Reglas de lectura del Zóhar

Durante la lectura:

El Zóhar es como una puerta a la verdadera realidad, que ahora está oculta para nuestros sentidos. Pero para lograr usar eficazmente la fuerza de revelación que se encuentra en su interior, debemos relacionarnos de forma correcta al estar dándole lectura.

Regla No.1: No busquen comprensión mental

El Libro del Zóhar no es un estudio intelectual, no se requiere ningún conocimiento previo. Busquemos un cambio interno y entrenarnos para descubrir y sentir la realidad espiritual

Regla No. 2: Interpreten correctamente las palabras

El Libro del Zóhar contiene muchos términos y descripciones que no hablan de este mundo, sino únicamente sobre lo que ocurre en nuestro interior. Vean el texto como un puente que conduce hacia nuestros deseos y atributos más profundos.

Regla No. 3: Busquen la Luz

A diferencia de nuestro mundo, en el mundo espiritual sólo opera la intención de amar y dar. Se nos ha dado un medio especial y su función en unir los mundos opuestos. Debemos desear que la fuerza que está en Él, obre sobre nosotros, durante la lectura.

Regla No. 4: Todo depende del deseo

Todo el sistema requerido para el avance ya fue preparado de antemano para nosotros. Lo único que debemos dar de nuestra parte, es nuestro deseo de crecer.

Regla No. 5: La unión es la llave

El Libro del Zóhar fue escrito por un grupo de diez cabalistas, los cuales constituyeron un “Kli” (vasija) completa, un deseo unificado para revelar la Fuerza Superior de la realidad-El Creador. El Zóhar nació desde el amor, por eso su reaparición en nuestros tiempos, solo será posible a través del amor.

Continúa texto Zóhar

Es debido a esto que Rabí Shimon dice que el mundo, la Nukva, está fundamentada sobre un pacto que une al día y la noche, ZON, como uno, como está escrito: “Si no hubiese hecho un pacto con el día y la noche, no hubiese dado las leyes a los cielos y la tierra”. Las leyes de los cielos se refieren a Mojin que se extienden del Edén superior. “Si no hubiese hecho un pacto con el día y la noche”, es decir, de no ser por Yesod que une al día y la noche como uno, que son ZON, a través de la revelación de los Mojin en el Masaj de Jírik. “Las leyes de los cielos y la tierra”, son los Mojin de GAR, que se extienden desde Edén, que es Biná que se convierte en Jojmá. “No hubiese dado”, pues sin esto no existiría la presencia de los Mojin en ZON, que se llaman “los cielos y la tierra”.

359) Está escrito: “A la voz de los que dividen los rebaños entre los abrevaderos, allí celebrarán la justicia del Señor, los favores a Sus poblados de Israel. Entonces, el pueblo del Señor bajó a las puertas”. “A la voz de los que dividen los rebaños”, se refiere a la voz de Jacob, ya que “los que dividen los rebaños”, significa que el hombre medió.

Todos los Mojin dependen de Yesod, ya que es el Masaj de Jírik, como está escrito: “A la voz de los que dividen”, la voz de Jacob, ya que Jacob es Tiferet, que decide entre las dos líneas – la derecha y la izquierda – que se llaman aquí, “los que dividen”, ya que son dos mitades del grado. La derecha y la izquierda de un objeto son sus dos mitades. Y cuando Tiferet extiende el nivel de Jasadim en el Masaj de Jírik, a través de lo cual decide entre las dos mitades, los GAR son atraídos.

“Entre los abrevaderos”, significa que Tiferet se asienta entre aquellos que extraen agua arriba, ya que Tiferet – Jacob, ZA – sube hasta Biná y allí decide con su Masaj de Jírik entre las dos líneas en Biná, los dos puntos Jolam Shuruk en Biná. Jolam es Jasadim, la derecha; Shuruk es Jojmá, izquierda; y la voz de Jacob decide y las incluye una en la otra, y se complementan una a la otra.

