PLAN VERDE DE LA COMISIÓN EUROPEA, MODELO DE CRECIMIENTO

La extracción de gas natural en región de los Apalaches en EEUU, con técnicas del fracking resultó tan exitosa, que situó al país como el principal productor del mundo. Esto hizo que el precio del gas natural se desplomara para los consumidores y arrinconara el uso del carbón en el ámbito doméstico. Sin embargo. la excesiva producción derivó en la sobreoferta que está inundando el mercado y abatiendo el precio, hasta el punto que, continuar con su actividad les hace entrar en pérdidas. Por primera vez desde 2016, la cotización del gas natural baja del nivel de 2 dólares por millón de unidades termales británicas (BTU). A estos precios, no es rentable perforar y las compañías arrastran una elevada deuda para abrir nuevos pozos.

Esto provoca despidos y recortes de gastos millonarios, que resultan insuficientes para frenar el aumento de oferta. No solo son los Apalaches los que vuelcan su producción, también la Cuenca Pérmica, aunque su principal producción sea el crudo. Para desgracia de los productores de gas natural, los frackers de la Cuenca Pérmica consideran el gas natural como un subproducto, a veces molesto para su principal producción, y no les importa vender con pérdidas.

Cuando un pozo comienza a producir, aparece gas natural mucho menos valioso junto con el crudo. Las tuberías pueden capturar ese gas, pero cuando no hay suficientes, los productores se tienen que deshacer del gas para no dejar de bombear petróleo. Solo hay dos opciones venderlo o quemarlo..Este año, en el Pérmico los precios locales del gas se han vuelto negativos varias veces, lo que significa que los perforadores en realidad estaban pagando a los clientes para transportar su gas. También influye el clima, pues en este cálido invierno los inventarios están arriba del promedio estacional. No se espera que los precios de futuros aumenten por encima de los 2,6 dólares incluso en los meses más fríos, cuando la demanda alcanza su punto máximo.

