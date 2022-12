Reglas de lectura del Zóhar

Durante la lectura:

El Zóhar es como una puerta a la verdadera realidad, que ahora está oculta para nuestros sentidos. Pero para lograr usar eficazmente la fuerza de revelación que se encuentra en su interior, debemos relacionarnos de forma correcta al estar dándole lectura.

Regla No.1: No busquen comprensión mental

El Libro del Zóhar no es un estudio intelectual, no se requiere ningún conocimiento previo. Busquemos un cambio interno y entrenarnos para descubrir y sentir la realidad espiritual

Regla No. 2: Interpreten correctamente las palabras

El Libro del Zóhar contiene muchos términos y descripciones que no hablan de este mundo, sino únicamente sobre lo que ocurre en nuestro interior. Vean el texto como un puente que conduce hacia nuestros deseos y atributos más profundos.

Regla No. 3: Busquen la Luz A diferencia de nuestro mundo, en el mundo espiritual sólo opera la intención de amar y dar. Se nos ha dado un medio especial y su función en unir los mundos opuestos. Debemos desear que la fuerza que está en Él, obre sobre nosotros, durante la lectura.

Regla No. 4: Todo depende del deseo

Todo el sistema requerido para el avance ya fue preparado de antemano para nosotros. Lo único que debemos dar de nuestra parte, es nuestro deseo de crecer.

Regla No. 5: La unión es la llave

El Libro del Zóhar fue escrito por un grupo de diez cabalistas, los cuales constituyeron un “Kli” (vasija) completa, un deseo unificado para revelar la Fuerza Superior de la realidad-El Creador. El Zóhar nació desde el amor, por eso su reaparición en nuestros tiempos, solo será posible a través del amor.

Continúa texto Zóhar

El que ascendió desciende y el que descendió asciende. Esto es así porque la iluminación de Jasadim desde Tzadik, cuya iluminación primero subió de abajo hacia arriba, ahora – a través de su Hitkalelut con Tzedek – su iluminación desciende de arriba hacia abajo a los inferiores. Asimismo, la iluminación de Jojmá, cuya iluminación anteriormente descendió de arriba hacia abajo, ahora, luego de su Hitkalelut en Tzadik, su iluminación asciende desde abajo hacia arriba y no se expande abajo hacia los inferiores.

Está escrito: “Solo en ti está Dios” (Alef-Kaf Bet-Kaf Alef-Lamed). Alef-Lamed (Dios) es el nombre de Jesed cuya iluminación desciende a los inferiores. Por lo tanto, “En ti está Dios”, se refiere a Israel, ya que la Luz de Jasadim desciende a los inferiores. Sin embargo, está escrito: “Solo”, en disminución, reduciendo la iluminación de Jojmá. El significado de las palabras “Solo en ti está Dios”, y no la luz de Jojmá. Esto explica las palabras, “El que hace la tierra con Su poder” es el justo (Tzadik), pues a través de Tzadik, la Nukva recibe su establecimiento completo. “El que establece la tierra con Su sabiduría”, es Tzedek (justicia) uniéndose a Tzedek únicamente para la preparación. Pero al final el Zivug de Tzadik y su Tzedek se realiza y entonces la corrección de la Nukva es completa.

387) El eje de la balanza (escalas) se mantiene en el medio, como está escrito: “No cometan iniquidad en el juicio, en la medida o en el peso”. El peso significa que el eje de la balanza se mantiene en el medio, pues entonces el peso será justo. Está escrito: “El shekel del santuario”, y las balanzas se mantienen en este, en el eje de la balanza, que está en el medio. Los Mojin se pesan, por lo tanto, se denominan “Shekel (de la palabra hebrea Mishkal – peso) del santuario”. La balanza es aquello en donde se pesan los Mojin, la balanza de Tzedek (justicia), a través de lo cual se pesa Tzedek y todos los Mojin moran en el peso en el shekel del santuario.

Explicación: Todos los Mojin surgen y aparecen en la balanza y en el peso, que son tres puntos Jolam, Shuruk, Jírik. Las letras Mem-Yud (MI) son Jolam, el platillo derecho de la escala, Jasadim, y las letras Alef-Lamed-Hei (ELEH) son Shuruk, el platillo izquierdo de la escala, la iluminación de Jojmá. Antes de que aparezca el nivel de Jasadim en el punto de Jírik, los dos platillos de la escala se encuentran en discrepancia: cuando el derecho prevalece, el platillo de Jasadim sube, y el platillo de Jojmá desciende, y cuando el platillo izquierdo prevalece, el platillo de Jojmá asciende y el platillo de Jasadim desciende.

