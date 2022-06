Reglas de lectura del Zóhar 

Durante la lectura:

El Zóhar es como una puerta a la verdadera realidad, que ahora está oculta para nuestros sentidos. Pero para lograr usar eficazmente la fuerza de revelación que se encuentra en su interior, debemos relacionarnos de forma correcta al estar dándole lectura.

Regla No.1: No busquen comprensión mental El Libro del Zóhar no es un estudio intelectual, no se requiere ningún conocimiento previo. Busquemos un cambio interno y entrenarnos para descubrir y sentir la realidad espiritual

Regla No. 2: Interpreten correctamente las palabras El Libro del Zóhar contiene muchos términos y descripciones que no hablan de este mundo, sino únicamente sobre lo que ocurre en nuestro interior. Vean el texto como un puente que conduce hacia nuestros deseos y atributos más profundos.

Regla No. 3: Busquen la Luz A diferencia de nuestro mundo, en el mundo espiritual sólo opera la intención de amar y dar. Se nos ha dado un medio especial y su función en unir los mundos opuestos. Debemos desear que la fuerza que está en Él, obre sobre nosotros, durante la lectura.

Regla No. 4: Todo depende del deseo Todo el sistema requerido para el avance ya fue preparado de antemano para nosotros. Lo único que debemos dar de nuestra parte, es nuestro deseo de crecer.

Regla No. 5: La unión es la llave El Libro del Zóhar fue escrito por un grupo de diez cabalistas, los cuales constituyeron un “Kli” (vasija) completa, un deseo unificado para revelar la Fuerza Superior de la realidad-El Creador. El Zóhar nació desde el amor, por eso su reaparición en nuestros tiempos, solo será posible a través del amor.

Comentarios o preguntas: Bnei Baruch Veracruz al whatsapp https://chat.whatsapp.com/H8Qsxh8sNeZ58plJv4ztQt y para más información la liga de : https//comunidadzohar.com

Continua texto Zohar:

El llama a la Nukva de “los cielos”, con el nombre ADNI, que es el nombre de Raquel pequeña, pues es acerca de Mojin de Gadlut de ZON. Esto es así porque solamente durante el Gadlut a ZON se les llama, “voz” y “palabra”, pues entonces ZON están PBP (cara a cara) en el mismo nivel, pues la pequeña Nukva, Raquel asciende a la Nukva de la gran Nukva, Lea y la viste. Es debido a esto que en este momento Nukva se llama como la pequeña Nukva, ADNI, pues entonces la pequeña Nukva ha crecido hasta el nivel de la gran Nukva y en ese momento su nombre es ADNI, la unificación del nombre HaVaYaHADNI, voz y palabra como uno.

La tierra es el nombre Elokim, como el superior, que es apto para producir frutos y descendencia. Nukva se llama “tierra” solamente cuando Ima presta sus vestidos a su hija y es establecida como el superior, con Mojin de Elokim, lo cual es Bina, con una unificación inferior. En ese momento, lo que estaba seco se convierte en una tierra que da fruto y descendencia.

Ese nombre está incluido en tres lugares y desde ahí la completitud del nombre Elokim es esclarecida al conectarse en tres lugares:

1) MI, Asher, que salió de Reshit, ya que su lugar estaba en Rosh AA y emergió hacia el lugar de su Guf.

2) Las letras ELEH, su AJaP, que cayeron a ZON y adquirieron un nuevo lugar una vez más, entonces volvieron a su lugar en Gadlut.

3) Después del regreso de las letras ELEH con ZON hacia su grado, ella recibe el nivel JG, que surge en el Masaj de ZON que están atadas a sus ELEH. En ese momento la luz de Jojma se viste en Jassadim, MI se conecta con las letras ELEH y el nombre Elokim es completado. El nombre Elokim aparece solo al recolectar tres lugares, ya que desde ahí el nombre Elokim tiene muchas combinaciones, ya que hay 120 combinaciones de Elokim, de acuerdo con el cambio en el mandato de tres lugares.

Hasta aquí este es el significado de lo oculto de los ocultos que grabó, construyó y dio existencia de un modo oculto en un solo versículo.

Comentario: grabó, construyó y dio existencia son tres lugares. “Grabó” es el punto de Jolam que extrajo a Bina de Rosh de VAK, por lo cual sus letras ELEH cayeron a ZON. Se considera que un grabado y una deficiencia se hicieron en ella porque perdió las letras ELEH.

“Construyó” se refiere al retorno de las letras ELEH hacia ella y su retorno hacia Rosh AA, el lugar de Jojma. Esto es considerado una estructura completa de sus diez Sefirot en términos de los Kelim, pues ahora ella obtuvo las letras ELEH y sus diez Sefirot fueron completados en términos de los Kelim. Así mismo, ella ascendió al lugar de Jojma, a pesar de que todavía no tiene existencia allí para recibir Jojma desde AA debido a la carencia de Jassadim. Así que, ella necesita existencia.

Este es el significado de “Existencia”, ya que en el Zivug en Masaj de Jirik, cuando ella obtuvo una vestimenta de Jassadim, la luz de Jojma se vistió dentro de Jassadim y sus Mojin existieron en las cuatro tonalidades JBD.

Todo eso está en la forma oculta, en tres siembras, Jolam, Shuruk, Jirik, implícitas en el verso “Los sabios resplandecerán como el resplandor del firmamento”.

13) Bereshit tiene las letras Bet-Reish-Alef Shin-Yod-Tav (6). “De un extremo de los cielos al otro extremo de los cielos”, hay VAK que se expanden desde el superior, ya que Bereshit es AA, las letras Bet-Reish-Alepf Shin-Yod-Tav, para indicar que AA es la raíz de las VAK de ZA. ZA es llamado “cielos”. “De un extremo de los cielos al otro extremo de los cielos” incluye todas las Sefirot en ZA, todas sus VAK, todo aquello que él tomó de las VAK superiores que se extienden desde el AA superior en la expansión de “creó”.

Comentario:

A través de Asher [Quien] que emergió del Rosh de Bereshit – el cual es expansión de “creó”, que es un resplandor oculto que incluye a Jolam, Shuruk y Jirik – ZA obtuvo VAK superiores de AA, VAK de Jojma con voz y palabra.

Continua mañana…

Síguenos en Twitter @ElDictamen

O si lo prefieres, en Facebook /ElDictamen.

Y también en Instagram: @ElDictamen