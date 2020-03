PRÓXIMO LUNES TERMINA EL REGISTRO PARA BECAS DE MANUTENCIÓN

El miércoles pasado, durante una clase sobre Recursos Humanos, en la Facultad de Administración de la UV, hablábamos sobre las prestaciones que otorgan las empresas, el IMSS y otras instituciones a los trabajadores, llegando a la conclusión de que son derechos que deben exigirse, pero muchos no lo hacen por apatía o por ignorancia, y por poner un ejemplo derivamos a las becas de manutención que otorga el gobierno federal a los alumnos de universidades públicas. Al percatarse de que casi la mitad de sus compañeros no tienen becas, ni las han solicitado, la alumna Sahara García Alcázar se dirigió a ellos, explicándoles que el trámite es muy fácil, que pueden hacerlo por Internet y que les ofrecía asesoría en su correo electrónico [email protected]

En su breve discurso, Sahara señaló que la Convocatoria para una Beca de Manutención Federal, está abierta hasta el 9 de marzo, que se trata de $9, 000.00 anuales, que la ofrece la Coordinación Nacional de Becas de Educación Superior (CNBES), de la SEP, en base al acuerdo 10/02/19 publicado en el Diario Oficial de la Federación el 06 de marzo de 2019, donde se dan las Reglas de Operación del Programa Nacional de Becas para este ejercicio fiscal.

Sahara explicó que aplicó el año anterior y que ha solicitado su beca de nuevo. Y me pidió que mostrara a sus compañeros la página web https://becas-mexico.mx/2020/beca-federal-apoyo-a-la-manutencion-2020-1/ donde aparecen los requisitos, que efectivamente son mínimos: Ser mexicano/a; estar inscrito/a en un programa de licenciatura o TSU, en alguna Institución Pública de Educación Superior (IPES), ser alumno regular, provenir de un hogar cuyo ingreso mensual per cápita sea igual o menor a la línea de bienestar urbana; no haber concluido estudios del nivel educativo al que aplica, ni contar con un certificado de este tipo educativo; y no contar con otro apoyo económico otorgado por alguna dependencia de la Administración Pública Federal centralizada, que bajo el principio de temporalidad no sea compatible con la beca que solicita.

