Nada justifica una guerra

LAS COSAS ¡EMPEORARÁN!

En mi casa planté una buganvilia hace como 35 años. La cual, hoy se encuentra hermosa, frondosa y da flores de dos colores: rojas y entre blanco y rosado. Hay que podarla pues crece mucho. Por las más de tres décadas de sobrevivencia, la buganvilia ha tenido varios podadores. Pues miren que no cualquiera hace tal labor con esmero y en ocasiones he experimentado uno que otro tala montes que en una ocasión, de no haber estado supervisando la poda, la talan. Afortunadamente estas plantas son muy nobles y la planta resurgió cual Ave Fénix: revivida la canija.

LA BUGANVILIA, UN BELLO Y NOBLE ARBUSTO

En los últimos tiempos estaba realizando la poda un señor que lo había recomendado una gran amiga, quien posee un muy padre jardín ¡Con buganvilias! Sin duda alguna las plantas, como seres vivos, sienten quien las trata, pues mi grandilocuente bifloral arbusto se encuentra mejor que nunca.

¡QUIZO GANARLE A LA MIGRA!

Pero, un buen día que se requería la poda, Chalo (es el apócope del susodicho) me entera mi amiga había decidido ir a probar suerte a los Yunais, pues tiene allá a un hermano y en ocasiones anteriores ya había cruzado la frontera norte de manera subrepticia. Por lo que ustedes concluirán la buganvilia comenzó a crecer porque no quería yo viniera algún depredador disfrazado y diera fin a tan exquisito regalo del reino vegetal. Y ahí está creciendo sobre su emparrillado, pero ¡Lotería! Me avisó mi amiga Chalo estaba de regreso, solo acaté a decir: “Se ve que la cosa debe de estar de la trompada por allá porque no tardó mucho. Mi amiga me dijo que sí, la situación para cruzar la frontera de manera ilegal esta durísima. Pero agregó: “Ahora que veas a Chalo le preguntas”. Situación que llevé a cabo de inmediato pues le llamé solicitando fuera a podar mi planta y “aprovechandito” me tiré el chisme.

NUEVOS Y MÁS AGRESIVOS MÉTODOS DE DETECCIÓN Y DENTENCIÓN

Me contó que si había entrado a los EUA por el lado de la Rumorosa, cerca de Tecate, B. C. N. pero, que él no contaba con que ahora persiguen los primos a los ilegales con drones, por lo que le fue imposible burla a la migra y por lo tanto fue devuelto al lado mexicano. Que a los tres días, considerando ya había estudiado una nueva estrategia en base a la experiencia con los drones, el muy canijo la emprendió de nuevo rumbo a los USA, pero ¡Lástima Margarito!, no pudo en contra de los drones y esta vez lo metieron a un bote federal en Nevada ¡Por un mes! Con la anotación que de reincidir la próxima sería por mucho más tiempo. Entonces, él comprendió que más le valía regresar al terruño querido.

NO ESTÁN HABILITADOS AUN

Al parecer no la pasó nada bien, que ya no la intentó. Pero, no sale aun de su asombro de ver la eficacia de los drones, que “pardiando la tarde, los sueltan y vuelan como a unos 300 metros de altura y detecta todo”. Le pregunté si tales drones no echan bala, como los utilizados para ultimar al general iraní, Qasem Soleimani el tres de enero actual. Me dijo que no.

PERO NO FALTA MUCHO

Por lo que pierdan ustedes la “esperanza” en los “píos” primos y más en el desalmado de Trump, que, si es que no los tienen ya, no tardan en habilitar algunos con balas de goma.

Así, que, la cosa si está más que canija y peor que se va a poner. Así que ¡Abusados!

