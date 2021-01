Líderes políticos impiden el acceso de la mujer a la vida política; deben quitar limitantes y tratar ambos géneros por igual

Curioso, por decirlo de alguna manera, es el modo en que reaccionaron la dirigencia de algunos partidos encabezados por hombres ante el llamado del INE de que dijeran por escrito en qué entidades sería candidata mujer y candidato hombres… No cumplieron, presentaron diversos pretextos, pero no cumplieron. Esa es la realidad.

Criterios del INE obligaban a los partidos políticos a postular mujeres en al menos 7 estados

Y es que, si ya está claramente establecido en la Constitución el derecho a la igualdad, si los criterios del INE obligaban a los partidos políticos a postular mujeres en al menos 7 estados. Si el TEPJF determinó que a mas tardar el 30 de diciembre de 2020, los partidos políticos debían informar al INE la lista de estados en donde presentarán mujeres y también en las que postularán hombres, pues resulta que el PAN, PT, PES no cumplieron.

Luego de tanta polvareda levantada se ve la verdadera intención: Pareciera que les cuesta mucho trabajo reconocer a la mujer como otro ser humano más y pareciera la consideraran no como una persona, sino como un ente o un satélite que debe girar en su entorno masculino.

La mujer en la política no “está” capacitada, no está “preparada” para gobernar

Si piensan, tienen la idea o la creencia de que la mujer en la política no “está” capacitada, no está “preparada” para gobernar, ah y si tiene una gran capacidad para votar pues deberían tener la decencia de decir que sólo quieren un partido para que los hombres sigan ejerciendo el poder político en el país.

Y la mujer a su casa y que sólo se muestre el día de la elección para votar por quienes las dirigencias de los partidos mejor consideren. Sin duda sería el sueño dorado de algunos.

Para las mujeres la ruta al camino de la igualdad siempre ha sido el mismo lío

Y es que para las mujeres la ruta al camino de la igualdad siempre ha sido el mismo lío, la misma resistencia de quien se supone es su complemento en la vida; desde que alcanzaron el derecho al voto, desde que la mujer logró derechos académicos, laborales y hasta sociales los avances han sido en función de impugnaciones en tribunales, avanzando a la igualdad a punta de sentencias.

Y es que todavía no aceptan que las mujeres no estamos pidiendo concesiones graciosas, permisos o favores para participar. Las mujeres exigimos el reconocimiento de un derecho constitucional, cancha pareja para participar y ejercer el poder político y económico que como cualquier Ser Humano debe y puede hacerlo.

No queremos “ocupar” los espacios como “floreros”

No queremos “ocupar” los espacios como “floreros”, como “figuras decorativas”, no señores, no queremos dádivas, exigimos respeto que se cumpla y se haga cumplir la ley establecida en la Constitución Política Mexicana: El Hombre y la Mujer son iguales ante la ley.

Queremos poder, sí, poder para resolver los grandes problemas del país, la economía de los hogares, la seguridad de las familias, la educación de los hijos. Problemas que con la pandemia han hecho crisis afectando mas a las mujeres. Y es que las mujeres no somos un sector, no somos un grupo vulnerable, no somos un grupo minoritario, somos el 53 por ciento de la población del país, más de la mitad. Pero somos más que eso, somos también la otra parte de la humanidad.

Líderes políticos impiden el acceso de la mujer a la vida política

Y es que, si queremos hacer un país mas humano, tenemos que empezar por reconocernos iguales en derechos y obligaciones. Si queremos erradicar la violencia en todas sus modalidades, empecemos por reconocer los derechos a la igualdad. Que los lideres políticos se quiten de pretextos para impedir al acceso de la mujer a la vida política integral.

El camino a una vida en un país mas humano, es de mujeres y hombres.

Eloísa Talavera, Exdiputada Federal

