Política fiscal, ¿se relaciona con Derechos Humanos?

¿Política fiscal? ¿Qué es? La Política Fiscal se puede entender como un conjunto de medidas referente al régimen tributario (impuestos), al endeudamiento público, al gasto público, a las situaciones financieras de la economía y al manejo por parte de los organismos públicos.

La Política Fiscal se relaciona directamente con los Derechos Humanos, esto porque para llevar a cabo lo que en la Ley nos dice, depende directamente de los recursos para ejecutarlas.

El llevar una mala ejecución de los recursos públicos afecta los Derechos fundamentales como la educación y la salud, ya que requieren del financiamiento de éstos para llevar a cabo los objetivos de acuerdo con el Plan de Trabajo establecido.

Si bien el Gobierno menciona que su prioridad es la “Austeridad” y los programas asistencialistas, esto impacta de manera negativa en distintos sectores de los Derechos Humanos (educación, salud, agua potable, desastres naturales…), ya que, al destinar los recursos públicos hacia estos programas, el Gobierno lo reduce en otros sectores.

Es importante que como ciudadanos nos informemos día con día de los acontecimientos en el sector Gubernamental ya que nos afecta directamente a nosotros, ciudadanos. No estamos exentos de las decisiones que se toman por el hecho de ser simpatizante o no del mandatario.

Te puede interesar:

Hagamos frente juntos. Iniciativa pública, iniciativa privada, asociaciones civiles, organizaciones no gubernamentales, jóvenes, sociedad… Hoy no podemos depender únicamente del Gobierno, tenemos que ser conscientes de la Política Fiscal (la realista, no la que nos dice lo que queremos escuchar) que México vive día con día.

Falta de empleo, desigualdad, condiciones deterioradas en las calles, escasez de medicinas… y la lista no termina.

Para que te des cuenta de la magnitud del problema… en estos días de intensa lluvia, hubo colonias que, debido a la mala calidad en las calles y falta de drenaje, se inundó por completo afectando casas (dejando algunos hogares en pérdida total). Ciudadanos enfermos y se encuentran con un hospital escaso en medicinas y en equipo para estudios médicos. ¿Dónde está la Política Fiscal eficiente para hacer frente a estas problemáticas?

Esto nos debe de hacer reflexionar cómo podemos poner nuestro granito de arena en el México que anhelamos.

Por: Bárbara Galindo Ramos

Síguenos en Twitter @ElDictamen.

O si lo prefieres, en Facebook /ElDictamen.

Y también en Instagram: @ElDictamen

Más noticias AQUÍ.