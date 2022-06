Reglas de lectura del Zóhar

Durante la lectura:

El Zóhar es como una puerta a la verdadera realidad, que ahora está oculta para nuestros sentidos. Pero para lograr usar eficazmente la fuerza de revelación que se encuentra en su interior, debemos relacionarnos de forma correcta al estar dándole lectura.

Regla No.1: No busquen comprensión mental El Libro del Zóhar no es un estudio intelectual, no se requiere ningún conocimiento previo. Busquemos un cambio interno y entrenarnos para descubrir y sentir la realidad espiritual

Regla No. 2: Interpreten correctamente las palabras El Libro del Zóhar contiene muchos términos y descripciones que no hablan de este mundo, sino únicamente sobre lo que ocurre en nuestro interior. Vean el texto como un puente que conduce hacia nuestros deseos y atributos más profundos.

Regla No. 3: Busquen la Luz A diferencia de nuestro mundo, en el mundo espiritual sólo opera la intención de amar y dar. Se nos ha dado un medio especial y su función en unir los mundos opuestos. Debemos desear que la fuerza que está en Él, obre sobre nosotros, durante la lectura.

Regla No. 4: Todo depende del deseo Todo el sistema requerido para el avance ya fue preparado de antemano para nosotros. Lo único que debemos dar de nuestra parte, es nuestro deseo de crecer.

Regla No. 5: La unión es la llave El Libro del Zóhar fue escrito por un grupo de diez cabalistas, los cuales constituyeron un “Kli” (vasija) completa, un deseo unificado para revelar la Fuerza Superior de la realidad-El Creador. El Zóhar nació desde el amor, por eso su reaparición en nuestros tiempos, solo será posible a través del amor.

Comentarios o preguntas: Bnei Baruch Veracruz al whatsapp https://chat.whatsapp.com/H8Qsxh8sNeZ58plJv4ztQt y para más información la liga de : https//comunidadzohar.com

https://www.comunidadzohar.com/

Continua Texto Zohar:

Así sucede aquí: el sedimento no se convirtió en lo inmundo con el primer golpe del fuego poderoso. Más bien, el golpe se repitió muchas veces hasta que se activó y se convirtió en Tohu. Ella fue impregnada y se volvió Tohu debido a que a través de la impregnación ella se convirtió en Tohu, y del lugar donde era primero sedimento se hizo el nido de lo inmundo, que se denomina Tohu.

Cuatro acciones ocurrieron hasta que ella se volvió Tohu: 1. La luz se convirtió en agua. 2. El agua en nieve. 2. La nieve en el sedimento mediante el golpe del fuego. 4. El retraso hasta que lo inmundo es aparente y se puede denominar Tohu.

Bohu es el escrutinio que emergió y fue clasificado de lo inmundo y corregido en ella. Esa clasificación es un Masaj, ya que después lo inmundo es establecido en un Masaj en Maljut, retrasando a la propagación de la luz superior hacia abajo y haciendo retroceder la luz superior, como la luz del sol que golpea una linterna, que refleja de vuelta debido al espesor de la linterna. Este Or Jozer se convirtió en la vestidura de la luz superior que se llama “un manantial”.

Es un escrutinio que surgió y fue clasificado desde lo inmundo y se asentó en ella, pues de esto inmundo se formó un Masaj, que hace retroceder y refleja la luz superior, para que no lo atraviese hacia abajo. Y esa parte de luz que retorna desde él hacia arriba se convirtió en una vestidura sobre la luz superior, por lo que se volvió un Kli y un receptáculo sobre la luz superior.

Se denomina “un escrutinio”, porque a través de este, lo inmundo se clasifica como una buena y valiosa virtud. De no ser por lo inmundo, el Masaj no se habría formado, y no habría un Kli que opera como un receptáculo para la luz superior. Se asentó en ella, se estableció permanentemente en ella, para que ella funja como un manantial y un receptáculo para la luz

La oscuridad es un fuego poderoso. La oscuridad cubre a Tohu sobre lo inmundo y está hecho de esto. Es decir, la oscuridad no significa sencillamente ausencia de luz, es decir vacío. Más bien, se considera que afecta al vacío, como el fuego poderoso que quema y consume a toda entidad que toca, dejando un espacio vacío en su lugar. Es debido a esto que la oscuridad es un fuego poderoso que quema y consume todo, consume y acaba con la luz en su lugar y la oscuridad cubre sobre ese Tohu.

Se llama “oscuridad” y no “fuego” porque el poder de lo que quema en esto no es por sí mismo, sino porque permanece sobre lo inmundo, que se llama Tohu, recibiendo de este. Esta es la asociación de Midat ha Din con Rajamim, cuando Maljut ascendió a Bina para establecerse allí con el Masaj en ella, Y debido a que no hay Din o fuego en Bina, para que esta Maljut pueda establecerse con una Masaj, como el Bohu fue establecido, en que la oscuridad permanece sobre Tohu, en donde hay un fuego poderoso, que convierte el sedimento en lo inmundo y Tohu y desde allí, la oscuridad recibe la fuerza del fuego ardiete, como el fuego poderoso en Tohu.

Esa oscuridad encubre al Tohu sobre lo inmundo y es establecido por esto debido a que recibe de Tohu esta fuerza de un fuego poderoso y ardiente. Por esto que se llama Tzimtzum Bet (segunda restricción) pues no es una nueva fuerza, sino más bien recibe fuerza desde Tzimtzum Alef. Aquí no existe innovación, salvo que ella ascendió al lugar de Rajamim y ese Tzimtzum en Maljut ocurrió en el lugar de Rajamim, Bina. Es debido a esto que se llama Tzimtzum Bet.

18) “Y el espíritu de Dios”, significa el espíritu de santidad que emerge del Dios Viviente, pues una vez que el Masaj en Maljut fue establecido en términos de oscuridad, lo cual es Tzimtzum Bet en el lugar de Bina, salió un Zivug de Hakaa en ese Masaj y extendió un nuevo nivel de VAK, el nivel de Ruaj que se extiende desde el Dios Viviente, Bina, pues ahora Maljut está en el lugar de Bina.

“Flotaba sobre la superficie de las aguas”. Después de que el viento sopló, un punto de pureza se aclaró de lo inmundo, como un sedimento que volara. Y una vez que el viento (también espíritu) soplara, lo cual es el nivel de Ruaj que había vestido Or Jozer del Masaj, denominado “oscuridad”, que es el espíritu del Dios Viviente, a través de esto, la fuerza de Tohu en el Masaj se aclaró en un inmundo más ligero, como un sedimento flotando, es decir, solo lo suficiente para impedir a la luz superior de elevar Or Jozer.

Pero cuando el Masaj estaba en el lugar de Maljut, el Tohu se reconocía allí como un inmundo espeso, de tal forma que después, se aclaró, envolvió y purificó una y otra vez hasta que apareció un sedimento en el cual no hay sedimento. Esto es así porque inicialmente el Masaj de la oscuridad era solamente lo inmundo ligero, después, cuando el nivel de la primera luz, el nivel de Nefesh surgió en él, y luego el segundo nivel, Ruaj, todo el sedimento que quedaba fue purificado allí y podía recibir el nivel de Gadlut, como está escrito, “Y hubo luz”.

O si lo prefieres, en Facebook /ElDictamen.

Y también en Instagram: @ElDictamen