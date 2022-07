Reglas de lectura del Zóhar 

Durante la lectura:

El Zóhar es como una puerta a la verdadera realidad, que ahora está oculta para nuestros sentidos. Pero para lograr usar eficazmente la fuerza de revelación que se encuentra en su interior, debemos relacionarnos de forma correcta al estar dándole lectura.

Regla No.1: No busquen comprensión mental

El Libro del Zóhar no es un estudio intelectual, no se requiere ningún conocimiento previo. Busquemos un cambio interno y entrenarnos para descubrir y sentir la realidad espiritual

Regla No. 2: Interpreten correctamente las palabras

El Libro del Zóhar contiene muchos términos y descripciones que no hablan de este mundo, sino únicamente sobre lo que ocurre en nuestro interior. Vean el texto como un puente que conduce hacia nuestros deseos y atributos más profundos.

Regla No. 3: Busquen la Luz A diferencia de nuestro mundo, en el mundo espiritual sólo opera la intención de amar y dar. Se nos ha dado un medio especial y su función en unir los mundos opuestos. Debemos desear que la fuerza que está en Él, obre sobre nosotros, durante la lectura.

Regla No. 4: Todo depende del deseo

Todo el sistema requerido para el avance ya fue preparado de antemano para nosotros. Lo único que debemos dar de nuestra parte, es nuestro deseo de crecer.

Regla No. 5: La unión es la llave

El Libro del Zóhar fue escrito por un grupo de diez cabalistas, los cuales constituyeron un “Kli” (vasija) completa, un deseo unificado para revelar la Fuerza Superior de la realidad-El Creador. El Zóhar nació desde el amor, por eso su reaparición en nuestros tiempos, solo será posible a través del amor.

Continua texto Zohar:

61) Y a pesar de durante el segundo día separó las aguas superiores de las aguas inferiores, como está escrito, “E hizo Dios el firmamento y apartó las aguas de por debajo del firmamento de las aguas de por encima del firmamento”, la disputa entre la derecha y la izquierda, que son Alef-Lamed Hei-Yod-Mem, no se anuló hasta el día tercero, Tifferet. El día tercero concilió la disputa entre la derecha y la izquierda a través del nivel de Jassadim que surgió en el Masaj de TM, que es el tercer día. En ese momento, las dos líneas, Alef-Lamed Hei-Yod-Mem se vistieron una en la otra y ambas existieron como corresponde.

Por lo tanto, a pesar de que las aguas superiores, Hei-Yod-Mem de Elokim volvieron a ser aguas superiores en el segundo día, la disputa entre la Hei-Yod-Mem y Alef-Lamed no fue corregida sino por el día tercero que es TM, las aguas inferiores, y solamente a través de su nivel de Jassadim es que Alef-Lamed y Hei-Yod-Mem se unen en un único nombre, Elokim. Por lo tanto, el nombre Elokim se expande a las aguas inferiores, TM y estas también reciben estos Mojin de Elokim, ya que cualquier inferior que es corregido para un superior es merecedor asimismo de la medida de todos los Mojin que corrigió para el superior.

Y debido a esta disputa, si bien es la subsistencia del mundo, no está escrito en el segundo día “Que era bueno”, pues la obra no era aún completa, debido a la disputa que se explicó en el versículo, “Que haya un firmamento, en medio de las aguas, que separe las aguas de las aguas”. Esto es, Hei-Yod-Mem de Elokim cayeron a ZON y se volvieron aguas inferiores, Yod-Mem-Hei. Y aunque se convirtieron en la subsistencia del mundo, pues de no haber caído a ZON no sería concebible que ZON y las almas de los justos tuviesen Mojin, de todas formas, ya que la corrección se completó solamente en el día tercero, no se dijo, “Que era bueno”, en el segundo día, pues no se puede decir, “Que era bueno”, con una corrección incompleta.

Las aguas superiores y las aguas inferiores, se mezclaron y no hubo descendencia en el mundo hasta que se separaron y las aguas superiores y las aguas inferiores fueron reconocidas por separado. Entonces produjeron descendencia.

62) Y aunque la separación entre las aguas superiores y las inferiores ya se había presentado en el segundo día, había una disputa entre Alef-Lamed, derecha, y Hei-Yod-Mem, izquierda. Solamente el tercer día decidió e igualó todo, conectándolas en un único nombre Elokim. El tercer día, ZA, es el nombre grabado en su impronta, Hei-Vav-Hei, para igualar las aguas superiores, Bina, con las aguas inferiores, Maljut. Esto es así porque Hei-Vav-Hei es dos letras Hei y Vav en el medio. La primera Hei es Bina, la última Hei es Maljut y Vav en el medio es ZA, que viene a complementar e iluminar en los dos lados, arriba en Bina y abajo en Maljut.

Comentario: Puesto que la Vav decidió con su nivel de Jassadim en los dos lados en Bina, Alef-Lamed Hei-Yod-Mem, la Vav misma es recompensada también con estos Mojin y los entrega a Nukva, que es Tifferet y ella se iguala con la primera Hei. Esta señal es la división de las aguas del Jordán, cuando las aguas superiores del Jordán subieron una marca y no descendieron al Mar Muerto, y son la primera Hei de HaVaYaH, Bina. Las aguas del fondo del Jordán, desde Israel y abajo descendieron al Mar Muerto y son las última Hei de HaVaYaH, Maljut, mientras que Israel, que son Vav de HaVaYaH, marchó en el medio, entre las aguas superiores del Jordán y las aguas inferiores del Jordán. Resulta que Israel que son Vav de HaVaYaH, recibe de la primera Hei e imparten a la última Hei.

63) Cinco “Firmamentos” aparecen escritos durante el día segundo, y el que vive por siempre, Yesod de ZA, marcha por ellos y dirige a través de ellos. Comentario: El firmamento es un Sium (final) hecho en el medio de cada grado debido a Tzimtzum Bet, pues durante el Katnut, termina el grado bajo Jojma, y toma Bina y TM fuera del grado. En ese momento de Gadlut, hace bajar el Sium abajo de Jojma de retorno al lugar de Maljut y regresa a Bina y TM al grado.

El que vive por siempre, Yesod de ZA en donde existe la fuerza de su Sium, el Masaj, marcha con ese Masaj en su Yesod y se eleva debajo de Jojma, terminando allí el grado en el firmamento que separa entre las aguas, KJ, y las aguas, Bina y TM. Los dirige es decir que en ese momento de Gadlut, él hace descender el último Masaj nuevamente – su Yesod, el firmamento – al lugar de Maljut, y hace regresar a Bina y TM al grado. Entonces dirige los mundos y les imparte Mojin.

Cinco “firmamentos” aparecen escritos, ya que todo lo que se encuentra en el todo, se encuentra también en todos los elementos que lo componen. Por lo tanto, ya que existe un firmamento que separa en el medio del grado de ZA, existe también un firmamento en cada una de las cinco Sefirot JaGaT NeH en él, pues cada Sefira consiste de diez Sefirot. Por esta razón, un firmamento existe entre ellos, separando entre KJ y su Bina y TM, como en el conjunto de ZA. Es debido a esto que son cinco firmamentos. Pero las diez Sefirot son esencialmente solo cinco, KJB TM, que se llaman JaGaT NeH en ZON.

