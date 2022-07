Mi mayor sueño, es poder amar inmensamente, y tener a alguien que lo haga igual que yo.

Mi mayor sueño, es salir de mi rutina y amarguras, para conseguir mi propia felicidad, y tener paz mental.

Es luchar por mi bienestar, para evitar sentirme triste, porque por dentro, sé que soy o puedo ser fuerte.

Mi mayor sueño, es buscar mi verdadera identidad, porque soy un@ guerrer@ perdid@, que busca ser aceptado y amado.

Mi mayor sueño, es poder imaginar y soñar, sin perder la fe en mí, porque soy brillante y creativo, y debo trazar mi propio camino.

Mi mayor sueño, es volver a reír, porque necesito alegrar mi alma, y sentirme feliz de nuevo.

Mi mayor sueño, es encontrar y tener amistades valiosas, que me quieran realmente, para que pueda disfrutar de la vida, y tenga bonitos recuerdos.

Mi mayor sueño es alcanzar mis mayores metas, porque me esfuerzo por ser mejor, tengo talento, y trato de tener éxito.

Es tratar de obtener la fuerza interna, para no decaer en la depresión, cuando surgen momentos y situaciones malas.

Mi mayor sueño, es mantener mi memoria siempre activa, para no olvidar a mis seres queridos, quienes me han apoyado y amado, cuando más lo necesito.

Mi mayor sueño, es ser lo suficientemente independiente, porque deseo tratar de cuidarme por mi propia cuenta, y quiero descubrir de qué soy capaz.

Mi mayor sueño, es iluminar el mundo, y hallar también mi propia luz, ya que no todo debe ser tristeza, rabia y amarguras.

Mi mayor sueño, es seguir llenándome de conocimientos y aprendizajes, además de mejorar en mis habilidades, con el fin de no sufrir demencia, aparte de ayudar a la gente, y mejorar el mundo.

Mi mayor sueño, es sentirme cómod@ con lo que hago, porque así podré verme feliz y tranquil@, aparte de que, con mis trabajos, puedo inspirar a la sociedad.

Mi mayor sueño, es enfrentarme a mis mayores temores, porque sé que soy valiente e inteligente, además de que, la fuerza está dentro de mí.

Mi mayor sueño es ser libre, porque mi alma, nunca le ha pertenecido a nadie, porque tengo derecho a disfrutar y explorar de la vida, sin lastimar ni dañar a alguien, y puedo emocionarme de cualquier cosa, sin sentirme arrepentid@.

Mi mayor sueño, es no sentirme culpable de quién soy y de mi forma de ser. Porque sé que tengo amor propio y aceptación en mí, cuento con verdaderas amistades, que me quieren y aprecian por quién soy en verdad, y porque sé que puedo amarme y valorarme.

Mi mayor sueño, es tener de las mejores compañías, para poder reír sin parar, tener bellos recuerdos, y platicar de cosas bellas e incluso locas.

Mi mayor sueño es encontrar las palabras adecuadas, para poderlas expresar a las personas que son valiosas y preciadas para mí, con el fin de darles mi cariño y amor, además de recordarles, de que siempre tendrán mi apoyo en todos sus proyectos.

Mi mayor sueño, es tratar de conservar siempre mi voz, ya que con ella, puedo decir lo que siento y pienso, defenderme y protegerme de agresiones y personas, que deseen dañarme o lastimarme.

Mi mayor sueño, es buscar y crear mi propio destino, porque tengo la esperanza, de que todos mis sueños los puedo cumplir, sobretodo, si trato de esforzarme en mis talentos y actividades, además de no cansarme y agotarme, con el fin de despejarme para conseguir inspirarme, gozar del camino siendo feliz y creativ@.

Mi mayor sueño, es abandonar el estrés y la ansiedad, que son venenos que me nublan la mente poco a poco, evitan que pueda realizar mis tareas creativamente, y me alejan de mis seres amados.

Mi mayor sueño, es lograr convertirme en un gran artista, para brindar amor y apoyo a quienes lo necesitan, además de alegrar más la vida.

Mi mayor sueño, es no perder la fe ni las esperanzas, porque son los que me dan fuerza y valor, de luchar por mis sueños y futuro, incluso, de conseguir por mi cuenta propia, lo que más quiero y necesito.

Mi mayor sueño, es no perder el amor y la felicidad, porque son las partes que iluminan el mundo, los que conectan a las personas, para crear y fortalecer la amistad, los que dan calidez y protección a los niños, hasta de dar ánimo y apoyo, a quién se encuentre triste o deprimido.

Mi mayor sueño, es tener a alguien especial, que me logre aceptar como realmente soy. Que pueda dedicarme su tiempo y cariño, que me abrace cuando esté o no triste, me brinde su amistad eterna y apoyo incondicional, cuando esté a punto de rendirme, y sentirme agotada.

Mi mayor sueño, es querer brindar sonrisas, para alegrar la vida de todos, y tratar de animarlos, en los momentos más oscuros y tristes, además de darles esperanzas, en luchar por todos sus sueños.

Mi mayor sueño, es no darme por vencid@, en mis trabajos y futuros proyectos de vida, porque sé, que puedo enfrentarme a cualquier adversidad, que soy talentos@ e inteligente, y que puedo hallar mi felicidad, por mí mism@.

Mi mayor sueño, es buscar una aventura, que me llene de emoción y placer, me haga olvidar cosas malas, que consiga hacerme soñar e imaginar ilusiones y fantasías locas y divertidas, que me ayude a cumplir todos mis sueños y deseos más profundos, y me llene de recuerdos, los cuales pueda compartir, con familiares y amigos más queridos y amados.

Mi mayor sueño, es tratar de sanar mis heridas profundas, y olvidar mi pasado violento. Porque debo aceptar mi verdadero ser, y tengo que aprender a darme amor y cariño, además, merezco obtener mi propia felicidad, y esforzarme en mis logros presentes y futuros.

Mi mayor sueño, es dejar de autosabotearme, en mis actividades y proyectos, tanto presentes como futuros. Porque debo de reconocer y aceptar, los esfuerzos y sacrificios que hago diariamente, que hago lo mejor que puedo, para tener éxito y no deprimirme.

Sé que los mayores sueños, se pueden cumplir. Pero, requerirán de mucho valor y fuerza, tanto emocional y física de mi parte, para poder hacerlos realidad. Aunque también, es necesario que, las personas que conozca y deseen estar conmigo, traten de animarme y apoyarme, dándome su cariño, y brindarme ayuda en mejorar como persona.

También, debo de enfrentar mis mayores temores, y tratar de correr riesgos, para lograr cumplir mis sueños.

Tengo que creer siempre en mí, en mis habilidades y capacidades, además, de esforzarme en ser exitos@, para obtener mi felicidad.

Porque, los mayores sueños, jamás se deben olvidar. Sólo hay que tener esperanza, mucha motivación, e incluso creatividad e inteligencia, para que podamos llegar a ellos, y disfrutarlos plenamente.

