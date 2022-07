Reglas de lectura del Zóhar 

Durante la lectura:

El Zóhar es como una puerta a la verdadera realidad, que ahora está oculta para nuestros sentidos. Pero para lograr usar eficazmente la fuerza de revelación que se encuentra en su interior, debemos relacionarnos de forma correcta al estar dándole lectura.

Regla No.1: No busquen comprensión mental

El Libro del Zóhar no es un estudio intelectual, no se requiere ningún conocimiento previo. Busquemos un cambio interno y entrenarnos para descubrir y sentir la realidad espiritual

Regla No. 2: Interpreten correctamente las palabras

El Libro del Zóhar contiene muchos términos y descripciones que no hablan de este mundo, sino únicamente sobre lo que ocurre en nuestro interior. Vean el texto como un puente que conduce hacia nuestros deseos y atributos más profundos.

Regla No. 3: Busquen la Luz

A diferencia de nuestro mundo, en el mundo espiritual sólo opera la intención de amar y dar. Se nos ha dado un medio especial y su función en unir los mundos opuestos. Debemos desear que la fuerza que está en Él, obre sobre nosotros, durante la lectura.

Regla No. 4: Todo depende del deseo

Todo el sistema requerido para el avance ya fue preparado de antemano para nosotros. Lo único que debemos dar de nuestra parte, es nuestro deseo de crecer.

Regla No. 5: La unión es la llave

El Libro del Zóhar fue escrito por un grupo de diez cabalistas, los cuales constituyeron un “Kli” (vasija) completa, un deseo unificado para revelar la Fuerza Superior de la realidad-El Creador. El Zóhar nació desde el amor, por eso su reaparición en nuestros tiempos, solo será posible a través del amor.

Continua texto Zohar:

1.- Arriba del Jaze es GAR de ZA. GAR puede recibir Jojma en todos lados, sin vestidura de la luz de Jassadim. Por lo tanto, la unificación del punto de Shuruk significa que Jojma no puede vestirse allí, debido a la carencia de vestidura de Jassadim. Esto no daña el Zivug de ZA con el mundo superior en nada, pues debido a que son GAR, no necesitan vestidura de Jassadim para nada y Jojma se viste en ellos sin Jassadim.

2.- Jojma no se recibe arriba del Jaze de ZA para sus propias necesidades, ya que él está corregido allí con Avir puro de AVI superior, con Jassadim que están cubiertos de Jojma.Jojma, que él no recibe allí, es solamente para el mundo inferior, Raquel, que se ubica desde su Jaze hacia abajo. Es debido a esto que la luz de Jassadim no se detiene en el mundo superior, incluso durante la unificación del punto de Shuruk, pues ella no necesita su iluminación.

Por lo tanto existen dos méritos en el mundo superior: 1) Pueden recibir Jojma incluso sin Jassadim. 2) No ocurrirá que carezcan de Jassadim.

Pero en el mundo inferior, Raquel, que se ubica desde su Jaze y abajo, ZAT de ZA y que carece de estos dos, ella 1.- No puede recibir Jojma sin la vestidura de Jassadim, y 2.- Incluso durante la unificación del punto de Shuruk, ella permanece vacía de Jassadim porque necesita de su iluminación. Esto es así porque no hay perfección alguna del Jaze de ZA y abajo, solo con iluminación de Jojma.

Por esta razón, el Zivug de ZA con el mundo superior se llama “un lugar”, pues todos los grados y todos los órganos están reunidos allí – todos los grados, los grados de Jojma, así como los grados de Jassadim. Esto es así porque no se ven disminuidos de Jassadim debido a la iluminación de Shuruk, y también pueden recibir Jojma sin Jassadim. Asimismo, todos los órganos se refieren a las Sefirot.

A través de la iluminación de Shuruk, las tres Sefirot, Bina y TM, se levantan de su caída. Estas retornan a su grado y todas las luces y Kelim se vuelven uno con él, sin separación alguna en absoluto. No existe un grado que se una allí con la iluminación de Shuruk, la iluminación de Jojma, en unificación completa, salvo ese grado, es decir, en la unificación de ZA con el mundo superior, pues el mundo superior puede recibir Jojma sin la vestidura de Jassadim.

Todas las luces están cubiertas en él de una manera oculta, con un anhelo, solamente por la luz de Jassadim. Del Jaze y arriba, es aire puro, las luces están cubiertas allí y Jojma está obstruida, en forma de bloqueo, ya que están obstruidas para no recibir Jojma. Reciben Jojma únicamente para el mundo inferior, debido a lo cual la unificación es completa en todos los lados.

Hasta ahora, con las palabras, “Y aparezca lo seco”, el mundo revelado, Raquel, se unió con el mundo oculto, Lea, pues el mundo inferior, Raquel, también estuvo incluido en el Zivug superior, ZA y Lea, del Jaze hacia arriba. Está escrito acerca de Raquel, que está incluida en ellos, “Y aparezca lo seco”, porque Raquel que es considerada ZA, que no es apta para la recepción de Jojma sin vestidura de Jassadim, allí se vuelve seca, desolada y vacía de Jassadim y Jojma.

69) El mundo revelado, Raquel, Nukva de ZA desde su Jaze y abajo, también está unificada abajo. Esto es así porque además del mundo revelado, Raquel, al estar incluida en el Zivug del mundo superior, Lea, desde el Jaze de ZA y arriba, ella tiene también tal Zivug, desde el Jaze de ZA y abajo.

El mundo revelado es el mundo inferior, Raquel, la última Nukva de ZA, que se ubica de su Jaze hacia abajo. Se dijo de ella, “visión”, como está escrito, “Vi al Señor sentado en un trono excelso y elevado”, “Y ellos vieron al Dios de Israel”. También está escrito, “Y la gloria del Señor apareció en la tienda del encuentro”, “Y la Gloria del Señor se mostró”. “Como aparece el arco iris… así era el aspecto de esa luz resplandeciente que lo rodeaba”. Era una visión de la semejanza de la gloria del Señor”. Trae dos versículos con el nombre Et (el) y tres versículos con el nombre “la gloria del Señor”. Es sabido que la última Nukva, Raquel, se llama Et o “gloria del Señor”. Por lo tanto, solamente el mundo inferior es el mundo revelado, en el cual existe la visión.

Pero el mundo superior, Lea, la Nukva de ZA superior, se llama “el mundo oculto”, porque ella está escondida y no se ve. Está escrito, “Y aparezca lo seco”, que se refiere a Raquel, el mundo revelado, que está incluido en el Zivug superior desde el Jaze hacia arriba en el mundo superior. Es debido a esto que se escribe sobre la visión, “Y aparezca lo seco”. Si el versículo hablara solamente del Zivug de ZA y Lea arriba del Jaze, llamado “unificación superior”, no diría “aparezca”, pues no existe visión en el mundo superior.