Esto continúa hasta que la línea media, Jasadim, aparece en el Masaj del punto de Jírik.

Entonces se toma una decisión, Jojmá se viste en Jasadim, Jasadim en Jojmá y ambas iluminan juntas. Por consiguiente, ese nivel es considerado como el punto de Jírik, en que el eje de la balanza se mantiene en el medio y cuando el eje de la balanza está en el medio, se cumple con la justicia del peso y los dos platillos de la escala se mantienen uno frente al otro en igualdad. De esta forma, todos los Mojin surgen, como se mencionó anteriormente, pues no existe semilla que se plante para los Mojin salvo a través de las tres siembras, Jolam, Shuruk, Jírik.

Esto no concuerda con lo que se dijo: “La que ascendió, desciende y la que descendió asciende”, pues mediante la línea media que decide entre ellas, la iluminación de Jasadim se propaga hacia abajo y no así la iluminación de Jojmá. Considerando el shekel del santuario que se mencionó acerca de los Mojin, significa que los dos platillos de las escalas iluminan en igualdad, y que el eje de la balanza se mantiene en el medio y el platillo derecho ya no prevalece sobre el platillo izquierdo.

Si no hubiese hecho un pacto con el día y la noche

388) “Por la palabra del Señor fueron hechos los cielos; y con el soplo de Su boca todas Sus huestes”. Estos son los cielos inferiores desde el Jazé de ZA hacia abajo, los cuales fueron hechos por la palabra de los cielos superiores desde el Jazé de ZA hacia arriba, que fueron hechos por el viento que emite un sonido cuando llega al río que fluye, cuyas aguas nunca se interrumpen.

Los cielos es ZA. Desde el Jazé hacia arriba se consideran “los cielos superiores” y desde el Jazé hacia abajo, “los cielos inferiores”. Es bien sabido que desde Jazé hacia abajo no tiene corrección en su lugar, sino que debe ascender y estar incluido en el Zivug del Jazé hacia arriba, que se denomina “cielos superiores”. Los cielos inferiores, desde el Jazé de ZA hacia abajo, fueron hechos por la palabra de los cielos superiores.

Cuando ZA está en Katnut, se llama Ruaj (viento/espíritu) y en Gadlut se llama “voz”. Se dice que fueron hechos “por el viento que emite un sonido”, es decir que Ruaj de ZA obtuvo Mojin

de Gadlut, Esto es el primer Gadlut. Después él obtuvo el segundo Gadlut de AVI, por lo cual se

dijo que llega al río que fluye, AVI, cuyo Zivug nunca se interrumpe.

“Y con el soplo de Su boca todas sus huestes”, se aplica a todos los inferiores abajo de ZON de Atzilut, que se ubican solo en la luz de Ruaj, que no obtuvo el sonido, lo masculino. Ellos reciben Jasadim cubiertas desde lo masculino porque Jasadim cubiertas se atribuyen a lo masculino, y Jojmá se atribuye a lo femenino. Y puesto que los inferiores necesitan Jojmá, las Jasadim cubiertas son consideradas para ellos como VAK sin GAR.

Esto es, en ZON mismos los Mojin se encuentran en el shekel del santuario, cuando Jojmá y Jasadim iluminan por igual. Esto sucede solo desde el Jazé de ZA hacia abajo. Pero todas las huestes debajo de ZON de Atzilut, que se ubican en BYA, reciben solo Ruaj de Jojmá, es decir, una iluminación de abajo hacia arriba, como se dijo: “Y el que descendió, asciende”, y solo Jasadim desciende sobre ellos, como se dijo: “Y el que ascendió, desciende”.

389) “Desde su alta morada irriga las montañas; del fruto de Sus obras se sacia la tierra”. ¿Quién es “Desde Su alta morada”? Las montañas son JGT de ZON desde el Jazé hacia arriba. Las irriga desde Su alta morada, que son AVI superior, que reciben de estos, aire puro, Jasadim cubiertas.

“Del fruto de Sus obras se sacia la tierra”, se refiere a ese río que fluye hacia abajo desde Jazé de ZA, en donde imparte la iluminación de Jojmá, con la cual existe saciedad completa. Es debido a esto que está escrito: “se sacia la tierra”, es decir Nukva, desde el Jazé de ZA, como está escrito: “Cuya semilla está en él”, es decir la semilla de Vav está en él.

https://chat.whatsapp.com/H8Qsxh8sNeZ58plJv4ztQt

https://www.comunidadzohar.com/

Síguenos en Twitter @ElDictamen

O si lo prefieres, en Facebook /ElDictamen.

Y también en Instagram: @ElDictamen

Más noticias: AQUÍ