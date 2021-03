La primavera: el milagro de la vida que se repite cada año

Buenos días

El pasado 20 de marzo entró la primavera a las 3 de la mañana. Esto en lo que a hora exacta se refiere, oficialmente llegó a las cero horas un segundo del día 21 de marzo.

Las cuatro estaciones se deben al movimiento de traslación de la Tierra alrededor del sol, el cual completa el ciclo en 365 días y casi 6 horas.

¡La Tierra se viste de colores!

¡Qué espectáculo de vida! Conforme se acercaba la llegada, las plantas comenzaron a florecer. Las buganvilias dan el primer aviso de tanta magnificencia ¡Es una explosión de colores a todo lo largo del patio!, claro, cuando se tiene lugar y se plantan estratégicamente combinando los distintos colores que existen.

Creo haberles platicado que en mi casa tengo una de dos colores, con flores ½ blancas y ½ moradas ¡Estoy disfrutando la floración espectacular que ofrece la buganvilia! Aunque puede decirse que es la época de años que más se carga de flores, pues en invierno se ven menos floridas, pero de todas formas bonitas.

¡Las jacarandas en Xalapa!

Recuerdo que, en Xalapa, las jacarandas se cubren de un lila azulado espectacular. Es todo un espectáculo pasar por los paseos (quedan pocos) que cuentan en ambas aceras y el camellón con este tipo de árboles. No obstante solamente florecen una vez al año. A diferencia de las buganvilias que lo hacen todo el año, pero como le digo, en primavera se recargan más.

Creo que es la primavera la estación de año que más inspira a todo el mundo, pues miren que desde tiempos ignotos vemos a la humanidad celebrar con todo a esta estación en particular. Claro que todas tienen su tiempo y encanto, pero es la primavera la que más cautiva a los seres humanos. Para empezar tenemos las 4 estaciones del compositor italiano Antonio Vivaldi, es un grupo de cuatro conciertos para violín y orquesta. Obvio, se trata de las cuatro estaciones, pero la más conocida es La Primavera.

¡La primavera de Botticelli!

Hay muchas pinturas de la primavera, pero cabe resaltar la clásica de Sandro Botticelli, cerca de 1482, para la familia Médici.

Desde tiempos ancestrales se ha festejado en todo el planeta la primavera

Para la humanidad el equinoccio de primavera es el que más han celebrado ¡En todo el mundo! Tal vez porque siempre nos ha exaltado el renacimiento de la vida. En México, en el estado de Yucatán, en el castillo de Kukulcán (Quetzalcóatl), por breves instantes, año con año en la época contemporánea, vemos como un buen número de turistas aguardan ávidos ver “bajar” a la serpiente, porque es el único día e instante en que se logra tal prodigio ¡Fueron datos matemáticos exactos que hicieron los constructores de dicha edificación para lograr tal fenómeno. Y no cualquiera hace tal cosa.

En fin, es la más prodigiosa de todas las estaciones, como invierno viene a ser la de la caída de las hojas, la de hibernar de algunos animales (osos), la migración de aves a tierras donde la temperatura es más cálida (antes venían muchas aves a anidar en las múltiples lagunas que había en Veracruz y no se les casaba hasta casi el exterminio, ni rellenaron casi todas las lagunas ¡En fin, la pura depredación! Pero eso no quiere decir que no festejemos la primavera).

A Morena no se le ocurre cobrarnos por recibirla (¡No falta el “preclaro”!)

Y además de grandiosa, es gratis, y no cobran impuesto por disfrutarla, ni le aplican la mal reformada ley “Ultraje a la autoridad” (ocurrencias de los diputados locales, pero… ¡Son de MORENA, eso explica todo! ¡Y pensar que vote por ellos! ¡Jajajajaja! No cabe duda, vote enojado ¡Ni hablar, faltan líderes! Lo peor, es que la oposición está descerebrada).

