde el lugar de Zivug hasta su propio lugar, desde el Jaze hacia abajo, estas cuatro formas, los cuatro animales Shinan, surgen diseñadas cada una según su forma: grabadas, iluminando, destellando e irradiando y siembran una simiente en el mundo.

Grabadas, quiere decir las medidas de Kelim para un receptáculo.

Iluminando, quiere decir las medidas de los niveles de Or Yashar.

Destellando, quiere decir las medidas de los niveles de Or Jozer.

Irradiando, quiere decir iluminación de abajo hacia arriba, como el fuego que se inflama de abajo hacia arriba. Estas son las iluminaciones de la izquierda.

También siembran una simiente en el mundo. Esto es, todas las generaciones en los tres mundos BYA son impartidas por ellos. Entonces los cuatro animales son llamados Shinan, como está escrito, “Hierba que da semilla”, “Hierba”, se refiere a los animales que siembran la simiente en el mundo.

92) Cuando la forma del hombre – que incluye todas las formas – surge, está escrito acerca de esto, “Árbol de fruto que da fruto”. Esto es así porque el hombre es masculino y femenino, El árbol de fruto es un femenino; que da fruto es un masculino. Está escrito, “Que su semilla está en él, sobre la tierra”, es decir que vertió su simiente solamente para el beneficio de la tierra. “Que su semilla está en él”, quiere decir que el hombre tiene prohibido derramar su simiente en vano,

93) “Vegetación”, en el versículo, “Que la tierra produzca vegetación”, no contiene semillas. Es por esto que se anula y no subsiste como las otras. Esto es así porque la hierba son los ángeles que gobiernan por un tiempo, que fueron creados en el segundo día. Ellos existen como alimento para la bestia. La vegetación y la hierba son una y lo mismo, pues la vegetación no tiene forma para ser plasmada y grabada en una imagen o forma de ninguna manera. Más bien, se ve y no se ve.

Esto es así porque la imagen y la forma provienen de los Kelim ya que las luces no aceptan cambio desde el comienzo de la línea hasta el fin de Asiya. Todos los cambios y formas provienen solamente de los Kelim, mientras que las luces, que son denominadas, hierba o vegetación, son GAR de AB y no tienen Kelim en los mundos ABYA, ya que su Kli es revelado solo en AVI interno del mundo de Nekudim. Asimismo, se sabe que estos AVI fueron ocultos y ya no son revelados en los mundos ABYA, por ende, GAR de AB no tienen Kli para nada.

Es debido a esto que se ven y no se ven. Necesariamente son vistos con el fin de revelar los Mojin de VAK de AB, Mojin de Jaya, pues es imposible que VAK sea revelado sin GAR. Cuando los Mojin han sido revelados en seguida salen y no son vistos porque no tienen Kelim en los cuales vestirse. Esta es la norma: Todos aquellos que no fueron plasmados con una forma y una imagen en los Kelim no tienen subsistencia. Más bien, son creados y existen por un tiempo y en seguida son consumidos por el fuego que consumo fuego. Entonces son creados nuevamente y en seguida son devorados por el fuego que consume fuego como antes y así se repite cada día.

