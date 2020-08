Amira Ibrahim Ruano

Ante la eminente caída de una popularidad que siempre fue dudosa Donald Trump tiene todo apostado a un hombre; Louis Dejoy Republicano amigo de Trump donante de más de un millón de dólares para su campaña electoral nunca habíamos visto un Estados Unidos con una democracia tan débil, tan delgada y sobre todo dolorosamente dudosa el poner a un amigo como él director de la oficina de correos más poderosa del mundo era inimaginable y ahora es una realidad Trump nos guste o no sigue teniendo mucho poder sobre todo en esta oficina la de correos y la que podría darle o quitarle la reelección de las manos más de tres Estados enteros votan totalmente vía correo, pero no solo estos si no también personas de la tercera edad, enfermos o discapacitados o estadounidenses que están de viaje y solicitan votar de esta manera, tenemos que entender que estamos hablando de un país cuya base democrática es o era de hierro cuya frase “fraude electoral” era imposible de pensar pues los norte americanos ven en sus instituciones el reflejo de ese Estados Unidos que es el líder mundial en economía, pero ese Estados Unidos se está desdibujando con un récord de venta de armas que teníamos muchas décadas de no ver con un voto de castigo que viene a tocarle la puerta a Donald Trump y podría sacarlo de la presidencia con un candidato opositor que no levanta “pasiones“ pero tampoco levanta enemigos podríamos ver el cambio radical del voto norteamericano de hace cuatro años; donde están los factores ? En esa oficina de correos que Trump apuesta por colapsar, donde la noche de la elección él podría perder estados claves para su reelección, pero con una única esperanza colapsar el sistema, y hacer que se sigan contando y contando los votos después de la elección si en efecto votos que se envíen por correo donde él podría alegar perfectamente un fraude electoral si pierde pero donde si gana una alta mayoría de estadounidenses dudaría de la victoria por quien está sentado en la dirección de correos de Estados Unidos, digamos que Trump tiene un plan de salida donde pueda alegar eternamente que él ganó si es que perdiera , pero si él gana la victoria no solo sería dudosa sería francamente un golpe tan profundo a las instituciones norteamericanas que volverían a salir millones y millones de ciudadanos a manifestarse en las calles , digamos que hace 4 año Trump logró dividir a los ciudadanos pero en estas elecciones lo que se está jugando es el prestigio de las instituciones y esta vez podríamos ver el verdadero colapso de la que hasta ahora era la democracia más aplaudida en el mundo entero. No Trump no tiene pérdida la reelección volver a confiar en las encuestas es exactamente la misma fotografía de hace cuatro años, pero ahora no solo es quien será el próximo presidente, Joe Biden ya es candidato y en estas semanas o desapega de forma contundente o podemos hacernos a la idea de ver a un Trump más poderoso que nunca y con más amigos y aliados en oficinas claves.

