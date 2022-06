Reglas de lectura del Zóhar 

Durante la lectura:

El Zóhar es como una puerta a la verdadera realidad, que ahora está oculta para nuestros sentidos. Pero para lograr usar eficazmente la fuerza de revelación que se encuentra en su interior, debemos relacionarnos de forma correcta al estar dándole lectura.

Regla No.1: No busquen comprensión mental El Libro del Zóhar no es un estudio intelectual, no se requiere ningún conocimiento previo. Busquemos un cambio interno y entrenarnos para descubrir y sentir la realidad espiritual

Regla No. 2: Interpreten correctamente las palabras El Libro del Zóhar contiene muchos términos y descripciones que no hablan de este mundo, sino únicamente sobre lo que ocurre en nuestro interior. Vean el texto como un puente que conduce hacia nuestros deseos y atributos más profundos.

Regla No. 3: Busquen la Luz A diferencia de nuestro mundo, en el mundo espiritual sólo opera la intención de amar y dar. Se nos ha dado un medio especial y su función en unir los mundos opuestos. Debemos desear que la fuerza que está en Él, obre sobre nosotros, durante la lectura.

Regla No. 4: Todo depende del deseo Todo el sistema requerido para el avance ya fue preparado de antemano para nosotros. Lo único que debemos dar de nuestra parte, es nuestro deseo de crecer.

Regla No. 5: La unión es la llave El Libro del Zóhar fue escrito por un grupo de diez cabalistas, los cuales constituyeron un “Kli” (vasija) completa, un deseo unificado para revelar la Fuerza Superior de la realidad-El Creador. El Zóhar nació desde el amor, por eso su reaparición en nuestros tiempos, solo será posible a través del amor.

Continua texto Zohar:

Una vez que ha aclarado los tres tipos de Taamim en el versículo, “Como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud”, que imparten los Mojin de YESHSUT y ZON a todas sus Bejinot, explica una vez más la esencia de los Mojin de YESHSUT y ZON. Él dice que las Otiot y las Nekudot, ZON y YESHSUT, iluminan como uno en sus desplazamientos en ocultación, pues del acto de ocultación de los Taamim medios, coma y guión, ZON adquieren el poder de iluminar con YESHSUT como uno.

Esto es así porque a través de la coma, las letras ELEH de YESHSUT, descienden a ZON y se aferran a ellos en su lugar en un solo grado. Por lo tanto, cuando el guión regresa las letras ELEH al grado de YESHUT, ZON ascienden con ellas al lugar de YESHSUT e iluminan con ellas como uno. Es debido a esto que se dijo, “Resplandecerán”, las letras y los puntos que iluminan como uno en los desplazamientos en ocultación, en el desplazamiento en esos senderos ocultos. Esto es así porque todos esos grandes Mojin surgen con las tres siembras de Jolam, Shuruk, Jirik que son senderos ocultos, pues de no ser por estas tres siembras, sería inconcebible que ZON y los inferiores obtuvieran Mojin.

Todo se expandió desde todos los Mojin en ZON y los mundos que emergían en tres senderos. Pero debes saber que estas tres partes del resplandor que señalamos en los Taamim, AVI – el resplandor, el firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud – son solamente transferencia en AVI y otorgamiento a YESHSUT y ZON y en absoluto para sí mismos, pues AVI siempre están en Avir puro, llamado luz, o Avir pero no “resplandor”.

“Los sabios resplandecerán” para los pilares y soportes de ese palanquín. Los sabios mismos son los pilares y soportes superiores, que observan con sabiduría para otorgar todo lo que requiere el palanquín, y lo que requieren sus soportes. Los pilares son JaGaT y los soportes son NeHY, pues el resplandor es la iluminación de Jojma. El resplandor se recibe solamente en los pilares y soportes de Nukva de ZA que se llama “palanquín” y para nada todos los grados arriba de ella.

Los sabios mismos son los pilares y soportes superiores, las Sefirot de Jaze de ZA y arriba, que no reciben ellas mismas nada del resplandor, lo cual es Jojma, ya que solamente reciben luz de Jassadim para impartir todo lo que se necesita a Nukva, que se llama un “palanquín”. Ella necesita iluminación de Jojma y reciben ese resplandor que ella necesita, a pesar de que ellos no lo necesitan.

Es debido a esto que ellos miran con sabiduría para impartir todo lo que el palanquín necesita, pues a pesar de que ellos mismos no necesitan ese resplandor, de cualquier forma lo reciben para el palanquín, pues el palanquín es completado solamente con esa luz de Jojma. Esto está implícito en el versículo, “Bienaventurado el que piensa en el pobre”. El que piensa es ZA, el pobre es su Nukva. Él recibe el resplandor para el pobre que lo requiere.

“Resplandecerán” son VAK de ZA superior, pues si ellos no iluminan o iluminan, entonces ellos no podrán velar y observar el palanquín, para corregir todo lo que se requiera. Si ellos no tuvieran necesidad de corregir la litera, no recibirían la luz que ilumina en absoluto porque por ellos mismos, reciben solamente luz de Jassadim, como GAR de Bina.

16) Iluminan como el resplandor del firmamento que está sobre estos sabios, acerca de quienes está escrito, “Y sobre la cabeza del animal aparecía un firmamento como el terrible hielo”. Este es el firmamento de YESHSUT, en donde ilumina el resplandor del firmamento a ZA en general, denominado Torá. También ilumina las cabezas del animal que se llama “palanquín”, es decir ilumina los pilares y los soportes desde el Jaze de ZA y arriba, que son las cabezas que imparten la iluminación de Jojma que se llama “resplandor” al palanquín.

Esas cabezas – que son los pilares y los soportes, AVI superiores, que se llaman “los sabios” – siempre iluminan sin cesar. Ellos observan el firmamento para recibir la luz que surge allí.

Existen dos tipos de luz en ese firmamento: 1) iluminación de Jojma que se llama “resplandor”; 2) Luz de Jassadim en la forma de Avir puro de AVI superior, cuyo Zivug nunca se interrumpe.

Pero la primera luz, denominada “resplandor”, es un Zivug que se interrumpe y no ilumina continuamente. Y a pesar de que los sabios reciben iluminación de Jojma desde el firmamento para impartir al palanquín, y su Zivug tenía que ser intermitente, por lo que no iluminarían siempre, de todas formas esto no es así. Más bien, ellos iluminan continuamente en un Zivug eterno porque reciben la luz del Avir puro, cuyo Zivug nunca se interrumpe. Con respecto a esa luz, ellos siempre iluminan.

