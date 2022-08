Reglas de lectura del Zóhar 

Durante la lectura:

El Zóhar es como una puerta a la verdadera realidad, que ahora está oculta para nuestros sentidos. Pero para lograr usar eficazmente la fuerza de revelación que se encuentra en su interior, debemos relacionarnos de forma correcta al estar dándole lectura.

Regla No.1: No busquen comprensión mental

El Libro del Zóhar no es un estudio intelectual, no se requiere ningún conocimiento previo. Busquemos un cambio interno y entrenarnos para descubrir y sentir la realidad espiritual

Regla No. 2: Interpreten correctamente las palabras

El Libro del Zóhar contiene muchos términos y descripciones que no hablan de este mundo, sino únicamente sobre lo que ocurre en nuestro interior. Vean el texto como un puente que conduce hacia nuestros deseos y atributos más profundos.

Regla No. 3: Busquen la Luz

A diferencia de nuestro mundo, en el mundo espiritual sólo opera la intención de amar y dar. Se nos ha dado un medio especial y su función en unir los mundos opuestos. Debemos desear que la fuerza que está en Él, obre sobre nosotros, durante la lectura.

Regla No. 4: Todo depende del deseo

Todo el sistema requerido para el avance ya fue preparado de antemano para nosotros. Lo único que debemos dar de nuestra parte, es nuestro deseo de crecer.

Regla No. 5: La unión es la llave

El Libro del Zóhar fue escrito por un grupo de diez cabalistas, los cuales constituyeron un “Kli” (vasija) completa, un deseo unificado para revelar la Fuerza Superior de la realidad-El Creador. El Zóhar nació desde el amor, por eso su reaparición en nuestros tiempos, solo será posible a través del amor.

Continúa texto Zohar

82) Miguel inscribe su marca en el Sur, y todos los tres rostros – el rostro del león, el rostro del buey y el rostro del águila – miran hacia el rostro del hombre. “Inscribe su marca”, quiere decir que asigna el lugar del Zivug. El Sur es la derecha, para extender luz de Jassadim cubierta. Mirar significa recibir a través de mirar.

En el momento del Gadlut, cuando la Nukva de ZA eleva a Maljut hasta ella desde BYA, llamada, “el rostro del hombre”, el Zivug de ZON se hace en esa Maljut desde la derecha, el Sur, y el nivel de los Mojin de Gadlut se extienden a ella. Entonces, los tres Panim – el león, el buey y el águila – reciben los Mojin de Gadlut de esa Maljut, que se llama “el rostro del hombre”. Resulta que los tres Panim miran hacia el rostro del hombre y reciben de estos Panim. Miguel es uno de los cuatro ángeles que sirven a la Nukva de ZA. Por lo tanto, él inscribe y prepara el lugar del Zivug y él es el ángel de Jesed. Es debido a esto que él inscribe hacia el lado Sur, la derecha, Jesed.

Un hombre es masculino y femenino solamente estos son llamados “hombre”. Maljut en y por sí misma, cuando ella no está en un Zivug con ZA, no se llama “hombre”, pues ella no tiene aspecto masculino. Solamente cuando ella se une con ZA, ambos son llamados “hombre”, como está escrito, “Los creó varón y mujer, los bendijo y los llamó Adam (hombre) en el día de su creación”. Por lo tanto, ambos se llaman “hombre”, pero cada uno, en sí mismo, es como la mitad de un cuerpo y no se llama “hombre”.

Por él, significa que, a partir del rostro del hombre, con un Zivug hacia el lado Sur, fueron plasmadas las formas, como está escrito, “La carrosa de Dios se cuentan por veintenas de miles y millares de millares”, lo cual es la Merkava inferior que se llama, “Los carros de Dios”. Las formas se refieren a las medidas que nacen del Zivug, pues cada nivel tiene su propia forma según la cualidad del Zivug de Hakaa

Explicación: Estos cuatro animales – hombre, león, buey y águila – son llamados Merkava (estructura, asamblea, carroza), pues son las cuatro Sefirot NeHYM que ascienden desde BYA y se conectan a la Nukva de ZA para complementar sus diez Sefirot y que ella sea apta para el Zivug. Puesto que sin ellos ella no sería apta para el Zivug, se considera que la Nukva monta a estos cuatro animales que se convierten en una Merkava para ella, pues ellos la llevan hasta el Zivug.

Sin embargo, existen dos Merkavot para dos Zivugim. Se llaman “Merkava superior” y “Merkava inferior”. Existe una gran diferencia entre ellas porque en la Merkava superior hay cuatro animales – el hombre, el león, el buey y el águila – y en la Merkava inferior solamente hay tres animales – el buey, el águila y el león. No se encuentra el hombre entre ellos en particular, sino solo por medio de Hitkalelut.

Debemos entender por qué los animales se dividieron para convertirse en dos Merkavot para dos Zivugim, y por qué un Zivugim no es suficiente y por qué el rostro del hombre en particular falta en la última Merkava. El asunto es que se sabe que solamente hay nueve Sefirot en AA de Atzilut. Después de él, es lo mismo en todos los Partzufim de ABYA. Esto es así porque Maljut es deficiente, ya que ella fue ocultada en el Rosh del Partzuf Atik y no se extendió a AA. Esta es solamente una de las principales correcciones que se hicieron en el mundo de la corrección. Sin embargo, no significa que todas las diez Sefirot en Maljut falten, ya que hay un Zivug solamente en el Masaj en Maljut. Más bien, solamente en Maljut de Maljut falta, pero las primeras nueve de Maljut se quedaron en el Partzufim.

Por lo tanto, cuando ella fue ordenada y ascendió a la Nukva, su Maljut de BYA – lo cual es el rostro del hombre – solamente las nueve primeras de Maljut ascendieron a ella, pues Maljut de Maljut faltaba. Por lo tanto, las primeras nueve en cada Partzuf están arriba de su Jaze y debajo de su Jaze se considera como Maljut del Partzuf. Por lo tanto, se deduce que allí hay el rostro del hombre, Maljut que asciende desde BYA, solamente del Jaze hacia arriba, solamente las nueve primeras de Maljut, que terminan en el lugar del Jaze. Pero desde el Jaze hacia abajo, en donde hay Maljut de Maljut, allí no existe el rostro del hombre porque Maljut de Maljut fue ocultada en el Rosh del Partzuf Atik y no aparece en los mundos.

Se sabe que cada Bejina asciende a su Bejina correspondiente en el superior. Por lo tanto, ella ascendió al Jaze hacia arriba del rostro del hombre, desde el Jaze hacia arriba, de ZON, y el Zivug completo del rostro del hombre se hace solamente en ellos desde el Jaze y arriba. Es debido a esto que Miguel inscribió una inscripción hacia el Sur, y todos los tres Panim contemplan el rostro del hombre, pues el Zivug desde el Jaze hacia arriba, se llama “Sur”, “el lado derecho”, “luz de Jassadim cubierta”.

Para compartir comentarios, este WhatsApp está disponible para ustedes

https://chat.whatsapp.com/H8Qsxh8sNeZ58plJv4ztQt

curso en línea de Cabalá: https://cabalacentroestudios.com/suscripcion-cabala-bnei-baruj/

https://www.comunidadzohar.com/

Síguenos en Twitter @ElDictamen

O si lo prefieres, en Facebook /ElDictamen.

Y también en Instagram: @ElDictamen