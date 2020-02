La meta de lo mejor

¡CALDERÓN FUE UNO DE LOS CULPABLES!

Por motivo de mantenerme dentro de los lineamientos políticos actuales, les informo que ayer no se publicó esta “calumnia” por culpa de Calderón, Peña Nieto, los conservadores, fifís, la mafia en el poder y demás yerbas no pude escribir mi “calumnia”, por lo tanto le ofrezco una disculpa. Pero la verdad sea dicha, el jueves y parte del día de ayer viernes estuve en un sitio muy poco alejado de la civilización ¡Y todavía no llega ahí la señal, no obstante los adelantos técnicos en el presente. A cambio de tal “calamidad” no tuve acceso ¡Ni al celular!, por lo tanto pude tener un buen lapso de tranquilidad, relajación y hasta tiempo para estar en contacto con la naturaleza. Hasta me acordé de aquel decir de: “Estoy tan acostumbrado a estar estresado todo el tiempo, que cuandod me encuentro calmado me pongo nervioso”.

OTRA PROMESA INCUMPLIDA

Por el cruento suceso recién narrado, sospecho con el pecho y calculo con la cabeza, que también ha quedado en vil promesa (¡Esta ya dentro del periodo sexenal!), la de utilizar la red de tendidos de cables de la CF E en territorio nacional, para llevar Internet al país entero ¿O no? Ahora la novedad es la rifa del avión.

ME LIBRE UN POCO DE LA PSICOSIS

Al estar casi en estado meditativo más de 24 horas por no tener todos los adelantos de la actual civilización, pude estar alejado de toda esa creciente psicosis, que casi ya es mediáticamente apocalíptica: del fachoso CORONAVIRUS. Dicho sea de paso, el escándalo es tal que me recuerda al de los anteriores virus que también se desarrollaron el China hace algunos años; según esto, si mal no recuerdan ustedes, el mundo también iba a llegar a su fin y se armó un pandemónium tal, que los pobres chilangos estuvieron en la peor psicosis de su existencia, creo ni el temblor del 85 causó tanto furor como esos virus de la fiebre aviar. Finalmente los “chilaquiles”, así como todo el país, no sucumbieron a tanto desastre anunciado. Si, hubo decesos, pero fueron entre gente mayor de 75 años. Pero es la misma “mortandad” que se da en los días más críticos de invierno. Aplicándose aquí también la máxima mexicana de: “Enero y febrero ¡Desviejadero!”. Pero nada de que se tenga memoria como cuando los conquistadores trajeron la viruela, que nuestros ancestros indígenas caían como moscas por no contar con los anticuerpos correspondientes.

¡¡¡¡LO DIJO NOSTRADAMUS!!!!

Ahora, está el coronavirus, que al parecer se extiende por el mundo como si se tratara de la Peste Negra en la Edad Media.

CON SEGURIDAD SE HIZO PARA FACTURAR MÁS

Cuando los anuncios mediáticos de aquello ayeres sobre la fiebre aviar, porcina, etc. y mil etcs. Ni de chiste fue la mortandad que tanto se magnificó, fueron decesos normales y lógicos. Incuestionablemente la información sensacionalista “vendió”, porque por ser una noticia extrema fue objeto del “marketing”. Recuerdo todo el mundo se andaba vacunando, el mismo Sector Salud Nacional exhortó a la población del país a vacunarse (no dudo haya sido incluso utilizada por algún vivales que en contubernio con algún jerarca político de agarraron de ahí para vender dosis de vacunas al por mayor).

¡NO PASA NADA!

Incluso se ha llegado a citar en otras ocasiones que se podría presentar una pandemia tipo la mencionada peste negra en la Edad Media, que acabara con dos tercios de la población en Asia y Europa (Oceanía y África estaban inexplorados ¡Y ni se diga América, aun no descubierto!), por lo que ahí no llegó la enfermedad.

Pero, ojalá y se hiciera a un lado el sensacionalismo y con eso no se crearía el ya casi pánico en el que mucha gente se encuentra en el mundo.

