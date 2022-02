Neoliberalismo, mecanismo económico devastador

MEXICO A 32 AÑOS EN LA LÍNEA NEOLIBERAL…

QUÉ SIGUE…

El neoliberalismo, influye en el desarrollo económico limitando el papel del estado, reservando en manos de particulares el objetivo de inversión.

Es una filosofía económica, de la no participación del estado fomentando la producción privada con capital único sin intervención ni subsidio del gobierno. Las consecuencias graves son el desempleo y la creciente pobreza.

Miguel de la Madrid Hurtado (1982-1988) padre del neoliberalismo; promulga la ley federal de entidades paraestatales, antes del neoliberalismo había participación en 45 ramas de la economía para su ultimo año se participaba en 23; al inicio de su mandato el gobierno federal tenia participación en 1,155 empresas al final de su periodo el estado tenia 412, el sustento en sus informes es que no eran estratégicas ni prioritarias para el desarrollo de México.

Así da inicio la época neoliberal con la privatización de las primeras paraestatales fueron liquidadas o privatizadas diferentes sectores bancos, teléfonos, ferrocarriles, aerolíneas, industria siderúrgica, industria azucarera.

Algunas de ellas son actualmente Telmex, Alpura, Dina…

Carlos salinas de Gortari (1988-1994) se entusiasma y le da continuidad y hace reformas constitucionales que impactan al estado, artículos 28,73,123 reprivatización de la banca, reforma electoral, capitales extranjeros puedan comprar ejidos, de lo mas trascendental de la reforma articulo 27 hoy llamado de nueva cuenta a una nueva reforma sin sentido neoliberal.

POLITICAS NEOLIBERALES.

-cancela el reparto agrario para darle entrada al mercado ejidal, y liberar la mano de obra, con capital extranjero

-se desmantela el crédito para el sector agropecuario.

-Retiro de subsidios a todos los productos agropecuarios.

Exportación agrícola.

-Sectores disfuncionales (CAMPESINOS) quedan excluidos del esquema de desarrollo.

Ernesto Zedillo Ponce de León (1994-2000) Suscripción al TLCAN

Con este modelo se sustituyen las importaciones y se desarrolla la economía mixta, antes del neoliberalismo se protegía el producto interno con las fracciones arancelarias, en el sector agropecuario elevar la productividad, reducir costos, con este cambio estructural solo el 5% de los productores tuvieron las oportunidades para lograr los objetivos marcados, el 95% restante fueron desplazados del mercado su producción fue sustituida por importaciones de socios comerciales originada por la reforma constitucional neoliberal.

En los procesos de cambio neoliberales en plano constitucional se modifica el articulo 28 para permitir la participación del mercado privado, comunicación, satélites y ferrocarriles y se crean las afores trastocando la seguridad social, se crea el compromiso con capital financiero internacional para privatizar la petroquímica y la industria eléctrica.

Vicente Fox Quezada (2000-2006) neoliberal, súbdito de las exigencias de los capitales transnacionales, todos sus intentos fallidos por privatizar la industria energética, la continuidad por privatizar la educación superior reduciendo en gran medida los presupuestos educativos, su tendencia para la desaparición de la seguridad social de los trabajadores personaje que da paso a la reforma laboral del ISSSTE, nunca desistió llevar a cabo la reforma energética, nuestros legisladores trabajaron y votaron a favor de su pueblo, jamás fue autorizada.

Felipe Calderón Hinojosa (2006- 2012) crecimiento económico de apenas 2.4%, falta de empleos formales, exclusión social, fuga de talentos mexicanos, familias viviendo de las remesas familiares, reforma energética estancada, reforma laboral de los trabajadores al servicio del estado (ISSSTE) afectación directa de los agremiados.

Enrique Peña Nieto (2012-2018) su modelo neoliberal con las características jurídicas de desmantelamiento del estado, cuyo modelo de estructura nacional en las reformas constitucionales llamadas estructurales.

El neoliberalismo nos posiciona en el lugar 180 de corrupción para finales del 2017.

Reforma energética del 2013, actividad en materia de hidrocarburos, con la iniciativa de darle entrada a la iniciativa privada, prometiendo la reducción en los costos de gasolina y diésel, precios mas justos en gas y energía eléctrica que nunca sucedió a 9 años de estar en uso.

CONEVAL el 45% de la población se encuentra por debajo de los umbrales de la pobreza, los fracasos están plasmados en la historia que ya se escribió.

Andrés Manuel López Obrador (2018-2024) fin del neoliberalismo.

El neoliberalismo con 32 años destruyendo a México llega a su fin, los costos han sido altos no se lograron las metas ni los objetivos buscados en la corriente económica, a lo largo de estos años no se logro un crecimiento sostenido, no se logro riqueza, no se logro detener la inflación, no se logro abatir el desempleo, no se logro abatir la pobreza, la historia demuestra que el neoliberalismo ha sido incapaz de generar bienestar y certidumbre.

LA EMOCIÓN DE GANAR DEBE DE SER MAYOR AL MIEDO A PERDER.

R.KIYOSAKI.

Por: Alberto Villarello Landa.

