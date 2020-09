Mentir a la ciudadanía diariamente

Por: Abogado Rodolfo Reus

Corren tiempos en que la prensa libre es el único refugio de las libertades en México, es el último reducto de protección al funcionamiento de la democracia, el estado de derecho y la libertad de expresión, sobre todo cuando el poder intenta coartar la libertad de expresión desde Palacio Nacional como el caso del periódico Reforma, o desde el mismo Palacio de Gobierno en la capital de Veracruz, como sucedió hace un par de semanas con el decano de la prensa nacional El Dictamen.

Son tiempos adversos a la libertad en todas sus modalidades constitucionales cuando los gobiernos mencionados y con todos los recursos que tiene a su alcance juzga y condena a sus críticos, poniendo en riesgo su trabajo y quizá su vida.

Cito a Hannah Arendt “En el momento en que ya no tengamos una prensa libre, puede pasar cualquier cosa. Lo que hace posible que gobierne una dictadura totalitaria o cualquier otra si es que la gente no esta informada. ¿Cómo se puede tener una opinión si no está uno informado? Si todo mundo miente siempre, la consecuencia no es que tú creas las mentiras, sino que ya nadie cree en nada”.

Como mexicano nunca imaginé que llegaría un tiempo en que alguien creyera que puede decirle a otro mexicano que se fuera de México por la libre manifestación de sus ideas como sucedió hace unos días con Enrique Krauze y Héctor Aguilar Camin, increíble pero eso dijo Paco Ignacio Taibo II, a quién se le reformo la ley para que pudiera ser Director del Fondo de Cultura Económica.

Sorprendido estoy que el Presidente de México le diga al diario Reforma “Pasquín Inmundo” porque simplemente este prestigiado medio de comunicación pone en evidencia las mentiras que nos dicen diariamente al contrastarlas con la realidad.

Avergonzado estoy como veracruzano que Eric Patrocinio Cisneros Burgos, secretario de gobierno del estado de Veracruz vía su Smatphone y aplicación Whatsapp ponga un estate quieta a Bertha Ahued Malpica, la Directora Ejecutiva del periódico que cumplió hace unos días 122 años de existencia, simplemente porque no le gusto una editorial de opinión, quizá debería agradecer que gracias a esa editorial se enteró de lo que se dice de él para poner el oficio de la política y sentido común a corregir su actuar político.

En relación al caso de El Dictamen en que lo gestiona hoy un día una mujer brillante, viene al caso recordar un caso simbólico que sucedió en Estados Unidos de América en allá en los años setenta en la presidencia de Richard Nixon con The Washington Post, que también lo gestionaba una mujer brillante como Katharine Graham, no obvio mencionar que Nixon se refería a este diario también como pasquín inmundo porque no le gustaba que evidenciara todas las mentiras del presidente.

Con las publicaciones del The Washington Post arrancó el caso Watergate, un escándalo que provocaría la única dimisión del primer mandatario de Estados Unidos en la historia hasta hoy. Gracias a la prensa libre dos jóvenes periodistas veinteañeros Bob Woodward y Carl Bernstein escribieron el papel impreso que pisaría el líder máximo de los Estados Unidos al salir de la Casa Blanca por la puerta de atrás y que fue una crónica de la caída un presidente muy poderoso como lo fue Richard Nixon hasta su renuncia, fue un tema muy importante en el ejercicio de la libertad de expresión, del como las revelaciones de un diario fue un suceso que inauguró una nueva etapa en la historia de la política occidental: La era del periodismo de investigación como perseguidor implacable de la corrupción gubernamental.

Hoy en México el periodismo de investigación no le gusta al poder político en México, y no es exclusivo del gobierno en turno, recuerdo como se quejaba el ex gobernador de Veracruz Javier Duarte de Ochoa del portal informativo Animal Político cuando le descubrieron por un periodismo de investigación sus empresas fantasmas con las que paso la historia como el gobernador más corrupto del que se tenga memoria en Veracruz, y no puede afirmar que miento porque se declaro culpable y el como Licenciado en Derecho sabe lo que esto implica, pero no solo Animal Político o el periodista veracruzano Noé Zavaleta señalaban a Javier Duarte de Ochoa, también el prestigiado periodista Carlos Loret de Mola señalaba las corruptelas del Duarte Veracruzano y a propósito menciono a Loret de Mola quién junto con Brozo en la otra personalidad de Víctor Trujillo, valientes y talentosos periodistas hacen un estupendo periodismo de investigación en su portal y canal de Youtube LATINUS, un periodismo inteligente que desnuda la porquería de lo que hoy día es el sistema político mexicano, que por cierto es un portal asentado en Estados Unidos de América para protegerse de posibles ataques de Palacio Nacional, desde ahí también tienen la etiqueta de inmundos periodistas, el éxito de Brozo y Loret es por los millones de mexicanos que ven sus capsulas periodísticas que incomodan y mucho al poder, porque la verdad no gusta cuando como gobernante quieres ocultar la verdad con mentiras, y no me refiero exclusivamente a Palacio Nacional sino a toda la desprestigiada clase política mexicana y veracruzana.

La prensa libre debe dar golpes de periodismo de investigación y una advertencia hoy día: Mentir a la ciudadanía es algo que no debe dejarse pasar, ya basta de mentiras diarias de los gobernantes, basta ver como está México y Veracruz, un desastre que lástima, y siempre debemos recordar que la prensa libre y responsable no inventa la realidad, únicamente la refleja. Al tiempo. Twitter: @RodolfoReus

Las opiniones expresadas por los columnistas son independientes y no reflejan necesariamente el punto de vista de El Dictamen.