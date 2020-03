Pasión y Vida de Elba Prior

A lo largo del tiempo las definiciones de poesía han sido variadas y discutibles, los cambios que han modificado y seguirán evolucionando al idioma y las diferentes etapas filosóficas y culturales por las que atravesó este arte literario, han variado el concepto mas no la esencia. Al hablar de algo que impresiona, que remueve sentimientos, que nos parece bello, que provoca una emoción positiva o negativa subjetivamente, decimos que “esto es poético”, mas esta expresión coloquial no define a la poesía, expresa el resultado de las emociones provocadas por cualquier otro producto artístico como una pintura, una escultura, una pieza musical. La poesía no puede encajonarse en un único concepto como ocurre con el poema, que es el resultado literario para expresarla. La poesía es todo lo que está dentro del ser, la esencia que se manifiesta naturalmente en lo creado, es como la llamaron los griegos: (poiessis), simplemente creación.

Elba Prior, mujer de múltiples y admirables facetas en su vida, hace suyo este arte de la creación con gran destreza y sensibilidad, su grácil mano se desliza por la página en blanco construyendo paraísos con imágenes mentales claras y precisas aprovechando la arbitrariedad semántica de la palabra, con esta destreza gramatical nos introduce a pasajes íntimos, a recuerdos personales, a reflexiones místicas, a sentir la maravilla de la naturaleza a flor de piel, a dirigir la mirada hacia los desprotegidos.

“Pasión y Vida” es la recopilación de estas sensibles manifestaciones que dejaron huella en su existencia, la poeta nos regala en cada renglón un suspiro hecho palabra, el imborrable recuerdo del amor que definió el rumbo de su vida está presente en la mayoría de sus versos, amor tan suyo pero que al mismo tiempo lo hace nuestro al compartirlo con la palabra desnuda, sin limitar el sentimiento emanado de su corazón.

En este compendio Elba nos presenta el trabajo surgido en dos etapas de su maduración como creadora, la poesía tradicional respetando los cánones literarios establecidos, como la métrica regular y la rima asonante y consonante con asociaciones claras y evidentes entre los elementos. Más tarde su inspiración emprendería la aventura del verso libre característico de la poesía contemporánea, sin perder la musicalidad y respetando la estética aun siendo vanguardista, plagada de calidez y emotividad.

Mujer incansable y fuerte, con garbo y personalidad, gusta de paseos donde observa, analiza y valora lo que está en el entorno, su sensibilidad poética capta la esencia de objetos y seres vivos para depositarla en el verso preciso, no pierde la oportunidad para volver cómplices de sus evocaciones a la banca del parque, al amanecer filtrado por la ventana, al apacible lago, a la cumbre de plateada punta, a la montaña silente, a ese mar de intenso azul. Refuerza su espiritualidad recordando al Creador que se aloja en el corazón, la añoranza de su madre como la fragante flor de perfume perdurable eternamente alienta su recuerdo, cobija con amor a los niños del mundo en un dulce abrazo.

Elba Prior Domínguez, mujer admirable por su inteligencia, creatividad e ingenio, su timidez y modestia cautivan desde un inicio, sin embargo, detrás de este translúcido velo resplandece su grandeza, su fortaleza moral y espiritual propia del alma de poeta, de creadora innata, de hacedora del sentimiento profundo. Con más de sesenta años en el camino de las letras, hoy vuelve a deleitarnos con esta obra donde reafirma a través de sus versos, su profunda pasión por la vida.