Estos dos puntos, Jolam, Shuruk, en Biná, se llaman, “aquellos que extraen agua arriba”, ya que ellos incluyen todos los Mojin en Biná y ZA se desplaza en dos lados – en la derecha y la izquierda, Jolam Shuruk, incluyéndolos en su interior – ya que él decide entre la derecha y la izquierda y las incluye una en la otra. Mediante esto, la completitud de ambas se revela, ya que ahora hay Jojmá y Jasadim en la derecha y Jojmá y Jasadim en la izquierda y por consiguiente ZA mismo es merecedor de estos Mojin de los dos lados de Biná. Esto es así porque la regla es que todo aquello que el inferior causa que se agregue al superior, es recompensado también con esa cantidad completa que agregó al superior, ya que es recompensado con ello y lo incluye dentro de si. Por lo tanto, ZA también incluye estas tres líneas, JGT.

Si no hubiese hecho un pacto con el día y la noche

360) “Allí celebrarán la justicia del Señor”. “Allí” es el lugar para que la reina, la Nukva arriba del Jazé, se aferre. Esto es así porque hay un Zivug en ZON con estas tres líneas con las que fue recompensado desde Biná, JBD JGT de ZA desde el Jazé y arriba, arriba del Jazé. La escritura también indica: “Allí celebrarán la justicia del Señor”, pues es desde allí que la justicia del Señor es absorbida y atraída. NH de ZA, denominados la justicia del Señor, absorben y atraen desde ese Zivug de ZON desde Jazé y arriba. “Absorber”, quiere decir que ellos reciben Mojin de VAK y “atraer” significa que reciben iluminación de Jojmá. Se deduce que hay dos asuntos en el versículo: “Allí celebrarán la justicia del Señor”:

1) indicado el Zivug de ZON arriba del Jazé;

2) indicando que NH de ZA reciben los Mojin desde el Zivug de ZON.

Las palabras “Los favores a Sus poblados en Israel”, aluden a los justos del mundo, Yesod de ZA, el pacto sagrado, que extrae y toma todo. Sagrado indica extensión de Jasadim, Avir puro desde AVI superior, la línea derecha. “Extraer” alude a la extensión de la iluminación de Jojmá desde la línea izquierda. Él toma todo al determinar entre la línea derecha y la línea izquierda, tomando la iluminación de ambas, ya que Tiferet decide entre JG desde el Jazé y arriba las incluye a ambas, Yesod decide entre NH desde el Jazé y abajo y las incluye a ambas.

Él expande al gran mar, la Nukva, estas aguas superiores, sus Mojin, extendiendo desde Ima, agua superior, en Israel, pues Israel heredó ese pacto y el Creador se los dio como una herencia eterna.

361) Ya que Israel abandonó el pacto porque practicaban la circuncisión, pero sin el descubrimiento, está escrito sobre ellos: “Entonces, el pueblo del Señor bajó a las puertas”. “Bajó a las puertas” significa que descendieron a las puertas de Tzedek (justicia), pues ellos se sentaron a las puertas y no entraron.

La Nukva es el palacio del rey. Cuando Israel observaba el pacto, fueron merecedores de encontrarse dentro del palacio del rey, recibiendo los Mojin desde el interior de Nukva de ZA.

Pero cuando abandonaron el pacto, se alejaron del palacio del rey y descendieron a las puertas del palacio, que se llaman “las puertas de Tzedek”, y no entraron más al interior del palacio.

Está escrito acerca de ese tiempo: “Y los hijos del Israel abandonaron al Señor”, hasta la llegada de Débora que se ofreció voluntariamente por ellos al extender y revelarles los Mojin superiores, como está escrito: “Al soltarse en Israel la cabellera”. “Soltar”, significa revelación, como en “Soltar la cabellera de la mujer”. Esta es la revelación de los Mojin que retornaron a Israel a través de Débora.

