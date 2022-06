Reglas de lectura del Zóhar

Durante la lectura:

El Zóhar es como una puerta a la verdadera realidad, que ahora está oculta para nuestros sentidos. Pero para lograr usar eficazmente la fuerza de revelación que se encuentra en su interior, debemos relacionarnos de forma correcta al estar dándole lectura.

Regla No.1: No busquen comprensión mental El Libro del Zóhar no es un estudio intelectual, no se requiere ningún conocimiento previo. Busquemos un cambio interno y entrenarnos para descubrir y sentir la realidad espiritual

Regla No. 2: Interpreten correctamente las palabras El Libro del Zóhar contiene muchos términos y descripciones que no hablan de este mundo, sino únicamente sobre lo que ocurre en nuestro interior. Vean el texto como un puente que conduce hacia nuestros deseos y atributos más profundos.

Regla No. 3: Busquen la Luz A diferencia de nuestro mundo, en el mundo espiritual sólo opera la intención de amar y dar. Se nos ha dado un medio especial y su función en unir los mundos opuestos. Debemos desear que la fuerza que está en Él, obre sobre nosotros, durante la lectura.

Regla No. 4: Todo depende del deseo Todo el sistema requerido para el avance ya fue preparado de antemano para nosotros. Lo único que debemos dar de nuestra parte, es nuestro deseo de crecer.

Regla No. 5: La unión es la llave El Libro del Zóhar fue escrito por un grupo de diez cabalistas, los cuales constituyeron un “Kli” (vasija) completa, un deseo unificado para revelar la Fuerza Superior de la realidad-El Creador. El Zóhar nació desde el amor, por eso su reaparición en nuestros tiempos, solo será posible a través del amor.

Continua texto Zohar:

Es debido a esto que ZON se llaman “sonido”, pues de no ser por su Masaj, que se aferró a las letras ELEH de Bina, todos los Mojin de Bina se quedaban como un susurro, desconocido a los mundos. Es debido a esto que este resplandor de Daat es considerado como resplandor que contiene todas las letras y tonalidades, ya que después de que Jojma se viste en el nivel de Jassadim de Daat, cuatro tonalidades de hicieron en ella, JB JG.

Tifferet se llama Jassadim, ya que se considera luz de Jassadim. Maljut se llama Guevurot, pues ella es el Masaj. Por lo tanto, la voz, ZON y Daat, incluyen todas las tonalidades, pues sin esta, las cuatro tonalidades no existirían. También incluye todas las letras, pues ZON mismo se llama “letras”. Y debido a que complementó las cuatro tonalidades para Bina, toma en sus letras todas esas cuatro tonalidades JB JG. Resulta que ZON incluye todas las letras y tonalidades. Después ZON surge del palacio de Bina y llega a su propio lugar.

Por lo tanto, los tres tipos de resplandor han sido explicados: el resplandor de Bereshit, Taamim, el resplandor oculto, Nekudot, el resplandor que incluye Otiot.

Estos tres tipos de resplandor son JBD, como está escrito “Yo Seré Quien Seré”, “El Señor es nuestro Dios, el Señor” y “En el principio creó Dios”, pues AA y AVI superior son el resplandor de Bereshit, Taamim, desde los cuales se extienden todos los Mojin de Jojma y Jassadim. Son también el primer EKYEH (Yo seré); Jojma, el primer HaVaYaH. Bina, YESHSUT, es un resplandor oculto; “creó”, Asher, “nuestro Dios”; y los tres puntos – Jolam, Shuruk y Jirik. ZON es resplandor que incluye todas las Otiot y tonalidades, el último EKYEH, Daat, el último HaVaYaH, Elokim en “En el principio cre´0o Dios”. Esto es así porque a través del tercer resplandor, el nombre Elokim fue completado en Bina, y cuando ZON sale de Bina y llegan a su propio lugar, se llaman “Los cielos y la tierra”, Otiot.

Deben saber que todos los Mojin están incluidos en los Taamim, que son el primer resplandor de Bereshit, AA y AVI superior, pues sacan a Bina con un resplandor oculto en los tres puntos – Jolam, Shuruk, Jirik. Asimismo, el Zivug que se hace en el punto de Jirik, Masaj de ZON extiende desde el nivel de Jassadin de AVI superior, Taamim. Por lo tanto, los Taamim consisten de tres Bejinot, llamadas, “superior”, “media”, “inferior”.

Los Taamim superiores, como Pashta Revi’i lo cual está sobre las letras son considerados como AVI mismos.

Los Taamim medios, coma y guión, que se insertan dentro de las letras, son Hitkalelut de YESHSUT en AVI, la extracción de Bina en las tres siembras. Una coma es Hitkalelut con el punto de Jolam, la extracción de Bina, que se queda en MI, y las letras ELEH descienden a ZON, que es por lo que se llama Psik (coma), ya que Posek (propaga) el grado de Bina en dos mitades, MI y ELEH.

Un guión es Hitkalelut con el punto de Shuruk, cuando los Taamim iluminan y regresan ELEH a Bina a través del cual se hace el punto de Shuruk en Bina.

Los Taamim inferiores, debajo de las letras, tal como Tvir y Etnajta, son Hitkalelut con Jirik, a través de ZON que fueron atraídos con ELEH a su retorno a Bina. El Zivug también que se hizo en el Masaj de ZON, extiende desde los Taamim inferiores.

Es debido a esto que “Los sabios resplandecerán” son Otiot y Nekudot, ZON y YESHSUT e iluminan con todas las tres Bejinot Taamim – superior, medio e inferior:

1. Como el resplandor, las melodías de los Taamim, los Taamim superiores encima de las letras.

2. El firmamento es los Taamim que se expanden en la expansión de la melodía. Son Taamim inferiores debajo de las letras, el nivel de Jassadim para vestidura de Jojma, en cuyo momento los Mojin se propagan a los inferiores en su perfección entera.

3. “Los que enseñan la justicia a la multitud”, son estos Taamim de interrupción, coma y guión, que detienen la melodía al desplazarse. Son los Taamim medios dentro de las letras, pues la coma y el guión se encuentran dentro de la línea que es Hitkalelut de las tres siembras en estos. Es por esta razón que la palabra se oye, cuando los Mojin se oyen y se imparten a los inferiores.

