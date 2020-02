Personajes sobrenaturales

LA LAVADORA

Recuerdo cuando en mi niñez se impuso el comprar una lavadora en casa a mí me pareció una enorme tina con un agitador de agua. Me llamó mucho la atención ver cómo mi madre se afanaba en lavar las toneladas de ropa que antes lavaba a mano. De eso hará como 64 años ¡Ya llovió! El aparato ese duró en mi casa como 22 años. Llegando a ser tan indispensable, que mi madre incluso se convirtió en una experta mecánica en compostura de la lavadora. Recuerdo cuando la vi desarmando parte del armatroste ese. No deben de haber sido tan graves las averías, de lo contrario habría ocurrido a un técnico. Después, les tocó a mis hermanos mayores, principalmente a Carlos, componerla ya que él estaba estudiando para ingeniero. En otra ocasión, recuerdo mis hermanos Jan y Gerardo procedieron a arreglarla, quedando operando muy bien la lavadora, no obstante les habían sobrado piezas.

Recuerdo todavía la lavadora era de rodillos. O sea ¡Ya llovió!

LA DE LOS PÁRAMO FUE INDESTRUCTIBLE

Me viene a la memoria la lavadora en casa de mis amigos los Páramo Reyes, era una de dos tinas. Una lavaba y después se echaba la ropa mojada a una tina menor, que era centrífuga y exprimía la ropa. También duró toda la eternidad esta lavadora. Nosotros nos cambiamos del barrio y la lavadora seguía funcionando a Doña Esther.

HOY, SALE MÁS REDITUABLE COMPRAR DE NUEVO QUE COMPONER

La remembranza anterior obedece a que hace como cinco años compré una lavadora en una de esas tiendas transnacionales que se han establecido en Veracruz. Casi toda una nave interplanetaria la fachosa lavadora, que solamente duró como cuatro años operando. Incluso, había yo comprado un “seguro” para extensión de garantía, pero, creo muy pocos guardarán esos documentos porque yo jamás lo encontré. Fui a la tienda a que buscaran en su historial en los anales computarizados ¡Y nanay! No encontraron nada. Como no quise alegar, me dispuse a llevar la lavadora con mi cuate Elio a que me la compusiera, pero, una vez revisado el aparatejo mi buen amigo me dijo: “Mire Lic. Mejor cómprese una nueva, porque ahora no se venden piezas sueltas, por lo que en el caso de su lavadora hay que comprar un “Kit”, que trae todo lo que necesita la lavadora, pero, cuesta como cuatro mil pesos y como el aparato ya está viejo, aunque a usted los cinco años se le hagan poco, se puede descomponer en cualquier momento y a lo mejor con otro poco de dinero compara usted una nueva.

ESTA SI QUE ES CONTAMINAR EL PLANETA

Sin duda alguna mi cuaderno de doble raya tenía razón, pues conoce muy bien su oficio. Por lo que seguí su consejo y ahora tengo una nueva nave interplanetaria. La cual, según el manual, leído a vuelo de pájaro, solo le falta reproducirse solita.

DEJÉ LA NAVE INTERPLANETARIA PARA QUE SE OCUPARA LO QUE SE PUDIERA

Opté por dejarle el aparato descompuesto a Elio por si le pudiera servir para que lo canibalice, o sea, disponer de las partes que sean utilizables para alguna otra lavadora que le llevaran a componer. Esto, con la finalidad de no contribuir del todo a la sociedad consumo en que vivimos, porque, la lavadora se veía muy se me hacía una lástima tirarla así nada más. Sin que se le aprovechara algo, pues reitero, no quería contribuir tan de lleno a la contaminación del planeta. Sin duda alguna nunca vamos a componer nada en el salvamento de nuestra única casa, o sea el planeta Tierra, si seguimos acumulando basura, pues miren que la lavadora, sobre todo por el tamaño, significa un tremendo contaminante.

¡IMAGINEN LA BASURA ELECTRÓNICA!

Tan sencillo que era antes reparar todos los aparatos y permitir que funcionara por 20 o más años, sin tener que proceder al consumo actual de “úsese y tírese”, que es la ocasión de tanto problema de contaminación en el planeta. Y mejor ni entrarle a la basura electrónica, pues esta es OTRA HISTORIA.

