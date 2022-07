Reglas de lectura del Zóhar 

Durante la lectura:

El Zóhar es como una puerta a la verdadera realidad, que ahora está oculta para nuestros sentidos. Pero para lograr usar eficazmente la fuerza de revelación que se encuentra en su interior, debemos relacionarnos de forma correcta al estar dándole lectura.

Regla No.1: No busquen comprensión mental

El Libro del Zóhar no es un estudio intelectual, no se requiere ningún conocimiento previo. Busquemos un cambio interno y entrenarnos para descubrir y sentir la realidad espiritual

Regla No. 2: Interpreten correctamente las palabras

El Libro del Zóhar contiene muchos términos y descripciones que no hablan de este mundo, sino únicamente sobre lo que ocurre en nuestro interior. Vean el texto como un puente que conduce hacia nuestros deseos y atributos más profundos.

Regla No. 3: Busquen la Luz

A diferencia de nuestro mundo, en el mundo espiritual sólo opera la intención de amar y dar. Se nos ha dado un medio especial y su función en unir los mundos opuestos. Debemos desear que la fuerza que está en Él, obre sobre nosotros, durante la lectura.

Regla No. 4: Todo depende del deseo

Todo el sistema requerido para el avance ya fue preparado de antemano para nosotros. Lo único que debemos dar de nuestra parte, es nuestro deseo de crecer.

Regla No. 5: La unión es la llave

El Libro del Zóhar fue escrito por un grupo de diez cabalistas, los cuales constituyeron un “Kli” (vasija) completa, un deseo unificado para revelar la Fuerza Superior de la realidad-El Creador. El Zóhar nació desde el amor, por eso su reaparición en nuestros tiempos, solo será posible a través del amor.

Continua texto Zohar:

Continua texto Zohar:

Y al final del Shabat, las fuerzas del Din empiezan a dominar en el mundo, y el lado izquierdo del mal de ojo asciende, los diez mil que quieren dominar en el mundo cuando Israel dice el versículo, “Confirma la obra de nuestras manos”. Esto es así porque la obra de nuestras manos es un pacto sagrado. Por lo tanto, cuando Israel dice, “Confirma la obra de nuestras manos”, el pacto sagrado está en completitud; el lado izquierdo del mal de ojo despierta para aferrarse al pacto sagrado y corromperlo. Surge de ese grado de Sitra Ajra, llamado “izquierda” con respecto al número diez mil y quiere mezclarse con la semilla de Israel a través de su apego al pacto sagrado y dominar sobre Israel para castigarlos.

57) Israel realiza el acto con la rama de mirto y el vino y pronuncia la Havdala (separación – entre el Shabat y los días de la semana), y Sitra Ajra se aparta de ellos. Esto es así porque a través del acto y las palabras de las Mitzvot, la intención del corazón se despierta para conocer toda la aversión y daño que se extiende de las transgresiones y toda la vida y el bienestar que se extiende a aquellos que hacen Su voluntad. Esta es la separación, pues entonces ellos necesariamente se apartan de Sitra Ajra y se aferran a la Kedusha.

Sitra Ajra se aparta de Israel porque según sea la medida del reconocimiento del daño en el camino del mal, así será la medida en que se elimine el mal del hombre. Este lado es rebajado y vuelve a descender hasta su lugar en el Sheol (el infierno), el lugar donde se encuentra Koraj y sus acompañantes. Eso es, él se hunde en su origen y no se propaga en el mundo. Pero como es del lado izquierdo, no puede ser extirpado completamente hasta el final de la corrección. Es debido a esto que está escrito acerca del lado derecho, “Aunque a tu lado caigan mil”. Pero con respecto a la izquierda, no escribe “caigan”, sino más bien, “Y diez mil a tu diestra, a ti no ha de alcanzarte”, pues únicamente se les impedirá que se acerquen, pero no serán anulados completamente sino hasta el final de la corrección.

Asimismo, aquí Sitra Ajra desciende hasta su lugar en Sheol y no es anulada completamente, igual al versículo, “descendieron vivos al Sheol, ellos y todas sus pertenencias”. Pero Koraj y sus acompañantes no descienden al Infierno hasta que Israel se aparta de ellos como Moisés les dijo, “Sepárense de esta congregación”. Aquí también, Sitra Ajra no desciende al Infierno al final del Shabat, antes de que Israel no haya realizado la Havdalá con el vino y la rama de mirto y se aparte de Sitra Ajra. Por lo tanto, se ha explicado que la Havdalá y el final del Shabat son también iguales a la Havdalá de Koraj.

58) La separación (Havdala) es siempre en el segundo, que es el lado izquierdo, pues incluso la separación del final de Shabat es también para separar a Sitra Ajra que extiende de la línea izquierda. Al comienzo de la disputa – cuando la Gevura y la cólera que la izquierda despertó en la disputa, antes de que se acallaran con moderación y el Infierno fue creado en él – entonces se crearon todos esos ángeles que acusan a su Señor en lo alto, el Creador, la línea media

Ellos acusaron su decisión y se inclinaron hacia el dominio de la izquierda. Por esta razón, el fuego los quema y los devora. De igual forma, el resto de los ángeles, aquellos que son anulados y no tienen existencia y son consumidos con el fuego, todos aquellos que surgieron debido al fuego de la disputa en el comienzo, que sucedió en el segundo día. Asimismo, Koraj, también descendió y se quemó en el Infierno, como esos ángeles que se queman en el río de fuego. Todo es de esta manera – ellos extienden desde el comienzo de la disputa que estuvo en el fuego de la cólera.

59) “Y dijo Dios, ‘Que haya un firmamento’”. Esto se refiere a una expansión que las separó una de la otra, es decir, que las aguas inferiores se expandieron y se separaron de las aguas superiores, y las aguas superiores se separaron de las aguas inferiores a través del firmamento.

Bina es denominada aguas. KJB TM, en las aguas generales de Bina, son las cinco letras Elokim (Alef-Lamed-Hei-Yod-Mem). “Que haya un firmamento”, significa que el firmamento surgirá en medio de las aguas, en el medio de las cinco letras Elokim, bajo las dos letras Alef-Lamed. Las dos letras Alef-Lamed de Elokim, KJ se expandieron desde el firmamento hacia arriba en las aguas superiores, Jassadim, y las tres letras Hei-Yod-Mem de Elokim, Bina y TM, se expandieron hacia abajo desde el firmamento en las aguas inferiores.

Las dos letras Alef-Lamed de Elokim desde el firmamento hacia arriba, son la parte derecha. Alef-Lamed indica el nombre de Jesed, que está en la derecha. El nombre, “Dios Grande” se expandió y se apartó de las aguas de Bina. Esto es, porque el firmamento, el nombre “Dios Grande” se expandió allí, desde el firmamento y arriba. Se apartó del resto de las aguas, desde las tres letras Hei-Yod-Mem, para completar el nombre El, para que las aguas superiores y las aguas inferiores se mezclaran las unas en las otras por medio de esta expansión.

