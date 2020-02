LOS MÁGICOS NIKE VAPORFLY EN LOS JUEGOS OLÍMPICOS DE 2020

Los zapatos deportivos Nike ZoomX Vaporfly Next, que están a la venta desde el pasado año, tienen una suela de 40 milímetros y solo una placa rígida incrustada, lo que coincide con las especificaciones aprobadas por la World Athletics, la Asociación Internacional de Federaciones de Atletismo (IAAF, por sus siglas en inglés), y les permite participar en los próximos Juegos Olímpicos. Con este modelo, Nike se convirtió en el amo de la maratón, pues usándolo el corredor Eliud Kipchoge ganó el oro olímpico y batió el récord de Berlín en 2018, alcanzando los 2h 1m 39s. Consiguió también bajar las dos horas (1h 59m 40s) en el maratón del 12 de octubre de 2019 en Viena con la tercera generación de las Vaporfly, las AlphaFly, pero, este modelo no está autorizado porque tiene un talón de 50 milímetros y tres placas de carbono con efecto muelle. Pero en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, Kipchoge con los Vaporfly, podría volver a bajar de las dos horas.

Los rivales de Nike esperaban que World Athletics prohibiera el uso de los Vaporfly Next en las competiciones profesionales porque daban ventajas a los corredores, pero el organismo internacional, aunque elevó las restricciones de nuevos modelos, permitirá su utilización en Tokio 2020, explicando que, desde el 30 de abril de 2020, antes de que cualquier “zapatilla” pueda usarse en una determinada competición deberá haber estado disponible para cualquier atleta en el mercado minorista (online o en tiendas) durante un período de cuatro meses. Si un zapato no está abiertamente disponible para todos, se considerará un prototipo y no se permitirá su uso en la competencia. Además de este requisito, las zapatillas que quieran participar en las competiciones deberán tener, entre otras especificidades, una suela de un grosor menor a 40 milímetros, y no contener más de una placa rígida incrustada (de cualquier material) que se extienda por toda la longitud o solo una parte del zapato. Esto lo cumplen los Nike ZoomX Vaporfly Next.

La polémica empujó a Nike en bolsa y los inversores han recompensado a la empresa con alzas superiores al 3% en las dos primeras sesiones de febrero, con lo que Nike ya cosecha ganancias anuales, con lo que antes de los juegos ya se encuentra en el podio de los ganadores.

Las opiniones expresadas por los columnistas son independientes y no reflejan necesariamente el punto de vista de El Dictamen.