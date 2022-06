Reglas de lectura del Zóhar 

Durante la lectura:

El Zóhar es como una puerta a la verdadera realidad, que ahora está oculta para nuestros sentidos. Pero para lograr usar eficazmente la fuerza de revelación que se encuentra en su interior, debemos relacionarnos de forma correcta al estar dándole lectura.

Regla No.1: No busquen comprensión mental El Libro del Zóhar no es un estudio intelectual, no se requiere ningún conocimiento previo. Busquemos un cambio interno y entrenarnos para descubrir y sentir la realidad espiritual

Regla No. 2: Interpreten correctamente las palabras El Libro del Zóhar contiene muchos términos y descripciones que no hablan de este mundo, sino únicamente sobre lo que ocurre en nuestro interior. Vean el texto como un puente que conduce hacia nuestros deseos y atributos más profundos.

Regla No. 3: Busquen la Luz A diferencia de nuestro mundo, en el mundo espiritual sólo opera la intención de amar y dar. Se nos ha dado un medio especial y su función en unir los mundos opuestos. Debemos desear que la fuerza que está en Él, obre sobre nosotros, durante la lectura.

Regla No. 4: Todo depende del deseo Todo el sistema requerido para el avance ya fue preparado de antemano para nosotros. Lo único que debemos dar de nuestra parte, es nuestro deseo de crecer.

Regla No. 5: La unión es la llave El Libro del Zóhar fue escrito por un grupo de diez cabalistas, los cuales constituyeron un “Kli” (vasija) completa, un deseo unificado para revelar la Fuerza Superior de la realidad-El Creador. El Zóhar nació desde el amor, por eso su reaparición en nuestros tiempos, solo será posible a través del amor.

Continua texto Zohar:

La palabra “creó” es Nekudot, YESHSUT mismas, divididas en tres Bejinot – Taamim, Nekudot, Otiot, y en Nekudot. Lo que reciben de AVI es considerado como Nekudot superiores, Jolam, Taamim de Nekudot y su propia Bejina es Nekudot medias, Shuruk, Nekudot de Nekudot. Lo que ellos iluminan a ZON son Otiot de Nekudot, Jirik.

Las palabras, “Los cielos y la tierra”, consideradas Otiot, se dividen en Taamim, Nekudot, Otiot de Otiot, RTS de Otiot. El gran ZON es “los cielos”, Taamim de Otiot, que reciben de AVI y el pequeño ZA, Jacob es Nekudot de Otiot, que recibe de YESHSUT, Vav, en el versículo, “Y la tierra”. La pequeña Nukva, Raquel es Otiot de Otiot, la esencia de las Otiot mismas.

Es debido a esto que se dijo, “los sabios”, las Otiot, “resplandecerán”, con sus puntos, “Como Taamim, los signos de una melodía”. Y tras la melodía de los Taamim, las Otiot y sus Nekudot marchan detrás de ellos como ejércitos detrás de su rey.

Los Taamim son AVI superior,las Nekudot son YESHSUT, y Otiot son ZON. Él dice que ZON se llaman “sabios”, resplandeciendo con los Mojin que reciben de YESHSUT, que se llaman Nekudot, según la luz de los Taamim, que son AVI superior, en donde YESHSUT y ZON son atraídos y marchan detrás de AVI como ejércitos detrás de su rey. Esto es en lo general.

Las Otiot son Guf y las Nekudot son Ruaj, para ellos. Todas se mueven en sus desplazamientos tras los Taamim y reciben su existencia, pues las Nekudot y las Otiot son similares al cuerpo con el espíritu vital en este. Las Otiot sin Nekudot son como un cuerpo sin un espíritu. Asimismo, ZON, Otiot, todo el espíritu vital en ellos extiende desde YESHSUT, pues de no ser por YESHSUT que ilumina en ellos, no existiría un espíritu vital en ellos en absoluto. Sin embargo, YESHSUT – el espíritu vital de ZON – también recibe su existencia y vitalidad de AVI superior, que son los Taamim, mientras que Otiot y Nekudot se mueven en sus desplazamientos tras la melodía de los Taamim, recibiendo de ellos su vitalidad entera y la altura de su nivel.

Cuando la melodía de Taamim se desplaza, las Otiot y las Nekudot marchan tras de estos. Cuando la melodía de los Taamim se interrumpe, estas se detienen, como está escrito, “A la orden del Señor acampaban; a la orden del Señor movían el campamento”. Si los Taamim se desplazan, impartiendo sus luces a las Nekudot y Otiot, estas marchan. Si los Taamim acampan, interrumpiendo su otorgamiento a las Nekudot y Otiot, las Nekudot y las Otiot acampan.

Es como observamos en la melodía de los Taamim que dan un giro las palabras, que son las letras puntuadas, desde un extremo hasta el otro. Es lo mismo con el otorgamiento de AVI, los Taamim, que dominan los Mojin de YESHSUT y ZON para dar un giro de un extremo al otro. Por ejemplo, cuando una persona le dice a su amigo, “Te daré un libro valioso”, esto podría encontrarse en el contexto de dar y efusión a su amigo, si las palabras tienen un tono amistoso, pero podría tener una connotación opuesta, de negación y no querer dar, si se dicen con un tono de extrañeza.

Por lo tanto, las palabras no tienen un significado por sí mismas, sino solamente el tono y sus Taamim. Así es el impacto de los Mojin de AVI en YESHSUT y ZON. No existe un significado de los Mojin, ni positivo, ni negativo, sino únicamente conforme a la iluminación de AVI en ellos.

15) “Y los sabios resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud iluminarán como estrellas”. “Y los sabios resplandecerán”, son las Otiot y Nekudot que iluminan. “Como el resplandor” es la melodía de los Taamim. “El firmamento es la expansión del sonido de la melodía – todos esos Taamim que se propagan en la expansión de la melodía. “Y los que enseñan la justicia a la multitud” son los Taamim de interrupción, que detienen la marcha de la melodía de los Taamim para que el significado de la palabra pueda ser escuchado claramente.

“Y los sabios resplandecerán” son Otiot y Nekudot. Los sabios son Otiot, ZON, cuyo resplandor y vitalidad provienen enteramente de las Nekudot, YESHSUT. El resplandor de las Nekudot, YESHSUT, es acorde al resplandor que reciben de los Taamim, AVI.

Continua mañana…

