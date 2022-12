Reglas de lectura del Zóhar 

Durante la lectura:

El Zóhar es como una puerta a la verdadera realidad, que ahora está oculta para nuestros sentidos. Pero para lograr usar eficazmente la fuerza de revelación que se encuentra en su interior, debemos relacionarnos de forma correcta al estar dándole lectura.

Regla No.1: No busquen comprensión mental

El Libro del Zóhar no es un estudio intelectual, no se requiere ningún conocimiento previo. Busquemos un cambio interno y entrenarnos para descubrir y sentir la realidad espiritual

Regla No. 2: Interpreten correctamente las palabras

El Libro del Zóhar contiene muchos términos y descripciones que no hablan de este mundo, sino únicamente sobre lo que ocurre en nuestro interior. Vean el texto como un puente que conduce hacia nuestros deseos y atributos más profundos.

Regla No. 3: Busquen la Luz

A diferencia de nuestro mundo, en el mundo espiritual sólo opera la intención de amar y dar. Se nos ha dado un medio especial y su función en unir los mundos opuestos. Debemos desear que la fuerza que está en Él, obre sobre nosotros, durante la lectura.

Regla No. 4: Todo depende del deseo

Todo el sistema requerido para el avance ya fue preparado de antemano para nosotros. Lo único que debemos dar de nuestra parte, es nuestro deseo de crecer.

Regla No. 5: La unión es la llave

El Libro del Zóhar fue escrito por un grupo de diez cabalistas, los cuales constituyeron un “Kli” (vasija) completa, un deseo unificado para revelar la Fuerza Superior de la realidad-El Creador. El Zóhar nació desde el amor, por eso su reaparición en nuestros tiempos, solo será posible a través del amor.

Continúa texto Zóhar

¿Cómo lo sabemos? Lo aprendemos del tabernáculo, como está escrito: “El Tabernáculo fue erigido”, indicando que otro tabernáculo fue erigido junto con este, un tabernáculo en lo alto, que es la Nukva. El tabernáculo de lo alto no fue erigido hasta que el tabernáculo de abajo no fue erigido. Aquí también, cuando fue establecido abajo, cuando Adam y Eva obtuvieron PBP, fue establecido en lo alto, es decir ZON de lo alto obtuvo PBP. Y debido a que no estaba aún establecido en lo alto, es decir que ZON no estaban aún establecidos en PBP, Adam y Eva no pudieron ser creados PBP.

El aporta la prueba que ZON no estaban aún en PBP, como está escrito: “pues el Señor Dios no había enviado lluvia sobre la tierra”, indicando que ellos no tenían un Zivug PBP porque “El Señor Dios” es ZA y la tierra es Nukva. Por esta razón, el texto concluye “Y no había hombre”, es decir que no era como debía ser, PBP, sino en dos Partzufim.

Cuando Eva fue completada, cuando ella fue cortada y fue establecida con él PBP, Adam fue completado. Adam no fue completado antes de esto porque Eva es considerada como el inferior con respecto a Adam, por lo que ella es la razón del surgimiento de los Mojin de Adam. Hasta ahora la letra Samej no aparecía escrita en la porción porque Samej alude a la Nukva y ella aún no estaba incluida en Adam en dos Partzufim.

La razón por la cual dijo: “Hasta ahora la letra Samej no aparecía escrita en la porción”, y no dijo

“en la Torá”, es porque en la porción anterior hay una letra Samej, como está escrito “Sovev (rodeando) toda la tierra” y solo en esta porción de la creación de Adam no hay una Samej hasta que está escrito: “Y cerró (Yisgor) su carne en su lugar”.

A pesar de que Adam HaRishon había tenido una Nukva antes de que Eva fuese establecida, cuyo nombre era la primera Lilit, es decir que había tenido una Samej antes de que Eva fuese creada, sin embargo, Samej significa ayuda, la ayuda de ZON de lo alto, cuando volvieron a PBP. Esto es así porque entonces a PBP se le considera que lo masculino y lo femenino se volvieron uno contiguo al otro, fortaleciéndose mutuamente, pues, así como la Nukva es fortalecida por ZA con la luz de Jasadim, ZA es fortalecido por la Nukva con la iluminación de Jojmá.

Está escrito: “Afirmados eternamente para siempre, hechos en verdad y en rectitud”. Afirmados, ya que lo masculino y lo femenino, ambos están afirmados uno junto al otro, PBP. Esto explica que Lilit no fue llamada Samej porque ella no causó ayuda en lo alto, es decir, Mojin de PBP.

“Pues el Señor Dios no había enviado lluvia sobre la tierra”, es decir, que ZON aún no estaban en PBP, porque uno apoyaba el otro. ZON PBP apoya a Adam y Eva para estar en PBP. Asimismo, Adam y Eva PBP apoyan a ZON para estar PBP. El mundo inferior, Adam y Eva, moradores de este mundo, cuando este fue establecido y Adam y Eva volvieron a ser PBP y fueron establecidos, la Samej estaba en lo alto, y ZON también fueron devueltos a PBP.

Antes de esto, antes de que ZON volvieran a ser PBP, la obra de abajo no era como debía ser. Esto es, el trabajo y la construcción de Adam y Eva PBP no podían realizarse porque, “El Señor Dios no había enviado lluvia sobre la tierra”, es decir que ZON aún no estaban en PBP.

Por lo tanto, ellos dependen uno del otro. ZON son dependientes de PBP de Adam y Eva, y viceversa – Adam y Eva son dependientes de ZON. PBP de ZON son dependientes solo del ascenso de Adam para MAN y el PBP de Adam son dependientes de la Mojin de PBP de ZON. Los Mojin de PBP de ZON necesariamente preceden a los PBP de Adam y Eva, pero ya que el MAN de Adam es la razón del surgimiento de los Mojin de PBP de ZON, son considerados como que son los que preceden, ya que el primero y el siguiente en la espiritualidad, en donde no existe el tiempo, significa la causa y la consecuencia.

“Ascendió una bruma de la tierra”. Esta es la corrección de abajo, del hombre, que precede a PBP de ZON. Después, “Y regó tota la superficie del suelo”, cuando surgieron PBP de ZON. ZA regó a Maljut, el suelo, ya que “Ascendió una bruma de la tierra” significa que el anhelo de la Nukva subirá hasta lo masculino, pues la elevación del MAN del inferior al superior es considerada como el anhelo femenino por lo masculino.

Cada superior e inferior son lo masculino y lo femenino, y el inferior es considerado Nukva comparado con su superior. Asimismo, la elevación del MAN es considerada su anhelo porque se eleva solo a través de la fuerza del anhelo. “Ascendió una bruma de la tierra”, significa que el MAN asciende desde la Nukva, desde el inferior de abajo, considerado Nukva en relación a ZON, su superior, y entonces los PBP de ZON surgen, “y regó toda la superficie del suelo”.

¿Cuál es la razón de que no envió la lluvia? Es porque ZON no estaban en PBP porque aún no había la corrección de lo cual está escrito: “Ascendió una bruma de la tierra”, es decir que Adam no había elevado MAN a ZON y sin el MAN de Adam, los Mojin de PBP de ZON no surgen. Por esta razón, el trabajo de PBP despertó en ZON desde la tierra inferior, desde Adam y Eva.

