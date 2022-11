Reglas de lectura del Zóhar

Durante la lectura:

El Zóhar es como una puerta a la verdadera realidad, que ahora está oculta para nuestros sentidos. Pero para lograr usar eficazmente la fuerza de revelación que se encuentra en su interior, debemos relacionarnos de forma correcta al estar dándole lectura.

Regla No.1: No busquen comprensión mental

El Libro del Zóhar no es un estudio intelectual, no se requiere ningún conocimiento previo. Busquemos un cambio interno y entrenarnos para descubrir y sentir la realidad espiritual

Regla No. 2: Interpreten correctamente las palabras

El Libro del Zóhar contiene muchos términos y descripciones que no hablan de este mundo, sino únicamente sobre lo que ocurre en nuestro interior. Vean el texto como un puente que conduce hacia nuestros deseos y atributos más profundos.

Regla No. 3: Busquen la Luz A diferencia de nuestro mundo, en el mundo espiritual sólo opera la intención de amar y dar. Se nos ha dado un medio especial y su función en unir los mundos opuestos. Debemos desear que la fuerza que está en Él, obre sobre nosotros, durante la lectura.

Regla No. 4: Todo depende del deseo

Todo el sistema requerido para el avance ya fue preparado de antemano para nosotros. Lo único que debemos dar de nuestra parte, es nuestro deseo de crecer.

Regla No. 5: La unión es la llave

El Libro del Zóhar fue escrito por un grupo de diez cabalistas, los cuales constituyeron un “Kli” (vasija) completa, un deseo unificado para revelar la Fuerza Superior de la realidad-El Creador. El Zóhar nació desde el amor, por eso su reaparición en nuestros tiempos, solo será posible a través del amor.

Continúa texto Zóhar

Por lo tanto, la casa, Nukva, se ve primero, a medida que las aguas ascienden y descienden en ella. Primero, esta recibió la casa, las dos líneas desde Jolam y desde Shuruk, después se presentó la discrepancia entre ellas. Cuando ascienden, cuando la línea derecha prevalece, extendiendo desde el punto de Jolam que ilumina desde lo alto; y cuando descienden, cuando la línea izquierda prevalece en ella, extendiendo desde Shuruk, que ilumina desde arriba hacia abajo. Es como con las letras de ZA, hasta que se hizo el firmamento que puso separación entre ellas.

La línea media, que extiende desde el Masaj del punto de Jírik se llama “firmamento”. Cuando se hizo el firmamento, extendió la línea media en Nukva y suprimió la discrepancia entre las dos líneas en la Nukva pues las vistió y las incluyó una en la otra.

La discrepancia entre las dos líneas, la derecha y la izquierda sucedió durante el segundo día de la obra de la creación, cuando el Infierno fue creado debido a la disputa entre las líneas. Se trata de un fuego devorador, como está escrito: “Es un fuego que devora”, y morará sobre la cabeza de los malvados.

375) De esto aprendemos que cualquier discrepancia que es en nombre del Creador persiste, ya que aquí había una discrepancia en nombre del Creador, es decir de ZA, y los cielos existieron después, en el tercer día, debido a esa discrepancia, como está escrito: “Y llamó Dios al firmamento ‘cielos’”. “Cielos” significa que convocó y llamó, para que posteriormente, en el tercer día, el firmamento fuese como los cielos, ZA.

La razón por la cual ZA recibe los Mojin de Gadlut de AVI es que existía una discrepancia entre las dos líneas que extienden desde los dos puntos, Jolam, Shuruk, en AVI y no podían iluminarlos hasta que se hizo el Zivug en el Masaj del punto de Jírik, que decidió entre ellas. AVI recibió ese Masaj de ZA que ascendió hasta ellos. Se deduce que ZA, causa que existan los Mojin en AVI, por lo tanto, también es recompensado con esos Mojin, ya que el inferior es recompensado con todo aquello que causa al iluminar al superior.

Por lo tanto, todos los Mojin de ZA existen solo debido a la discrepancia entre la derecha y la izquierda que estaba en Ima, con lo cual fue recompensado debido a la decisión. De no ser por esta discrepancia en AVI, ZON no habría tenido Mojin. Por lo tanto, cualquier discrepancia que es en nombre del Creador persiste, ya que los cielos es ZA, y la discrepancia de AVI fue por los Mojin para los cielos; sin esto, no habría Mojin para los cielos.

Sin embargo, esto no sucedió en el segundo día, cuando se hizo surgir el firmamento, sino en el tercer día, pues entonces se tomó la decisión en las líneas y los cielos existieron después, en el tercer día, como está escrito: “Y llamó Dios al firmamento ‘cielos’”, lo cual es una convocatoria para el tercer día, cuando se completó la decisión, a través de lo cual ZA recibe los Mojin.

La edificación de la casa y del ático se hace con vigas entre las cuales están presentes y permanecen, pues estas vigas entre ellos son un piso para el ático y un techo para la casa. Se deduce que desde estas se deriva toda la existencia de la casa y del ático porque antes de que se coloquen las vigas en el medio del edificio, no hay existencia de esta casa y ático. Existen a través de estas porque si las vigas fuesen suprimidas, de inmediato la casa y el ático serían suprimidos también, como está escrito: “Que separa un velo para ustedes el lugar Santo del Santo de los Santos”. El verdadero Santo y Santo de los Santos fueron hechos por el velo y existen a través de este, ya que el velo es el firmamento que separa en el interior en el medio entre las aguas superiores y las aguas inferiores.

AVI son las aguas superiores y ZON son las aguas inferiores. De no ser por el firmamento, ZA, que decidió entre las dos líneas de AVI, no habría Mojin para los inferiores, que son ZON, porque todos los Mojin de ZA se extienden hasta él solo en virtud de la decisión en AVI. Por lo tanto, su existencia, es decir, los Mojin de las aguas inferiores, depende del firmamento. Asimismo, la existencia de las aguas superiores depende del firmamento porque todo el tiempo que el firmamento no decidía entre las dos líneas, la izquierda y derecha en ellas, las luces ascendían y descendían y no iluminaban.

Por lo tanto, tanto las aguas superiores como las aguas inferiores existen solo por medio del firmamento. Esto es similar a las vigas entre la casa y el ático, en donde una casa y un ático materiales los conforman las vigas. La discrepancia en nombre del Creador (en hebreo, en nombre de los cielos) es la discrepancia entre las líneas de AVI, pues sin esta disputa, ZA – los cielos – estaría sin Mojin y no existiría. Debido a que el firmamento, ZA, sustentó los Mojin en AVI, los Mojin existieron en él también.

Síguenos en Twitter @ElDictamen

O si lo prefieres, en Facebook /ElDictamen.

Y también en Instagram: @ElDictamen

Más noticias: AQUÍ