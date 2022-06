Reglas de lectura del Zóhar 

Durante la lectura:

El Zóhar es como una puerta a la verdadera realidad, que ahora está oculta para nuestros sentidos. Pero para lograr usar eficazmente la fuerza de revelación que se encuentra en su interior, debemos relacionarnos de forma correcta al estar dándole lectura.

Regla No.1: No busquen comprensión mental El Libro del Zóhar no es un estudio intelectual, no se requiere ningún conocimiento previo. Busquemos un cambio interno y entrenarnos para descubrir y sentir la realidad espiritual

Regla No. 2: Interpreten correctamente las palabras El Libro del Zóhar contiene muchos términos y descripciones que no hablan de este mundo, sino únicamente sobre lo que ocurre en nuestro interior. Vean el texto como un puente que conduce hacia nuestros deseos y atributos más profundos.

Regla No. 3: Busquen la Luz A diferencia de nuestro mundo, en el mundo espiritual sólo opera la intención de amar y dar. Se nos ha dado un medio especial y su función en unir los mundos opuestos. Debemos desear que la fuerza que está en Él, obre sobre nosotros, durante la lectura.

Regla No. 4: Todo depende del deseo Todo el sistema requerido para el avance ya fue preparado de antemano para nosotros. Lo único que debemos dar de nuestra parte, es nuestro deseo de crecer.

Regla No. 5: La unión es la llave El Libro del Zóhar fue escrito por un grupo de diez cabalistas, los cuales constituyeron un “Kli” (vasija) completa, un deseo unificado para revelar la Fuerza Superior de la realidad-El Creador. El Zóhar nació desde el amor, por eso su reaparición en nuestros tiempos, solo será posible a través del amor.

Continua texto Zohar:

Los Taamim son el resplandor del firmamento, las Nekudot son Jolam, Shuruk y Jirik en Bina, y Otiot están en los dos Partzufim de ZON que son como está escrito, “Los cielos y la tierra”.

Los Taamim, Nekudot y Otiot se dividen a su vez en Taamim, Nekudot y Otiot:

Taamim, Nekudot y Otiot en Taamim, en Nekudot y en Otiot; y son tres Bejinot RTS (Rosh, Toj, Sof) en cada uno de los Taamim, Nekudot y Otiot.

RTS de Taamim son Taamim superiores, Taamim medios y Taamim inferiores, es decir Taamim encima de las letras, como Pshat y Revi’i, dentro de las letras, coma y guión, y debajo de las letras, como Merja y Tipja. Es similar con las Nekudot encima de las letras, como Jolam, y dentro de las letras, como Shuruk, Melafom, en donde el punto se halla dentro de la letra Vav, de esta forma y debajo de las letras, como Jirik. Es lo mismo con las letras, que son ZON.

Primero, El Zohar presenta tres discernimientos con los Taamim, que son los tres tipos de resplandor:

1) El resplandor que está más oculto que todo lo oculto, el resplandor de Atik. Esto es así porque Atik es Keter de Atzilut, y por consiguiente, él es Taamim de Taamim.

2) El resplandor de Bereshit, AA, los Taamim medios, Nekudot de Taamim.

3) El resplandor oculto, YESHSUT, Taamim inferiores, Otiot de Taamim.

Aquí inicia con Atik, Keter, ya que habla de Partzufim y Kelim que extienden desde Partzuf Keter de AK. Luego presenta los tres tipos de resplandor nuevamente, que interpreta a través de los nombres EKYEH Asher EKYEH (Yo Seré Quien Seré), Mojin JBD, con respecto a “En el principio creó Dios”.

Él cambia allí el orden:

El primer resplandor es el resplandor de Bereshit, AA, y no Atik. Esto es así porque los Mojin extienden desde AB de AK, en el cual hay luz de Jojma en el Kli de Keter. Resulta que los Taamim son Jojma, AA, y AVI superior son Taamim de Taamim, el primer EKYEH.

El segundo resplandor es un resplandor oculto, YESHSUT y Bina, que son Nekudot de Taamim y Taamim medios.

El tercer resplandor es un resplandor que incluye todas las letras y las tonalidades, ZON, Daat, el último EKYEH, Otiot de Taamim.

Las Nekudot, YESHSUT, que son Asher, que surgieron de Reshit, se dividen en superiores, medias e inferiores, RTS, Taamim, Nekudot, Otiot de Nekudot. Esto es porque Jolam, MI, es Nekudot superior, Taamim de Nekudot; Shuruk, ELEH, es Nekudot medias, Nekudot de Nekudot; y Jirik, ZON que están atadas a ELEH, las Nekudot inferiores son Otiot de Nekudot. Todos están incluidos en la palabra “creó”.

Las Otiot, ZON, se dividen en dos Bejinot ZON, como está escrito, “Los cielos y la tierra”. Las Otiot también se dividen en tres Bejinot, RTS (Rosh, Toj, Sof), que son Taamim Nekudot, Otiot en Otiot. Puesto que el gran ZON – incluido en “Los Cielos” – son Taamim de Otiot, Otiot grandes; el gran VAK, el pequeño ZA, Jacob es las Otiot medias; Nekudot de Otiot y la pequeña Nukva, Raquel, es Otiot pequeñas, Otiot de Otiot.

Resulta que la palabra Bereshit es Taamim, lo cual son AA y AVI superior y existen tres resplandores en ellos: Taamim, Nekudot, Otiot de Taamim. Su propia esencia es Taamim de Taamim; lo que ellos iluminan a YESHSUT en un resplandor oculto son Nekudot de Taamim; y lo que ellos iluminan a ZON en el resplandor que incluye todas las letras y colores son Otiot de Taamim.

Continua mañana…

