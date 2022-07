Reglas de lectura del Zóhar 

Durante la lectura:

El Zóhar es como una puerta a la verdadera realidad, que ahora está oculta para nuestros sentidos. Pero para lograr usar eficazmente la fuerza de revelación que se encuentra en su interior, debemos relacionarnos de forma correcta al estar dándole lectura.

Regla No.1: No busquen comprensión mental

El Libro del Zóhar no es un estudio intelectual, no se requiere ningún conocimiento previo. Busquemos un cambio interno y entrenarnos para descubrir y sentir la realidad espiritual

Regla No. 2: Interpreten correctamente las palabras

El Libro del Zóhar contiene muchos términos y descripciones que no hablan de este mundo, sino únicamente sobre lo que ocurre en nuestro interior. Vean el texto como un puente que conduce hacia nuestros deseos y atributos más profundos.

Regla No. 3: Busquen la Luz

A diferencia de nuestro mundo, en el mundo espiritual sólo opera la intención de amar y dar. Se nos ha dado un medio especial y su función en unir los mundos opuestos. Debemos desear que la fuerza que está en Él, obre sobre nosotros, durante la lectura.

Regla No. 4: Todo depende del deseo

Todo el sistema requerido para el avance ya fue preparado de antemano para nosotros. Lo único que debemos dar de nuestra parte, es nuestro deseo de crecer.

Regla No. 5: La unión es la llave

El Libro del Zóhar fue escrito por un grupo de diez cabalistas, los cuales constituyeron un “Kli” (vasija) completa, un deseo unificado para revelar la Fuerza Superior de la realidad-El Creador. El Zóhar nació desde el amor, por eso su reaparición en nuestros tiempos, solo será posible a través del amor.

Continua texto Zohar:

65) Por lo tanto, el Infierno tiene siete nombres, y la inclinación al mal también tiene siete nombres porque el nombre siete alude a Maljut. Y puesto que Maljut de Klipot prevalece y todo retornó a los siete años de la serpiente, el Infierno también retornó a los siete nombres, como la inclinación al mal, correspondiendo a las siete Sefirot de Maljut, ya que ella prevaleció sobre todos ellos.

Tuma’a se propagó desde aquí hasta el mundo en muchos grados, y todo es desde la izquierda, que es el bien y el mal. Este es el asentamiento del mundo pues debido a que ejis descendió al grado de la serpiente, los grados de Tuma’a crecieron en el mundo porque en verdad, solamente puede haber una Klipa frente a Maljut, sobre la cual estaba el Tzimtzum, y no sobre Yesod de ZA, que es de las primeras nueve. La Klipa frente a Maljut se llama “serpiente”. Sin embargo, debido a Tzimtzum Bet, cuando Maljut subió al lugar de Bina, se hizo también un aferramiento para las Klipot frente a Yesod de ZA.

Con esto, el ejis y la serpiente se unieron y ejis retornó a los siete años de la serpiente. Tuma’a de la serpiente estaba también en ejis, que es de su raíz, frente a Yesod de ZA, en el cual no hay aferramiento para las Klipot. Ahora, sin embargo, Tuma’a también estaba en ejis.

Sin embargo, todo es de la izquierda, el bien y el mal, es decir de Maljut, que es izquierda, el bien y el mal. Esto es, que Tuma’a que se multiplicó frente a Yesod de ZA no es de Yesod, sino solamente de Maljut, que se mezcló con esta a través del ascenso de Maljut a Bina, y los Dinim en Maljut se expandieron también a la mitad de Bina y ZA abajo. Este es el asentamiento del mundo. Es decir que la expansión de los Dinim de Maljut a ZA, lo que se hizo a través del ascenso de Maljut a Bina, fue para la corrección del asentamiento del mundo, pues de no haber sido por el ascenso de esa Maljut, no se habrían recibido los Mojin para ZON y el mundo no habría apto para que las personas lo habitaran.

Este es el significado del nombre sagrado, grabado con 18 letras y encargado de las lluvias voluntarias, las de generosidad y las de bendición y el asentamiento del mundo. Comentario: Yod-Hei-Vav de HaVaYaH sin la última Hei contiene siete combinaciones: Yod-Hei-Vav, Hei-Yod-Vav, Vav-Yod-Hei, Vav-Hei-Yod, Hei-Vav-Yod, y Yod-Vav-Hei, cuyas letras son 18. Este nombre indica el ascenso de Maljut, la última Hei, a la primera Hei, Bina y desaparece. El nombre HaVaYaH permanece allí, pero en las tres letras Yod-Hei-Vav, sin la última Hei. En la combinación, se llama “el nombre de 18 letras” y de no ser por el ascenso de Maljut a Bina, no habría sido posible asentar a las personas en el mundo en lo absoluto, como se ha dicho, que el nombre de las 18 letras está encargado de las lluvias voluntarias, la generosidad, las bendiciones y el asentamiento del mundo.

Júntense las aguas

66) “Y dijo Dios, “Júntense las aguas que estén debajo de los cielos en un lugar’”. “Júntense” significa que los Mojin, llamados “agua”, se alineen en una línea precisa de manera que sean rectos y no se desvíen ni a la derecha ni a la izquierda.

En el orden de la extracción de los Mojin desde el primer punto, que es AA, todo surge ocultamente. Primero, la luz está escondida en AA porque él eleva su Maljut bajo su Jojma y lleva a Bina fuera del grado de Rosh, que es el punto de Jolam, hasta que la luz llega y se reúne en el palacio superior. “Llega”, se refiere a Jojma, debido al punto de Shuruk. “Juntarse” se refiere a que Jojma se recoge y se viste dentro de la luz de Jassadim, a través del punto de Jirik en el palacio superior, en YESHSUT, que es el segundo palacio, causado por AA.

Desde YESHSUT surge la abundancia en línea recta que consiste de derecha e izquierda en ZA, hasta que llega a ese lugar que une todo en masculino y femenino. Este es el que vive por siempre, Yesod de ZA, lo masculino que se une con Maljut, lo femenino. Por consiguiente, consiste de masculino y femenino.

Explicación: Los siete días de la creación son JaGaT NeHYM, cada uno de los cuales consiste de todas las siete veces de tal forma que existen siete Sefirot JaGaT NeHYM en cada día. Es debido a esto que existe una gran diferencia entre cada día porque en el primer día, que es Jesed y la línea derecha, a pesar de que consiste de todas las siete Sefirot y de todos los detalles en ellas, aún son luz de Jesed en este. En ese aspecto, son todas las aclaraciones del Zohar en el primer día.

