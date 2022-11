Reglas de lectura del Zóhar

Durante la lectura:

El Zóhar es como una puerta a la verdadera realidad, que ahora está oculta para nuestros sentidos. Pero para lograr usar eficazmente la fuerza de revelación que se encuentra en su interior, debemos relacionarnos de forma correcta al estar dándole lectura.

Regla No.1: No busquen comprensión mental

El Libro del Zóhar no es un estudio intelectual, no se requiere ningún conocimiento previo. Busquemos un cambio interno y entrenarnos para descubrir y sentir la realidad espiritual

Regla No. 2: Interpreten correctamente las palabras

El Libro del Zóhar contiene muchos términos y descripciones que no hablan de este mundo, sino únicamente sobre lo que ocurre en nuestro interior. Vean el texto como un puente que conduce hacia nuestros deseos y atributos más profundos.

Regla No. 3: Busquen la Luz A diferencia de nuestro mundo, en el mundo espiritual sólo opera la intención de amar y dar. Se nos ha dado un medio especial y su función en unir los mundos opuestos. Debemos desear que la fuerza que está en Él, obre sobre nosotros, durante la lectura.

Regla No. 4: Todo depende del deseo

Todo el sistema requerido para el avance ya fue preparado de antemano para nosotros. Lo único que debemos dar de nuestra parte, es nuestro deseo de crecer.

Regla No. 5: La unión es la llave

El Libro del Zóhar fue escrito por un grupo de diez cabalistas, los cuales constituyeron un “Kli” (vasija) completa, un deseo unificado para revelar la Fuerza Superior de la realidad-El Creador. El Zóhar nació desde el amor, por eso su reaparición en nuestros tiempos, solo será posible a través del amor.

Continúa texto Zóhar

Está escrito: “Se montó sobre un querubín y voló, flotando sobre las alas del viento”. Primero, montó sobre un querubín, el querubín Nukva, Av Yam (las letras de AVIm, nubes). Después, flotó sobre las alas del viento, el querubín masculino, en el nivel de Jasadim, que se revela en el Masaj de Jírik. Hasta que no despertó, no se le veía allí pues hasta que la iluminación de Jasadim del querubín masculino despertó, como está escrito: “flotando sobre las alas del viento”, la Merkavá (carroza/asamblea), no se reveló en el querubín femenino, como está escrito: “Se montó sobre un querubín y voló”, pues la iluminación femenina de Jojmá, el punto de Shuruk, no puede iluminar hasta no vestirse en una vestimenta de la iluminación de Jasadim del punto de Jírik.

Está escrito: “Y pone las aguas por medida”. Esto indica que Él determinó la medida exacta de las aguas que debe alcanzar esta medida. “Por medida”, significa la limitación que se estableció con el Zivug en el Masaj de Jírik, el Masaj de Bejina Alef, las aguas, los Mojin. Los Mojin de Jolam y Shuruk no podían iluminar antes de que no alcanzaran la medida y el límite establecido por el Masaj de Jírik. Es debido a esto que está escrito: “Y pone las aguas por medida”, pues fueron establecidas y podían iluminar al llegar las aguas a la medida. Son la corrección del mundo cuando alcancen la medida por parte de Guevurá.

El Zivug que se hizo en el Masaj de Bejina Alef extiende solamente VAK sin un Rosh, lo cual es una gran disminución. Pero aquí, puesto que los Mojin ya han llegado desde la izquierda, Guevurá, y han recibido Jojmá desde allí en el punto de Shuruk, pero no pueden iluminar sin Jasadim, estos reciben su corrección cuando llegan a la medida del punto de Jírik. Esto es así porque se visten en el nivel de Jasadim dentro de la medida y se corrigen para iluminar en el mundo, Nukva de ZA.

