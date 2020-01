Qué nos dejó Davos 2020

La sucesión gubernamental en Chihuahua para el 2021 se está sobre calentando.

Desde que el gobernador de la entidad Javier Corral Jurado, ha dejado correr la versión de que su proyecto inmediato es convertirse en el nuevo dirigente nacional del PAN, y con esa plataforma aspirar a la candidatura presidencial 2024, los aspirantes a sucederlo están acelerando sus actividades proselitistas.

Está claro que Corral tiene como carta para sucederlo al ex presidente nacional azul Gustavo Madero.

El diputado Madero tiene como competidora dentro de su partido a la popular alcaldesa de la capital, María Eugenia Campos.

Morena tiene como gran adelantado al consejero de Pemex, Rafael Espino, muy cercano al presidente López Obrador.

También está en la imaginaria morenista el senador Cruz Pérez Cuellar.

El PRI tiene una carta de alta popularidad entre las comunidades indígenas de la zona Tarahumara. Es el alcalde de Guachochi, Hugo Aguirre.

Y el caballo negro de la competencia es el presidente municipal de Ciudad Juárez, Héctor Armando Cabada Alvídrez.

Cabada ha logrado conjuntar apoyos importantes entre el empresariado juarense en particular como el poderoso grupo ARCA, y de igual manera en el interior de la entidad.

Las encuestas más recientes dan como favorito a Armando Cabada con un 35% de intención de votos. Le sigue muy de cerca el morenista Rafael Espino con un 30%. Después el diputado Gustavo Madero con un 23%.

María Eugenia Campos tiene por el PAN también 23% de simpatizantes.

El PRI se ve muy rezagado con los 15% de Hugo Aguirre.

En Chihuahua, Ciudad Juárez representa la mayoría del padrón estatal.

El trabajo de los aspirantes no juarenses, será penetrar ese importante municipio de la frontera con Estados Unidos.

¡Arrancan en Chihuahua!

EN TIEMPO REAL.

1.- La alcaldesa de la capital de Tlaxcala, Anabell Ávalos Zempoalteca, se proyecta como la mejor carta del PRI rumbo a la gubernatura del 2021.

Ávalos Zempoalteca es vicepresidenta de la Asociación de Municipios Mexicanos y Ciudades Inteligentes (AMMECI), instancia desde la cual buscan impulsar estrategias de vinculación empresarial con el objetivo de alcanzar un desarrollo urbanístico de las ciudades a través de tecnologías.

Durante su tercer informe de Gobierno de la capital tlaxcalteca, Ávalos Zempolteca destacó que el gobierno capitalino ha logrado un 93 por ciento de la Certificación Única Policial (CUP) del Modelo Nacional, lo que colocó a la corporación municipal en los primeros sitios en dar cumplimiento al acuerdo del Consejo Nacional de Seguridad Pública para todas las policías del país.

2.- Bastante molesta en conferencia de prensa, la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, prometió que se llegará “hasta las últimas consecuencias” por la fuga de tres reos del reclusorio Sur vinculados al cártel de Sinaloa, y advirtió que no tolerará actos de corrupción.

Después de conocer algunos videos de la fuga de los reos Víctor Manuel Félix Beltrán, hijo de Víctor Manuel Félix, consuegro y compadre de Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán; Luis Fernando Meza González y Yael Osuna Navarro; que estaba por ser extraditados a Estados Unidos, es evidente que estuvieron involucrados funcionarios del centro penitenciario.

Este tipo de fugas ya no pueden presentarse y el castigo ejemplar que promete Sheibaum, demostrará en su momento sin en verdad este gobierno es diferente.

3.- La captura en Celaya de Karina Mora, esposa de José Antonio Yépez, alias “El Marro” es un enorme acierto del fiscal Carlos Zamarripa, quien contó con la valiosa cooperación del Ejército Mexicano, la Secretaría de Marina, la Guardia Nacional y la Secretaría de Seguridad Pública del Estado.

Es decir, gracias a un trabajo de inteligencia y coordinación de fuerzas de seguridad y de justicia, en Celaya le pegaron un duro golpe al huachicolero más peligroso de México, el Marro, líder del Cártel de Santa Rosa de Lima.

No cabe duda que el Marro corre peligro, debido a que el Estado ha demostrado que no se detendrán en la aniquilación de su grupo delictivo.

