Reglas de lectura del Zóhar 

Durante la lectura:

El Zóhar es como una puerta a la verdadera realidad, que ahora está oculta para nuestros sentidos. Pero para lograr usar eficazmente la fuerza de revelación que se encuentra en su interior, debemos relacionarnos de forma correcta al estar dándole lectura.

Regla No.1: No busquen comprensión mental

El Libro del Zóhar no es un estudio intelectual, no se requiere ningún conocimiento previo. Busquemos un cambio interno y entrenarnos para descubrir y sentir la realidad espiritual

Regla No. 2: Interpreten correctamente las palabras

El Libro del Zóhar contiene muchos términos y descripciones que no hablan de este mundo, sino únicamente sobre lo que ocurre en nuestro interior. Vean el texto como un puente que conduce hacia nuestros deseos y atributos más profundos.

Regla No. 3: Busquen la Luz

A diferencia de nuestro mundo, en el mundo espiritual sólo opera la intención de amar y dar. Se nos ha dado un medio especial y su función en unir los mundos opuestos. Debemos desear que la fuerza que está en Él, obre sobre nosotros, durante la lectura.

Regla No. 4: Todo depende del deseo

Todo el sistema requerido para el avance ya fue preparado de antemano para nosotros. Lo único que debemos dar de nuestra parte, es nuestro deseo de crecer.

Regla No. 5: La unión es la llave

El Libro del Zóhar fue escrito por un grupo de diez cabalistas, los cuales constituyeron un “Kli” (vasija) completa, un deseo unificado para revelar la Fuerza Superior de la realidad-El Creador. El Zóhar nació desde el amor, por eso su reaparición en nuestros tiempos, solo será posible a través del amor.

Comentarios o preguntas: Bnei Baruch Veracruz al whatsapp https://chat.whatsapp.com/H8Qsxh8sNeZ58plJv4ztQt y para más información la liga de : https//comunidadzohar.com

https://www.comunidadzohar.com/

Continua texto Zohar:

70) “Como aparece el arco iris”, que está escrito acerca de la Merkava de Ezequiel, se refiere al que vive eternamente, Yesod de ZA. En la porción de Noé está escrito, “Mi arco he puesto en las nubes”. Allí también se refiere a Yesod de ZA, que se llama, “el que vive eternamente”. “En las nubes”, significa en Maljut, la última Nukva de ZA, el mundo revelado, Raquel. “Mi arco he puesto en las nubes”, pues desde el día en que el mundo fue creado, Él puso su arco en las nubes en un día nublado, como está escrito, “Y sucederá que cuando yo anuble de nubes la tierra”, para indicar que solamente entonces aparece el arco como semejanza de la gloria del Señor y no en ningún otro momento.

Esto que, cuando la izquierda despierta para vencer, cuando ZA y Raquel están incluidos en YESHSUT, en el punto de Shuruk en la izquierda –Jojma sin Jassadim – y Raquel se queda vacía hasta de Jojma y no puede tolerar el vacío, Raquel sale de YESHSUT a su propia Bejina para extender el nivel de Jassadim en su propio Masaj, para vestir Jojma. Esta es la unificación del punto de Jirik. Ella tiene dificultad para parir porque se considera que Raquel tiene problemas con el parto de los Mojin porque su salida desde el palacio superior de YESHSUT a su propia Bejina es disminución y contrariedades para ella, como está escrito, “Y sufrió en el parto”, ya que los Mojin se completan y nacen solamente a la salida de ella en el Jirik.

El arco se ve solamente en un día nublado porque hay completitud de Mojin solamente en el punto de Jolam, la línea derecha, pero ella necesita la unificación del punto de Shuruk y el punto de Jirik que son Dinim y se llaman “un día nublado”.

Cuando nacen los Mojin, los tres ángeles están con ella, Miguel a la derecha, Rafael en el centro y Gabriel en la izquierda. Ella recibe su poder y para parir a los Mojin porque Miguel le extiende desde Jolam la derecha; Gabriel le extiende desde Shuruk, la izquierda y Rafael le extiende desde Jirik la línea media.

Estas tres Bejinot son las tonalidades que se ven en la imagen del arco – rojo, blanco y verde. La derecha, que extiende desde Jolam es la imagen del blanco en el arco. La izquierda que extiende desde Shuruk es la imagen del rojo en el arco. La media, que extiende desde Jirik es la imagen del verde en el arco. Estos tres colores son el mundo revelado, Raquel, en la que existe visión y es debido a esto que está escrito acerca de ella, “como aparece el arco iris”, la visión.

71) “Así era el aspecto de esa luz resplandeciente que lo rodeaba”. La iluminación estaba cubierta y oculta en la pupila de la visión del ojo. Esto es, existen cuatro tonalidades en el ojo del que ve. Primero es blanco, con los ciliares rojos en el interior que son el color rojo. En el medio está el color verde y dentro de este, la pupila del ojo que es de color negro. Sin embargo, con respecto a la visión del ojo, existe dominio solamente en la pupila del ojo, que es el negro del ojo. Se considera que las tres tonalidades, el blanco, el rojo y el verde en el ojo, están cubiertas y ocultas cuando el ojo ve debido al dominio del negro en la pupila del ojo.

Esto es así porque el poder de la visión está solamente en el negro. Esto indica la unificación superior, lo opuesto de la visión del arco, que alude a la unificación inferior, pues la imagen del arco es las tonalidades visibles y la imagen del resplandor es la iluminación que estaba cubierta y oculta en la pupila del ojo, en la visión del ojo, pues estas tres tonalidades, blanco rojo y verde, que están cubiertas en la visión del resplandor, se ven en la imagen del arco.

El versículo, “Esta era la visión de la semejanza de la gloria del Señor”, se refiere a las tonalidades en la imagen del arco, y no la imagen del resplandor, pues él unificó la unificación inferior de las tres tonalidades del arco, correspondiente a la unificación que él unificó en la unificación superior. Es debido a esto que es “La visión de la semejanza de la gloria del Señor”. El texto no debe interpretarse como la imagen del resplandor, pues es la iluminación que estaba cubierta, y las tonalidades están escondidas allí y son invisibles en la pupila del ojo, en la visión del ojo.

En consecuencia, “Como aparece el arco iris en la nube en un día de lluvia”, alude a la unificación inferior, Raquel, las tres tonalidades que se ven – blanco, rojo y verde. Asimismo, la semejanza del resplandor que lo rodeaba alude a la unificación de la unificación superior porque la imagen del resplandor significa que la iluminación estaba cubierta y las tonalidades invisibles, ocultas. El texto compara la unificación inferior de la imagen del arco con la unificación superior de la imagen del resplandor, para indicar que todas las luces, que son atraídas afuera cubiertas en la unificación superior, son atraídas a la unificación inferior en lo revelado. Asimismo, estas tres tonalidades que se ocultan en la pupila del ojo en la visión del ojo son las mismas que aparecen en la imagen del arco que estará en el día de lluvia. Por lo tanto, la imagen del arco es la visión de la semejanza de la gloria del Señor, cuando se extienden desde la unificación superior, grande y perfecta.

Síguenos en Twitter @ElDictamen

O si lo prefieres, en Facebook /ElDictamen.

Y también en Instagram: @ElDictamen