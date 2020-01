No estamos bajo el signo de Aries o Piscis sino bajo el signo del amor

El senador por Morena, por ahora con licencia, Higinio Martínez Miranda, quien dirige el Movimiento de Regeneración Nacional en el Estado de México, recientemente ha sido blanco de ataques políticos sobre la que se considera es su posición natural de estar a favor de lo que pudo haber sido y no fue, la construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, que se hubiera ubicado en su querida tierra, Texcoco.

Recientemente, el 5 de enero para ser precisos, el presidente Andrés Manuel López Obrador realizó una gira de trabajo por esas tierras y fue notoria la ausencia del senador y dirigente de Morena en la entidad, lo que de inmediato los enemigos de Higinio “maliciaron” como una ruptura o un signo de distanciamiento entre ambos políticos.

Nada más alejado de la realidad, pues mis archivos registran que Don Higinio, atento a los señalamientos que les ha hecho el propio AMLO, ha dicho insistentemente que es preferible que se pongan a trabajar por el bien de sus comunidades y que eviten andar buscando sólo salir en la foto.

Pero aguerrido y entrón como es, el ex alcalde de Texcoco sostiene que otro factor para no estar presente fue que no está en su ánimo acudir a eventos donde esté Alfredo del Mazo, un gobernador que sigue usando helicóptero al mejor estilo de su paisano David Korenfeld la aeronave de CONAGUA para su uso personal, un mandatario que sigue pavoneándose como si no hubiera pasado nada en la fraudulenta elección que manipuló para arrebatarle la gubernatura a su paisana Delfina Gómez.

Y para aclarar paradas al estilo texcocano, Higinio Martínez Miranda precisa que en el caso del NAICM, nunca ha tenido, ni tiene, interés económico alguno en esa obra, “no siquiera un puesto de tortas tuve, cuando lo pude tener”, aclara.

Para despejar de una vez por todas las dudas que pudieran existir, aclara que sí defendió en su momento que continuara la construcción del nuevo aeropuerto por una sencilla razón: ¡es texcocano de nacimiento!

Higinio ha sido alcalde de Texcoco y que más sobrada razón para defender un proyecto que sin dudas sería benéfico para sus coterráneos. Tenía que estar con ellos de manera consecuente a su hostorial pro texcocano.

Preguntamos a Higinio su opinión sobre sus intereses personales sobre el cancelado proyecto del NAIM.

“Nunca –dice el senador con licencia– nunca adquirí, en lo personal, ni mis familiares más directos, ni los lejanos, un solo metro de tierra en los últimos 63 años en los alrededores del ex NAICM en Texcoco u otros municipios. Tampoco herede un solo metro”.

Higinio Martínez aclara que por lo mismo es inconsistente, doloso y falso, que mi interés porque el aeropuerto de Texcoco se mantuviera, fuera por una cuestión económica personal o de negocios.

“No hay absolutamente nada que avale esa teoría y estoy sujeto a toda investigación que se me quiera hacer. Nunca me he dedicado a los negocios privados. No los sé hacer. Menos a estas alturas de mi vida”.

Por lo tanto, explica Martínez Miranda, si el Presidente tomó la decisión contundente de cancelar la construcción del NAICM, se ha sumado a esa determinación.

Higinio ha trabajado 23 años con AMLO, y según sus dichos, ha estado con él en las buenas, en las malas y en las pésimas, y considera que por un tema que no haya coincidencia, no cambia en absoluto su lealtad de tantos años.

Grilla pesada contra Higinio, sin duda.

Pero como en política todos los perros tienen dueño, según la reflexión de mi amigo Manuel, El Meme, Garza Goznález, pronto aparecerán las señales de que mano es la que mece la cuna de los ataques contra Higinio.