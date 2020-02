Las universidades públicas en México operan con una total opacidad de sus finanzas. Puebla, un caso para analizar urgentemente

“¡¡¡QUE SE HAGA LA VOLUNTAD DEL SEÑOR EN LOS BUYES DE MI COMPADRE!!!”

Pues que joda (por decirlo en una forma amable) les amarraron a los que se pensionaran a corto, mediano y largo plazo, pues les rebajaron de “puras barbas” las dos terceras partes de lo que les tocaría. Según esto, se hizo a través de un “ucase” de la SCJN, vía jurisprudencia, con toda la sana intención de evitar los amparos para evadir la acción, pues ese habría sido el caso si se hubiese hecho vía el REQUETE PINCHE, INCOMPETENTE, BUENO PARA NADA Y POR DEMÁS INÚTIL Congreso de la Unión ¡Puro come de en balde! Pero eso sí, los ampulosos ministros de la Suprema Corta ¡Perdón!, Suprema Corte aunque dicen haberse bajado “voluntariamente” el 25 % de su sueldo, les apuesto que en materia de dietas, “óvolos”, viáticos, ayuda para despensas, guaruras, compra de automóviles del año, pago de celulares, etc., y mil etcéteras se quedó todo incólume. Ellos los jefazos de la SCJN, solo cobran por firmar, porque todo lo que se les entrega para firma, lo llevaron a cabo un sinfín de amanuenses, y ellos solo estampan su firma ¡Y por eso cobran una barbaridad!, amén de algunos cobres extras que les puedan caer. Pero eso sí, a Juan Pueblo se la dejan caer doblada (si no es que cuadruplicada –por decirlo de una forma admisible-, parodiando al “ínclito”, ilustre cuanto impresentable Ignacio Taibo II), pues ya no se siente lo duro sino lo tupido.

¿CUANDO LOS GRANDES SAQUEADORES DE LA NACIÓN?

Sin duda alguna no me queda la mínima sospecha de que a corto y para nada lejano futuro se irán sobre las pensiones de los que cotizaban a 25 % de salarios mínimos, porque “Calderón, Peña Nieto, los conservadores, antisociales y demás yerbas “dejaron todo como un elefante reumático”. Los mexicanos que resultarán afectados por esta medida injusta y a todas luces arbitraria, una vez que dejen de trabajar, irán a engrosar sin cuestión alguna esa masa informe de miserables que conforman al gran pueblo de México. Por lo que cabe preguntar una vez más: ¿Y los súper saqueadores de la nación, a qué hora pasan a formar? Pues ahí es a donde fue a parar todo el billete que hace falta, por ejemplo, Carlos Romero Deschamps, sus bienes y los de sus hijitos; todos los del gabinete de Peña Nieto y Calderón (porque a Genarito se lo echaron los gringos, aquí en México no se vislumbraba nada. Los hijitos de Martita de Fox, ella misma, el tarambana del Fox mismo; ya no se ha oído nada de los culpables de la guardería ABC. Tampoco se ha investigado nada de las compañías extranjeras que construyeron autopistas con Calderón, Peña Nieto y que por cierto están carísimas ¿No será que por ahí en algún lugar final del rastreó esté alguno de los ex como los meros, meros? Incluso, a Napoleón Gómez Urrutia, el líder minero (que de mineros solo el nombre), está de senador pluri, y se lo trajeron desde Canadá y TIENE LA CIUDADANÍA CANADIENSE, lo cual contraviene lo establecido para ser senador de la república. O sea ¡La flota es la flota!

¡EN CAMBIO, AHÍ ESTÁN LAS IGLESIAS DE TODOS LOS CREDOS –NO SOLO LA CATÓLICA)-!

¿Por qué no comienzan AMLO a cobrarles impuestos a todas las iglesias de todos los credos? Ahí hay un buen filón para meterle el diente ¡Ya estuvo suave que todo contra los paganos cautivos! Si tan rudo viene el gobierno, pues en contra de todos, no solo de la bola de pendejos a los que TODOS LOS PASADOS GOBIERNOS, desde Echeverría friegan a los pendejos de siempre ¡Que son los que realmente producen riqueza y empleos! Pero a toda la bola de saqueadores de la nación, instituciones religiosas pedófilas y timadoras, que se quedan con todo el dinero de viudas incautas, así como a un sinfín de incautos por los que nadie mete las manos. Como a los señores del narco, a todos ellos abrazos, cero violencias.

¿DE QUE LE SIRVE EL CONGRESO DE LA UNIÓN AL PUEBLO?

A la ciudadanía más corriente que común, la ley en toda su magnitud, pero a los cuates, los narcos y demás: ¡Abrazos y no balazos! Y los van hasta a dejar en la puerta de su casa, en donde son detenidos ¡Con ucase Presidencial y toda la cosa! Pero a Juan Pueblo que trabaja de sol a sol ¡Qué se chingue! Total, para eso está el pueblo, para mantener a toda esa parasitaria, obesa y dorada burocracia.

¡HE AHÍ AL PUEBLO GALO!

No olvidemos que los franceses siguen aun en plan de lucha en contra de Macrón, que ha intentado por todos lados rebajar las pensiones a los jubilados ¡Y cabrones los galos, no se dejan!

