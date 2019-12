La magia bendita de estos días

PARA LOS QUE YA ESTAMOS EN EL INAPAM, O SEA ¡YA NO PAGAMOS TENENCIA!

Hace algunos días recibí este WhatsApp, que creo vale la pena transcribir, ahí les voy:

¡¡¡”Mira qué bonito escrito de Juan José Arreola!!! “Qué excelente es llegar a una edad de adulto mayor, pues es señal de: ¡Que has sido sano la mayor parte de tu vida! Qué bueno que eres jubilado, pues es signo inequívoco de que trabajaste mucho durante tu edad productiva.

¡Qué puedes escribir o leer esta publicación, pues aún con lentes, tu vista te permite seguir siendo independiente! Que aunque lento, aún puedes caminar e ir a donde tú deseas. Que acudes a reuniones es señal que todavía tus amigos siguen vivos y te mantienen vivo, que un café es significativo de 1000 anécdotas 10 000 mil sonrisas.

¡Que todavía amas a alguien es señal que tienes un corazón sano y sediento de seguir viviendo! Da las gracias por el blanco de tus cabellos, pues es señal de que no se te ha caído y aún puedes decidir tu corte de cabello.

No permitas que nadie te llame despectivamente viejo, pues no lo eres; tú eres sabio por tu experiencia y sabiduría acumulada.

Si tienes una enfermedad, no te asustes, es normal que las haya, pues es parte del desgate natural; mientras te duela y puedes acudir por ti mismo al médico, es una gran noticia, pues sigues siendo autónomo.

¡Hoy no te tomarás una botella de licor, pero seguro estoy que disfrutas más que antes de una copa y más si va acompañada de una excelente plática o de entonar las canciones que recuerdan tus sentimientos pasados! Debemos felicitarnos por estar vivos, algunos no tuvieron la misma suerte.

¿Te falta algo por hacer? No digas: “Ya estoy viejo” ¡Prepararte para hacerlo, tendrás limitaciones, pero tú puedes siempre que no te pongas en riesgo!

Les deseo más años de vida, pues es señas que tendremos más años de amistad, risas y experiencias de vida que contar.

¡UN GRAN ABRAZO AMIGOS!

Gracias a Dios por compartir una amistad conmigo. Mil bendiciones para tu vida”.

AMENO ¿VERDAD?

No lo había leído, por lo que ignoro si realmente es de la autoría de este escritor, pero, fue de mi agrado, espero sea del de ustedes. ¡Eso es la vida! Una tremenda experiencia que sin duda alguna vale la pena vivirla, pero ¡Vivirla en verdad!

DIJERAN LAS ACTUALES GENERACIONES: “¡NO MANCHES!”

Y ahora, que ya andamos casi enfrentando la “última cortina” (dice la letra de “My way”), debemos disfrutar también la vejez, sobre todo si contamos con la bendita salud. Evitando, eso sí, todo tipo de protagonismo con el simple afán de atraer reflectores o por mera chochez, pues eso es andarle haciendo al Monje Loco o de plano porque ya se le mueve a uno la azotea. Como sería el triste caso de la “Reina Roja”, Elena Poniatowska, con la jalada de que el supuesto autor de la nota que les acabo de transcribir, la violó en 1954 ¡Hace 65 años! Juan José Arreola murió en el 2001 ¡Hace 18 años! y esta señora apenas sale con esta declaración. Ella tenía en el año del abuso sexual 22 años de edad, pues nació en 1932 y a esa edad en esos ayeres, las mujeres y más las del círculo social de la escritora, tenían bastante mundo.

PITA AMOR ¡ESA SI ERA DE LA FLOTA DE MARÍA FÉLIX! ¡Y A MUCHA HONRA!

Será o no cierto, pero, a 65 años de distancia del supuesto hecho, como que se la está jalando la sobrina de Pita Amor ¡Esta sí reventadísima señora de los años cincuentas y sesentas del siglo pasado!, habiéndose definida ella, Pita Amor, como: “La reina de la noche”. Y bien que le dio vuelo a la hilacha la señora. Muy su decisión y muy su personalidad. Que para esas décadas, en el que todavía era un escándalo hacer lo que ella llegó a realizar ¡Josú! Temple y valentía de Pita, pero, que su sobrina a los 88 años de edad venga a hablar de que la violaron hace casi 66 años, como que pretende darse un tirito con la Trevi o la Guzmán en sus mejores años de estas dos cantantes.

EN LA DÉCADA DE LOS CINCUENTA DEL SIGLO XX, ERA OTRA LA HISTORIA DE LA MUJER

Además, en los cincuenta del siglo XX, la mujer no estaba sujeta a toda esa serie de acechanzas que hoy enfrenta, sobre todo las del círculo social al que perteneció pertenece la “Reina Roja” (que de rojo solo debe tener algún atuendo que posea de tal color, pues de socialista no tiene más que la pose que trata de proyectar, ella se dice aristócrata). Así que si aflojó lo que ella quiso ¡Muy su gusto! Pero que no quiera por ello echar culpas con tal de jalar reflectores y ser también parte del grupo “#Me too”. Por favor ¡Más seriedad, señores!

¡A LA VEJEZ, VIRUELA!

O sea, como dice Víctor Hugo en “Te deseo”: “Te deseo que siendo joven no madures demasiado deprisa. / Y que ya maduro, no insistas en rejuvenecer. / Y que siendo viejo no te dediques al desespero…”.

