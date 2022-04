¿Quién está detrás de la máscara? 

Fernando Sampieri ‘Pieri” nos invita a conocer al artista bajo la máscara.

Con exposiciones en Dubai, New York, Miami y Londres entre otras, el artista veracruzano Fernando Sampieri, “Pieri”, muestra su obra de esculturas de resina bañadas en plata con perfecto acabado candy, lo que lo convierte en único con estilo propio.

“Pieri” tiene 26 años y ha desarrollado un concepto de arte único a través de los cuadros, esculturas y artículos de lujo, sus obras se han posicionado a nivel nacional e internacional llegando a estar presentes en todo el mundo.

Entre sus principales obras destacan los cuadros “American Express”, la escultura Popeye ” The King of the Sea”, el Rolex Scarface Edition.

Por el momento pieri está trabajando en una nueva colección denominada Billionaire Duck, la cual consiste en esculturas de resina bañadas de plata con tintes Candy, en paralelo piensa establecer una fundación social para apoyar a los artistas jóvenes emergentes que no cuentan con los espacios para exhibir sus creaciones.

Pieri, tiene una postura social y usa una máscara para cubrir su rostro en señal de apoyo no a la persona, sino a todos los artistas en general, como un grupo social que aporta su arte a Veracruz y el mundo.

Este arte único se desarrolla en Veracruz y se cotiza para los mejores escenarios de la república mexicana y a nivel internacional.

Por: Miguel Salvador Rodríguez

Síguenos en Twitter @ElDictamen

O si lo prefieres, en Facebook /ElDictamen.

Y también en Instagram: @ElDictamen