Reglas de lectura del Zóhar 

Durante la lectura:

El Zóhar es como una puerta a la verdadera realidad, que ahora está oculta para nuestros sentidos. Pero para lograr usar eficazmente la fuerza de revelación que se encuentra en su interior, debemos relacionarnos de forma correcta al estar dándole lectura.

Regla No.1: No busquen comprensión mental

El Libro del Zóhar no es un estudio intelectual, no se requiere ningún conocimiento previo. Busquemos un cambio interno y entrenarnos para descubrir y sentir la realidad espiritual

Regla No. 2: Interpreten correctamente las palabras

El Libro del Zóhar contiene muchos términos y descripciones que no hablan de este mundo, sino únicamente sobre lo que ocurre en nuestro interior. Vean el texto como un puente que conduce hacia nuestros deseos y atributos más profundos.

Regla No. 3: Busquen la Luz

A diferencia de nuestro mundo, en el mundo espiritual sólo opera la intención de amar y dar. Se nos ha dado un medio especial y su función en unir los mundos opuestos. Debemos desear que la fuerza que está en Él, obre sobre nosotros, durante la lectura.

Regla No. 4: Todo depende del deseo

Todo el sistema requerido para el avance ya fue preparado de antemano para nosotros. Lo único que debemos dar de nuestra parte, es nuestro deseo de crecer.

Regla No. 5: La unión es la llave

El Libro del Zóhar fue escrito por un grupo de diez cabalistas, los cuales constituyeron un “Kli” (vasija) completa, un deseo unificado para revelar la Fuerza Superior de la realidad-El Creador. El Zóhar nació desde el amor, por eso su reaparición en nuestros tiempos, solo será posible a través del amor.

Comentarios o preguntas: Bnei Baruch Veracruz al whatsapp https://chat.whatsapp.com/H8Qsxh8sNeZ58plJv4ztQt y para más información la liga de : https//comunidadzohar.com

https://www.comunidadzohar.com/

Continua texto Zohar:

Estos están incluidos uno en el otro, y si esa disputa de la línea media no se hubiera solucionado, no se habrían mezclado o establecido uno en el otro. Comentario: A pesar de que existe un firmamento especial en cada Sefira de ZA, de todas formas, todos los cinco firmamentos están incluidos uno en el otro, pues no hay completitud en los Mojin salvo a través de la línea media, ya que, en la línea derecha, falta Jojma, y en la línea izquierda, en donde hay Jojma, falta Jassadim. Es debido a esto que está oscuro, pues tampoco Jojma puede iluminar, ya que Jojma no ilumina sin Jassadim. Más bien, solamente a través de la línea media, las líneas se incluyeron una en la otra y se completaron con su iluminación de una y otra.

Mediante esto, todas las cinco Sefirot de ZA y los cinco firmamentos en ellas están mezclados en uno, pues Tifferet, que es la línea media, une JG en uno con él, y en esta medida imparte a Yesod. Y une las dos líneas NH en una, de tal forma que iluminan solamente gracias a su unificación en la línea media.

Cinco firmamentos son 500 años y el árbol de la vida, ZA, se aferra a ellos, para producir frutos y descendencia para el mundo. El árbol de la vida está a 500 años, lo cual es cinco firmamentos que ZA hereda de Bina. Las Sefirot de Bina están en cientos, por lo tanto, los cinco firmamentos son considerados 500 años. A través de los cinco firmamentos que ZA recibe debido a su decisión en Bina, él imparte fruto y descendencia – los Mojin y las almas – a los mundos, y todas las aguas de Bereshit, es decir todos los tipos de Mojin que se vierten y extienden de Bereshit, que es AA, se separan debajo de él, a través de él.

Comentario: Así como ZA mismo recibe los Mojin de Bina solamente en cinco firmamentos que separan y dividen cada grado en él en dos – aguas superiores y aguas inferiores – cuando ZA imparte Mojin y almas a los mundos, estos también se dividen y separan en el firmamento que separa las aguas superiores y las aguas inferiores, como ZA, bajo el cual, y por medio del cual estos se dividen. Esto es, que estos también se dividen en aguas superiores y aguas inferiores como él.

El Rey David, Nukva, recibe todo desde ZA y luego distribuye todo a los mundos inferiores, BYA. Nukva de ZA recibe todo de ZA, tanto aguas superiores como aguas inferiores. Ella toma las aguas superiores y distribuye las aguas inferiores en BYA, a los que aluden las palabras, “Él distribuye a todo el pueblo, a toda la multitud”, “Tú se las das; ellos la reciben”, y “Se levanta aún de noche y da comida a su familia”.

64) Cuando la disputa se despertó por la izquierda, aumentó y se fortificó una nebulosa de fuego. La oscuridad y el fuego surgieron y se multiplicaron con la disputa de las dos líneas, la derecha y la izquierda. Los espíritus nacieron de la nebulosa y de inmediato se solidificaron, sin que quedara ninguna humedad. Comentario: Jassadim son llamados “agua”. Debido a que los espíritus nacen de la nebulosa que surge por la disputa de la izquierda y la derecha, que es Jassadim, los espíritus nacieron por lo tanto en la sequedad completa sin ninguna humedad de Jassadim.

Estos espíritus eran masculinos y femeninos y diversos tipos de dañadores malignos nacieron y surgieron de ellos. Aquí prevaleció la intensificación del espíritu de Tuma’a con todos estos poderosos espíritus y estos son la Klipa del prepucio, ya que el primer masculino y femenino que surgieron y nacieron de la nebulosa no eran tan malignos y Tuma’a aún no era tan aparente en ellos porque estaban cerca de Kedusha. Más bien, el espíritu de Tuma’a ya había crecido en estos espíritus y dañadores que nacieron a este masculino y femenino.

Estos espíritus crecieron en Tuma’a en los feroces dañadores: uno se llama “ejis” y uno se llama “serpiente” – y estas dos especies se volvieron una. El ejis pare cada 70 años y la serpiente en siete años. Pero cuando se unen todo retorna a los siete años de la serpiente. En ese momento, ejis también pare cada siete años como la serpiente y se convierten en una sola especie.

Por lo tanto, Tuma’a no sale de la Kedusha de una vez, sino como en cascada a través de los grados. Corresponden a los tres grados, ZA, Yesod y Maljut de Kedusha, ya que en el primer masculino y femenino que emergieron de la nebulosa de Kedusha, no era aparente aún Tuma’a, y son el opuesto de ZA de Kedusha.

Pero la descendencia de este masculino y femenino, que son ejis y la serpiente, son ya dañadores completos. Ejis corresponde a Yesod de ZA, un macho. Sus siete Sefirot están en decenas, por lo que pare cada 70 años, correspondiendo a las siete Sefirot incluidas en Yesod. La serpiente corresponde a Maljut, cuyas siete Sefirot están en unidades, por lo tanto, pare cada siete años, al contrario de las siete Sefirot incluidas en Maljut, ya que las Sefirot de Nukva son unidades, de ZA son decenas y de Bina son cientos. Finalmente, el ejis descendió al grado de la serpiente porque en las Klipot, la Nukva supera al macho. Por lo tanto, ejis retornó al número siete, frente a las siete Sefirot de Maljut.

Síguenos en Twitter @ElDictamen

O si lo prefieres, en Facebook /ElDictamen.

Y también en Instagram: @ElDictamen