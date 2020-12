Los partidos, como anillo al dedo

Por Héctor Guerrero

En la columna “Los Tocables” Héctor Guerrero expresa su opinión

Parece que no les ha quedado claro que el 2018 fue el final de una época para el sistema de partidos en México.

Siempre se escucha decir que la política crea extraños compañeros de cama.

Hoy, como hemos hablado en este espacio, la retórica del presidente sobre la existencia de la “mafia del poder” y nada, absolutamente nada le da más gusto al presidente que le den la razón.

Apenas se dio a conocer esta alianza, López señaló que los partidos se quitaron las máscaras y se terminó con la simulación con el pretexto de que se defiende al país y argumentado que la Cuarta Transformación es un gobierno de “nacos”.

“Genera cierta satisfacción el tener la razón, en este caso no duele tener la razón, siempre sostuvimos que eran lo mismo, se engañó por mucho tiempo, pero como decía Lincoln al pueblo se le puede engañar una vez, dos veces, pero no se le puede engañar toda la vida, pero ya quedó al descubierto de que son lo mismo, defiende la misma política antipopular, entreguista, se unieron para imponer el modelo neoliberal”, dijo el presidente. ¿Así o más claro?

Los partidos, como anillo al dedo

El primer mandatario dijo que esos partidos se están quitando la máscara para unirse, “es un hecho la verdad histórica porque oficialmente se unen el PRI y el PAN, antes se daba de facto la alianza, de hecho, pero ahora es legal, formal, si es interesante, para incluso estudiosos de la ciencia política”.

Esta Alianza del PRI-PAN-PRD es una alianza política, de coyuntura, de sobrevivencia, a los partidos no les ha importado el electorado, le importan las elecciones.

Los antagónicos se unen por un objetivo común, los une un adversario, que es el presidente, ni siquiera su partido, no hay ideologías, no hay plataformas, no hay propuestas, carecen de proyecto, para los temas que le importan a la gente, como la seguridad, la corrupción, la salud, etc.

Por eso reitero que, a partir de 2018, el sistema de partidos, tal y como lo conocíamos, se acabó y estas alianzas son la respiración agónica, la última bocanada de aire para enfrentar al nuevo partido hegemónico del país.

Quizá el verdadero sentir, en este caso del PAN en voz de Damián Zepeda, ex presidente del partido, dijo que esta alianza es algo más que una incongruencia.

“El PAN se ha basado en luchar contra el sistema que ha implementado y aún implementa el PRI. No se nos puede olvidar el uso político de la justicia, como maniobraron hace dos años para atacar a nuestro candidato, la encarcelación de opositores en Hidalgo. No puedes ir de la mano con quien te ha atacado toda la vida”.

Pero en la naturaleza misma se dan estas alianzas y como lo dijimos al principio, la política crea extraños compañeros de cama.

La alianza del “PRIANRD” se presentará en las intermedias en 158 de los 300 distritos electorales, encabezada por el Partido Acción Nacional (PAN) en 61 de ellos, por el Partido Revolucionario Institucional (PRI) en 53 y por el Partido de la Revolución Democrática (PRD) en 44.

Pero ¿cuál es el panorama para esta alianza opositora?, pues de acuerdo con el diario Reforma el 60 por ciento de los mexicanos no votaría por un candidato de una alianza PRI-PAN y el 40 por ciento jamás votaría por el PRI.

El PRI, que difícilmente será una oposición, pues basta que le suelten a Santiago Nieto para que le bajen dos rayitas, pues tiene una laaaarga cola para que le pisen, incluso ha servido a los intereses de la 4T, prueba de ello es que en el congreso votaron a favor de la Guardia Nacional, de la reforma educativa o de los nombramientos de los ministros de la Suprema Corte.

Pero en cuanto a las elecciones para gubernatura, ahí si cada quien va a jalar agua para su molino y los partidos irán solos.

Y no se trata de descalificar las alianzas, pues para alianzas impresentables, también las del partido en el poder son para no creerse, empezando por el parásito del Verde Ecologista, que hemos visto se vende al mejor postor.

Los tiempos del país no dejan otra alternativa, en estas elecciones intermedias se precisa poner un alto al gobierno federal, que día con día toma tintes autoritarios, esta alianza electoral busca que exista un contrapeso en la Cámara, por el momento, sobrevivencia, pues.

No hay que perder el ojo, este cónclave no es por el bien común, no es por los ciudadanos, por el electorado, pues en los años que lleva este gobierno, sólo han sido reactivos, han bailado al son que les toca López, han fracasado de forma escandalosa en proponer una agenda propia, atractiva para los ciudadanos, la alianza es una muestra de la incapacidad política de proponer.

Lo único que ha ofrecido la oposición son memes, reacciones y mensajes denostando al gobierno, al propio presidente, jugando su juego y en su cancha.

Los Tocables

La alianza es una apuesta arriesgada para los tres integrantes, incluso si ganan Morena, los tiene agarrados de los huesos, ¿el PRI? Es un pichoncito a quien solo le tienen que alzar el tapete de la administración anterior para darle un estate quieto y ha demostrado, en estos dos años, sentirse más cómodo como PRIMOR que como PRIAN.

¿El PRD? Solo existe en Michoacán y como hemos visto en estos años de gobierno no llevan una agenda legislativa y sus remanentes en la Cámara, difícilmente se mantendrán firmes ante la mano dura de Morena.

¿El PAN? Mismo caso del PRI, además de tener que levantar la mano a quienes juraron destruir, ya vemos lo que dice Zepeda.

Te puede interesar:

Las piezas se mueven y la elección ya está a la vuelta de la esquina, la alianza es válida, el objetivo está claro; sin embargo, carece de proyecto y los ciudadanos debemos exigir a quienes piden nuestro voto cual es la alternativa que ofrecen, como les hemos insistido en este espacio, conocer nuestra ubicación en nuestro mapa electoral, conocer a tu diputado local, federal, a tu senador y ver lo que han hecho y lo que han dejado de hacer y de verdad involucrarse en el proceso que viene si de verdad queremos un cambio.

De otra forma seremos parte del tapete, junto con los partidos para que el gobierno pase y se limpie los zapatos, los votantes seremos parte de ese anillo al dedo.

Porque a estas alturas, ya sabemos las consecuencias de lo que es votar como el Borras.

Tiempo al tiempo.

@hecguerrero

Las opiniones expresadas por los columnistas son independientes y no reflejan necesariamente el punto de vista de El Dictamen.

Síguenos en Twitter @ElDictamen.

O si lo prefieres, en Facebook /ElDictamen.

Y también en Instagram: @ElDictamen

Más noticias AQUÍ.