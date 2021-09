Paquete económico 2022

El Secretario de Hacienda y Crédito Público hizo entrega el día 8 de septiembre el proyecto de Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal 2022.

El paquete económico plantea acciones orientadas hacia la reactivación sistemática de la economía, recuperación de empleos y fortalecimiento de las capacidades del sector salud.

El paquete económico para el siguiente ejercicio fiscal no creará nuevos impuestos ni incrementará los gravámenes o tasas vigentes.

El Paquete Económico sin duda es un gran reto político de esta nueva Legislatura y del Secretario de SHCP, quien marcará los principios de esta perspectiva política – económica para los siguientes tres periodos.

Son firmes en la promesa de no aumentar o crear nuevos impuestos, pero, se proyectan medidas de fiscalización, recaudación y simplificación tributaria más rigurosas. En esto, incluyendo un nuevo régimen (Régimen de confianza) con el objetivo de combatir la informalidad simplificando el proceso tributario para emitir las declaraciones provisionales.

En camino hacia la elección 2024, la Federación enfrenta presiones presupuestarias para mantener sus programas (ambiciosos) de subsidios que se entregan directamente hacia la población, como principal eje en la política social, así como avanzar las principales obras de infraestructura (de la que hemos escuchado estos tres años) y resarcir la deuda de PEMEX.

A continuación, mencionaremos algunos aspectos relevantes que se incorporan a la Ley de Ingresos.

Ley de IVA

1. Se aplicará IVA 0% en alimentos para animales, salvo excepciones que se encuentren en Ley Vigente (los de las mascotas del hogar: perros, gatos y pequeñas especies), que continuarán pagando la tasa del 16%.

2. Establecimiento de tasa 0% a productos de higiene menstrual (¡Bien por nosotras, las mujeres!)

3. La entrega de información de residentes en el extranjero con actividad en el país que proporcionen servicios digitales será mensual.

Ley de IEPS

1. Se estiman incrementos considerables en bebidas saborizadas, alimentos con alta densidad calórica, bebidas alcohólicas, plaguicidas y redes de comunicaciones, mientras que se considera recaudación a la baja en los ingresos por combustibles automotrices y bebidas energizantes respecto al ejercicio actual (2021)

2. Incluirá como obligación de los productores, fabricantes e importadores de cigarros y otros tabacos labrados, la impresión del código de seguridad en cualquier medio de presentación.

Ley de ISR

1. Ojo aquí: Se modificará el tercer párrafo del artículo 77 de la LISR, para precisar que el PTU de las empresas no es un concepto que se tenga que restar para la determinación de la utilidad fiscal neta.

2. Se sustituye el Régimen de Incorporación Fiscal por el nuevo Régimen Simplificado de Confianza (puedes leerlo en la columna anterior).

Código Fiscal de la Federación

1. La condición de residente en México no se perderá si la persona no acredita dicho cambio o si no presenta el aviso de cambio de residencia.

2. Con la propuesta del Régimen de Confianza, a fin de evitar que se abuse de estos beneficios establecidos bajo este régimen, se plantean medidas de control para incumplimientos específicos en dicho régimen.

Sin duda la ejecución será interesante, sobre todo si se logra cumplir el objetivo de aumentar la recaudación. Este Paquete se presenta bajo un escenario de contrapesos en la Cámara de Diputados, donde podría haber algunas modificaciones relevantes al Proyecto del Ejecutivo Federal.

¿Podrá este Gobierno hacer frente a lo que no se ha podido durante años?

Nos vemos en la próxima columna para comentar los aspectos más relevantes de la Miscelánea Fiscal 2022. ¡Saludos!

Por: Bárbara Galindo Ramos