Son la corrección del mundo cuando alcanzan la medida del lado de Guevurá. Sin embargo, antes de que recibieran los Mojin desde la izquierda, no había nada de la corrección del mundo, que es Nukva, en la medida, ya que entonces la medida solo da VAK sin un Rosh. Y como evidencia, el Primero diría que cuando los sabios llegaban a ese lugar, el tema de la medida, que corrige el agua, los labios de los sabios se movían, pero no pronunciaban palabra por temor a ser castigados. Por lo tanto, no existe corrección en el mundo en absoluto en la medida misma, sino solo cuando los Mojin provienen del lado de Guevurá y ya tienen los Mojin de Jojmá desde el punto de Shuruk que está allí. Entonces la medida corrige los Mojin porque esta los viste con las Jasadim de ella.

La primera letra de las letras sobrevolaba sobre conexión pura y era coronada desde abajo y desde lo alto. Las letras son los Kelim de ZON, que reciben sus luces a través del ascenso a AVI. El Masaj en AVI se denomina “conexión pura”, y cuando ZON ascienden a AVI están incluidos en el Zivug que se hace allí en el Masaj.

“La primera letra de las letras sobrevolaba sobre la conexión pura”, es decir que ascendió y fue incluida en el Masaj en AVI. “Y era coronada” significa que recibió allí los Mojin, denominados “coronas”. “Desde abajo”, significa desde los Mojin de Shuruk, “que iluminan desde abajo”, es decir que se extienden de abajo hacia arriba. “Desde lo alto”, se refiere a los Mojin del punto de Jolam, que iluminan desde lo alto.

Estas son las dos líneas – la derecha y la izquierda – que las letras reciben primero en AVI, y después hay una discrepancia entre ellas. Este es el significado de ascender y descender, cuando ascienden e iluminan arriba con la iluminación de Jolam, y cuando descienden e iluminan abajo con la iluminación de Shuruk. Esto es, cuando la línea derecha prevalece y cuando la línea izquierda prevalece.

Las aguas, que son los Mojin, están inscritas con sus trazos, recibiendo las inscripciones del Masaj del punto de Jírik. En ese momento, los Mojin se establecieron en sus lugares y las dos líneas de Jolam y Shuruk están incluidas una en la otra porque es la línea media que extiende desde el nivel de Jasadim que emerge en el Masaj de Jírik, que decide y une las dos líneas, una con la otra.

Por lo tanto, la casa, Nukva, se ve primero, a medida que las aguas ascienden y descienden en ella. Primero, esta recibió la casa, las dos líneas desde Jolam y desde Shuruk, después se presentó la discrepancia entre ellas. Cuando ascienden, cuando la línea derecha prevalece, extendiendo desde el punto de Jolam que ilumina desde lo alto; y cuando descienden, cuando la línea izquierda prevalece en ella, extendiendo desde Shuruk, que ilumina desde arriba hacia abajo. Es como con las letras de ZA, hasta que se hizo el firmamento que puso separación entre ellas.

374) Cuando todas las letras fueron construidas y coronadas con Mojin de GAR a través de su Hitkalelut (mezcla) en AVI, las aguas superiores se mezclaban con las aguas inferiores y hacían surgir la casa del mundo. AVI son considerados como aguas superiores; ZON son considerados como aguas inferiores. Cuando recibieron los Mojin de Jolam Shuruk Jírik desde AVI, los Kelim de ZA se mezclaron con los Kelim de AVI pues la diferencia entre ellos nunca se había reconocido. Mediante esto, ellos hicieron surgir Mojin de Jojmá para la Nukva, y así la Nukva es denominada, “la casa del mundo”.

Primero, las letras de ZA incluidas en las aguas superiores fueron establecidas y las dos líneas recibieron los Mojin desde los dos puntos – Jolam y Shuruk – en AVI. Después estas recibieron la línea media desde el punto de Jírik y fueron completadas. Entonces la Nukva quedó establecida de esta manera también. Primero ella recibió las dos líneas derecha e izquierda y después fue denominada, “la casa del mundo”, ya que el nombre “casa” alude a la luz de Jojmá que se recibe por el Masaj de Shuruk. Sin embargo, aún no es establecerse en la casa porque establecerse sucede solamente con la iluminación del punto de Jírik.

