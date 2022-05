La salud mental en México debe preocuparnos a todos, una entrevista con el doctor Arturo Morlet Barjau

Hace uno días un indigente esquizofrénico atacó con un tabique a un menor de edad en una taquería de la Colonia Roma en la Ciudad de México.

Las imágenes son aterradoras y nos llevan a reflexionar sobre la reciente reformas a la Ley General de Salud aprobadas por los Diputados con 305 votos a favor, 158 en contra y 6 abstenciones.

Estas reformas a la Ley General de Salud para regular el acceso y prestación de servicios de salud mental y adicciones, en términos generales considero le da un toque muy norteamericano a la ley pues trata de evitar que el paciente sea sometido a internamiento enfocándose en opciones terapéuticas ambulatorias en el entorno familiar, comunitario o social

Se habla de una mejor atención, sin discriminación y respeto a la dignidad humana, que incluye un representante que cuide de sus intereses y una serie de conceptos novedosos que en mi opinión solo se aplican en sistema de salud de Dinamarca o Noruega.

Dejo la liga del Boletín 509 de la Cámara de Diputados para quien este interesado en una acuciosa consulta sobre este tema que considero importante, porque en últimos días he observado crecer el censo de indigentes que deambulan por el municipio de Veracruz, no creo que aparezcan mágicamente o sean causa expedita las crisis de salud mental provocada por la Pandemia.

El ataque brutal al niño en ciudad de México, así como otros que han ocurrido por parte de trastornados mentales en situación de calle como uno ocurrido en el centro histórico de la ciudad de Veracruz hace como 15 años, cuando un indigente acuchilló a un parroquiano en la esquina de Mario Molina e Independencia, me llevó a entrevistar en primer lugar al prestigiado Psiquiatra Arturo Morlet Barjau

De acuerdo al Doctor Morlet las enfermedades mentales y nerviosas son un grave problema de salud pública y causa de muerte en adolescentes, no se debe subestimar enfermedades mentales, el cerrar los psiquiátricos es una opción torpe.

Del 9 al 12% de las personas tienen problemas nerviosos, ansiedad y depresión.

El Doctor Morlet afirma que los Hospitales en el puerto carecen de departamento psiquiátricos, lo que demerita la atención al paciente con problemas nerviosos, aunado a esto si los psiquiátricos se integran a los hospitales regionales se corre el riesgo de que los responsables de la atención sean psicólogos veinteañeros, que no saben de psiquiatría

¡Me asustó el sistema de salud mental veracruzano! – dice el Doctor Morlet – se requiere personal especialista, psiquiatras calificados, una sección para ello

De acuerdo a pronósticos de la OMS se espera que por la pandemia en los próximos meses aumente los casos de depresión y ansiedad

La pandemia no solo dejo el virus de COVID sino un aumento de los problemas de salud mental- refiere Morlet.

El Doctor Morlet hace un llamado a las autoridades sanitarias para que aumenten sus presupuestos y la atención en los problemas de Salud Mental, pero acepta que el pronóstico no es alentador, pues de acuerdo a la misma OMS a nivel mundial solo el 7% de los presupuestos sanitarios se destinan al rubro de salud mental y en países con bajo PIB solo se gastan dos dólares al año en salud mental

¿Y LOS ANEXOS?

Los Anexos son una mala opción porque trabajan sistemas obsoletos, de los años 40´s – ¡No sirven para nada! – asevera el Doctor Morlet.

LOS CISAME

Para corroborar lo anterior, procedí a indagar la situación de los Centros Integrales de salud Mental dentro de la jurisdicción sanitaria para el municipio de Veracruz y Boca del Rio.

Ubicado a un costado del Hospital Regional de la avenida 20 de Noviembre en la ciudad de Veracruz, pude constatar que aparte de que los aires acondicionados no sirven, el personal del mismo centro debe dar atención a más de cinco mil pacientes cada año, siendo limitados por falta de personal calificado, pues solo cuentan con psiquiatra atiende a una población con problemas mentales que ir aumentando en los próximos meses, por lo que se tiene que recurrir a los médicos generales “habilitados”

LOS DERECHOS HUMANOS ENTRAN EN ACCIÓN

En el CISAME la atención es voluntaria, la mayoría de las veces el paciente viene acompañado por sus familiares, pero la inconstancia es un signo desalentador y uno de los problemas para llevar un tratamiento adecuado, aunado con las consecuencias legales a las que se enfrenta el personal si acepta ayudar a alguien que es “llevado” por un no familiar o persona altruista que quiere apoyar a una persona con problema mentales graves.

Un trabajador que prefiere el anonimato refiere los siguiente “Una opción eran las instancias altruistas como el DIF, pero como también se comprometen legalmente ahora ya ni se atreven a canalizar a nadie por eso el aumento de indigentes con serios trastornos mentales”.

LA REALIDAD

Mientras que los Diputados tuvieron un sueño guajiro basando sus decisiones en modelos nórdicos de entorno familiar, comunitario o social, les quiero decir que el pozo esta destapado y lo acabamos de ver con el ataque al niño en ciudad de México, que fue nota nacional porque fue grabado, pero… ¿Cuantos otros no ocurren en donde la propiedad privada o la integridad es dañada sin que sea nota de primera plana?

Por lo que hace a Veracruz, insisto en que hay un aumento en la población de indigentes con trastornos mentales – No me tachen de Aporofóbico – que han tomado por asalto propiedades o terrenos abandonados, parques públicos, que participan de la delincuencia para su subsistencia – robo de cobre- y que en su trastorno agraden a transeúntes o propiedades y que no tarda en ocurrir una desgracia de la magnitud de la ocurrida con el menor de edad en ciudad de México o de repetirse la del centro histórico de hace algunos ayeres.

Boletín 509

https://comunicacionnoticias.diputados.gob.mx/comunicacion/index.php/boletines/aprueba-la-camara-de-diputados-en-lo-general-reformas-en-materia-de-salud-mental-y-adicciones#gsc.tab=0

El Doctor Arturo Morlet es Médico Cirujano, Especialista en Psiquiatría, Psicoterapia Breve y Psiquiatría de Enlace en consulta externa u Hospital por la Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto Nacional de Psiquiatría “Ramón de la Fuente” e Instituto Nacional de Ciencias Médicas “Salvador Zubirán en la CDMX.

Por: Miguel Salvador Rodríguez Azueta

Síguenos en Twitter @ElDictamen

O si lo prefieres, en Facebook /ElDictamen.

Y también en Instagram: @ElDictamen