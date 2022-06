La luz del Zóhar

Estamos empezando a estudiar, El Libro de El Zóhar. Debes saber que se trata de un libro realmente especial, el cual no habla de este mundo material y por consiguiente, al ser un libro que habla de otro mundo, realmente no sabemos, no sentimos, ni percibimos nada.

Cualquier razonamiento solo te confundirá.

Nuestros métodos de estudio adquiridos mediante nuestra educación o desarrollado en nuestra vida profesional, no son aplicables, debido a que El libro del Zóhar, habla de un mundo que no conocemos, por lo cual no hay percepción alguna.

Entonces ¿Cómo hay que hacerlo? Lo correcto es no hacerlo solo, uno debe de hacerse consiente que, al mismo tiempo, mucha gente también lo está leyendo y debe tener la intención de unión con todas ellas, es decir, que está integrado en su lectura con todos los lectores del Dictamen y que lo están haciendo juntos (aunque no se conozcan). De momento, es suficiente sentir, que todo lo que en él se cuenta, pasó en mí, sucedió dentro de mí. Sólo tengo que aspirar a sentir la escena sobre la cual me habla el Zóhar. Estas recomendaciones las han dado, Grandes Cabalistas

No importa que no entienda absolutamente nada de lo que dice, como si el Zóhar me hablara en un lenguaje desconocido, pero anhelo intensamente saber de qué me está hablando. Porque me cuenta sobre mí mismo, de mi vida, allí en el Mundo Superior. Y aspirando a imaginar en mi existencia en este otro mundo, con la ayuda de este texto incomprensible, simplemente así de la nada sucederá. Del vació e insensibilidad total, empiezan a despertar en mi interior, nuevos sentimientos, las reacciones a las palabras de este Libro.

El Zóhar está escrito en dos niveles paralelos, uno me describe ciertos acontecimientos con las imágenes de mi mundo conocido. Mientras que el otro lenguaje paralelamente, me introduce en los conceptos espirituales.

Se me muestran dos mundos que son paralelos. Sin embargo, estos dos niveles de percepción existen solamente con respecto a mí, ya que en realidad existe sólo una percepción de una sola imagen, que estoy separando en dos. Este mundo, en el cual vivo y siento con mis 5 sentidos y el mundo espiritual, el cual no siento, pues está totalmente oculto de mí.

Para entrar en el nuevo mundo, de momento tengo que imaginar y sentir en mí, ese nivel espiritual suplementario de percepción, que se describe. Estos dos niveles tienen que coexistir en mí paralelamente, aspirando a ascender de la descripción material, hacia la espiritual.

Bnei Baruch es el centro de estudios mas importante a nivel mundial, con presencia en todo el mundo. Y en nuestro país, en Veracruz esta un centro de Estudio de Cabalá.

Bnei Baruch Veracruz tiene el honor de ser el medio para hacer llegar a ti, esta sabiduría y por supuesto agradeciendo a EL DICTAMEN, Decano de la Prensa Nacional, por sumarse a este esfuerzo y ponerlo a tu alcance y juntos abrir El libro del Zohar.

No hay que imaginar objetos ni acciones físicas. El texto del Libro del Zóhar es el viaje al interior del alma, y sus palabras deben producir sensaciones directas de lo que está sucediendo dentro de mí, dentro de mis cualidades y fuerzas y en última instancia de mi relación con el Creador.

Bnei Baruch Veracruz no va explicar prácticamente nada de los textos. Ustedes deben absórbelos y descubrir todas sus “entradas”, para que el texto fluya libremente a través de cada persona que se integre a estas lecturas y esperar a que las sensaciones e imágenes de la nueva percepción, lleguen.

Por último, hablaremos de conceptos que vimos en las lecturas, durante esta semana:

Zóhar El Zóhar es una colección de comentarios sobre la Tora, con el propósito de guiar a aquellas personas que ya han alcanzado elevados niveles espirituales hacia la raíz (u origen) de sus almas. El Zóhar comprende todos los estados espirituales que experimentan las personas a medida que sus almas evolucionan. Al final del proceso, las almas alcanzan lo que los cabalistas llaman “el final de la corrección”, el más alto nivel de la plenitud espiritual. Aquéllos que no han alcanzado ningún nivel espiritual, puede parecerles que el Zóhar es apenas una compilación de alegorías y de leyendas que pueden ser interpretadas y percibidas en forme distinta por cada individuo. Pero, para aquéllos que han alcanzado elevados niveles espirituales, o sea los cabalistas, el Zóhar es una guía práctica para llevar a cabo acciones internas, con el propósito de descubrir estados de percepción y de sensación más profundos y más elevados. Maljut Maljut – El deseo de recibir que fue creado en las Cuatro fases de Luz directa. Biná Bina, que está presente entre todas las Sefirot, es el punto de inflexión, el punto de transformación. En el grado de Bina la persona se purifica del deseo de recibir y entonces, una vez más, empieza a usar este deseo, pero ahora con la intención de otorgar. Si hasta ahora la persona que luchó constantemente contra el deseo de recibir, ahora lo transforma en ayuda. Por consiguiente, en el grado de Bina, la persona adquiere apoyo de la Luz Superior, que le permite transformar su deseo en un compañero. Sefirot Una Sefirá es algo que brilla. Todo es muy simple. Nuestro ego, al querer devorar todo dentro de él, es un cuerpo totalmente negro que no puede iluminar. Pero, si se cierra en sí y comienza a trabajar en dirección opuesta, con la intención de otorgar, comienza a reflejar luz y todo lo que viene de ella. Un cuerpo negro, por ejemplo, que engulle la luz, no refleja sus rayos y ni siquiera podemos ver el cuerpo en sí. Pero si brilla y no engulle los rayos de luz, sino que la refleja, todos lo pueden ver. Una Sefirá es el ego corregido hasta cierto grado, de cierta manera. Por lo tanto, brilla y es llamado Sefirot (de la palabra en hebreo “zafiro”)- luminoso. Adam HaRishon La verdadera raíz de todo lo que ocurre aquí en nuestro mundo se llama “El alma colectiva” o Adam HaRishón (El primer hombre). Neshama cuando se habla de espiritualidad, hablamos de su discernimiento más elevado, que es Neshamá, para que la persona sepa, que ha sido preparado para ella un grado elevado, que es Neshamá (Alma). Elokim Elokim y naturaleza son lo mismo. Toda la naturaleza en nuestro mundo y en el mundo superior y todo lo que existe en la creación, incluyéndonos, es llamado “Elokim”, naturaleza, Creador. Partzuf Objeto espiritual consistente en 10 Sefirot. Bejinot Los estados de desarrollo del deseo son llamados Bejinot (fases), ya que son los nuevos escrutinios en el deseo de recibir.

Gracias, Continuamos mañana…

